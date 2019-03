Turf El campeón Noray, brilla en el premio Asociación de hipódromos de España Vaclav janacek hace doblete con Dieulefit y Alejandría. El preparador José Carlos Cerqueira, tambien dobla victoria con Dieulefit y Midnight in París

Esta mañana se ha celebrado la cuarta jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con otro rotundo éxito de público. Con el buen tiempo, la gente se ha acercado a disfrutar del “planazo” llenando las tribunas y los jardines de este gran recinto.

La máxima atención de la mañana estuvo en la quinta carrera, el Premio Asociación de Hipódromos de España, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, con una dotación de 12.000 € al ganador. Siete grandes campeones, se dieron cita desde el poste de los 1.800 metros. Noray como en el es habitual, cogió la punta desde la apertura de cajones, marcando un fuerte ritmo a la prueba. En la curva le do un pequeño respiro, para ya en la recta irse a ganar prácticamente sin oposición. Oriental, el primer caballo japonés en nuestras pistas, fue el único que intentó presionar al ganador, consiguiendo un esperanzador segundo puesto. Cefiro, maestro de honradez, vuelve a cumplir, siendo tercero.

Otra de las pruebas importantes del día fue en la primera carrera, el Premio Turandot II, para yeguas de 4 años en adelante y con 10.000 € para el vencedora. Seis participantes tomaron la salida. Tras los 1.400 metros de recorrido, Dieulefit, siempre muy bien colocada, espero su momento para atacar, consiguiendo la victoria con autoridad. La favorita Electra Voice, se tuvo que conformar con ser segunda. Alternativas rematando de finales consiguió la tercera plaza en detrimento de Hackney Road.

La segunda carrera fue el Premio Madrileño, reservada a Aprendices y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde julio de 2018, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Diez candidatos tomaron la salida desde el poste de los 1.500 metros. La favorita Power and Peace, intentó hacer lo mismo que en su última carrera, ir en los puestos de vanguardia, entrar primera en la recta, dar un fuerte tirón para irse hacia la meta, pero no contaba con Sallab, que siempre bien colocada, esperó su momento para con un precioso cambio de ritmo, pasar como un “tiro”, consiguiendo una bonita victoria. Billy Buzz rematando desde atrás, pasó tercero por meta.

Le siguió, el Premio José Carlos Fernández, Once potros no ganadores, tomaron la salida desde el poste de los 2.100 metros. Carrera preciosa, decidida en los metros finales, con bastante suspense ya que Axioco venía con todo a ganar pero sin sitio para pasar hasta los últimos instantes, que al encontrar ese hueco, salió como hacia la meta. Segundo fue Red Man y tercero Quilombo, ambos muy poco apostados. El trío se pagó a 2.709 €.

La cuarta carrera fue el Premio Benito Martín, hándicap dividido primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, con 1.600 metros de recorrido. Se abrieron los cajones de salida con diez aspirantes al triunfo. Carrera muy emocionante, con una llegada espectacular en la que los tres primeros entraron separados por un poco más de una cabeza. Alejandría consiguió la victoria por solo una nariz delante de Starlight Mystery, que por una cabeza paso al Born To Be.

En sexto lugar, se disputó el Premio Abdel, para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España, sobre la distancia de 1.400 metros. Siete participantes tomaron la salida. Recta final con un bonito duelo entre Dom Alvaro y Cossio hasta poco antes del poste de llegada en la que Dom Alvaro por medio cuerpo se hizo con la victoria. Tercera a más de dos cuerpos, llegó Vetona.

Cerró la jornada el Premio Apa Noy, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, con 1.600 metros de recorrido. Se abrieron los cajones de salida con Diez aspirantes al triunfo. El favorito Midnight in Paris, cumpliendo con la cátedra consiguió una brillante victoria en la que Grace’s Secret fue segunda y Forbaibor, tercero.

CUADRO DE HONOR

1ª CARRERA

GANADORA Nº 5 “DIEULEFIT” – V. JANACEK – J. C. CERQUEIRA – ONDARRETA

SEGUNDA Nº 3 “ELECTRA VOICE”– R. N. VALLE – J.C. CERQIEIRA – LA CINCHA

TERCERA Nº 4 “ALTERNATIVAS” – J. L. MARTÍNEZ – M. J. PÉREZ – LAS ROZAS

2ª CARRERA

GANADOR Nº 9 “SALLAB” – M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – TINERFE

SEGUNDA Nº 10 “POWER AND PEACE”– D. FERREIRA – J. L. MAROTO – PALCO 7

TERCERO Nº 3 “BILLY BUZZ” – I. MELGAREJO – J. L. MAROTO – SALVADOR MARQUEZ

3ª CARRERA

GANADOR Nº 2 “AXIOCO” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – DUQUE DE ALBURQUERQUE

SEGUNDO Nº 9 “RED MAN”– R. N. VALLE – E. LEÓN – RAPIER

TERCERO Nº 8 “QUILOMBO” – N. DE JULIÁN – J. M. OSORIO – ROBERTO COCHETEUX

4ª CARRERA

GANADORA Nº 8 “ALEJANDRÍA” – V. JANACEK – F. PÉREZ – JARILLA

SEGUNDA Nº 7 “STARLIGHT MYSTERY” – J. L. BORREGO – J. C. CERQUEIRA – BOLAK

TERCERO Nº 5 “BORN TO BE” – R. SOUSA – J. C. CERQUEIRA – CRAKKES DO MINHO

5ª CARRERA

GANADOR Nº 4 “NORAY” – R. SOUSA – E. LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES

SEGUNDO Nº 5 “ORIENTAL”– B. FAYOS – A. SOTO – M’H KARIMINE

TERCERO Nº 2 “CEFIRO” – J. GELABERT – J. L. MAROTO – LA TOLEDANA

6ª CARRERA

GANADOR Nº 6 “DOM ALVARO” – F. JIMÉNEZ – P. OLAVE – CIELO DE MADRID

SEGUNDO Nº 3 “COSSIO”– J. L. MARTÍNEZ – M. AUGELLI – INCITATUS RACING

TERCERA Nº 2 “VETONA” – R. SOUSA – J. L. MAROTO – TOLOSANA

7ª CARRERA

GANADOR Nº 3 “MIDNIGHT IN PARIS” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO

SEGUNDA Nº 1 “GRACE’S SECRET”– R. SOUSA – J. A. RODRIGUEZ – HORA DEL TURF

TERCERO Nº 4 “FORBAIFOR” – I. MELGAREJO – J. LÓPEZ – ARTEMIS