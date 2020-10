Carreras de caballos Brillante estreno del «Afterwork» de los viernes, en el Hipódromo de Madrid El Preparador Guillermo Arizcorreta, dobló victoria con “Sir Roque” y “Derdas” El Preparador José Carlos Cerqueira, hizo gemela en la cuarta carrera, con “So Hi Storm” y “Benijo’s Brave”

Javier Fdez-Cuesta Actualizado: 02/10/2020 22:08h

Esta tarde, comenzaron a andar los “Afterwork” de los viernes en el Hipódromo de la Zarzuela. El público aceptó la nueva oferta, mejor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta, la mañana de lluvias que cayeron sobre Madrid en las horas previas. Al final quedó una tarde muy agradable y se pudo disfrutar de la gastronomía y del gran espectáculo de las carreras de caballos.

La carrera encargada de inaugurar la tarde, fue el Premio Santiago Galaz, reservada a Aprendices y jinetes Jóvenes Profesionales y jinetes Profesionales que no hubieran ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Cinco participantes tomaron la salida. Desde la misma, Pelliquero tomó la iniciativa marcando el ritmo de la prueba hasta bien entrada la recta final en la que el favorito Sir Roque, presentando su ataque se va a por el conductor, pasándole con autoridad, venciendo por cuerpo y medio en el poste de meta. Tercero y lejos, a casi siete cuerpos, llegó Headhunter.

"SIR ROQUE" 1ª CARRERA "PREMIO SANTIAGO GALAZ" - - Foto cedida por "Revista DC PRO"

La segunda carrera fue el Premio Florentino González, para potros y potrancas de tres años, no ganadores. Un sprint de 1.200 metros, línea recta. Catorce ejemplares, en el poste de salida. El Favorito Derdas, salió el más rápido y al tocarle el cajón 14, hizo toda la carrera por fuera, venciendo de punta a punta. Intocable viniendo por el centro llegó segundo a cuerpo y medio, siendo tercero, rematando por los palos, Navabuena.

En tercer lugar se disputó el Premio Eduardo Torroja, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Siete candidatos al triunfo desde el poste de los 2.400 metros. Nada más abrirse los cajones, Nice To Meet You desmonta a la amazona Lucía Gelabert, sin ningunas consecuencias. As de Oros cogió rápido la cabeza, dirigiendo al pelotón, ya en la recta definitiva, se separó aun más de sus rivales, ganando de punta a punta en un paseo. Lee Bay que fue todo el recorrido a la cola, en la recta imprimió un fuerte ataque, consiguiendo el segundo puesto a cuatro cuerpos y medio del ganador. Un cuerpo detrás, hubo pelea por la tercera plaza, que por un cuello fue para Palace Guard, sobre Run Run.

"AS DE OROS" - 3ª CARRERA "PREMIO EDUARDO TORROJA" - Foto cedida por "Revista DC PRO"

La cuarta carrera fue el Premio Dink soporte de la Lototurf, para caballos y yeguas de cuatro años, sobre la distancia de 1.200 metros. Nueve participantes. El favorito So Hi Storm, cumplió con creces, ganando de punta a punta, mostrándose muy superior a sus rivales, venciendo por cuatro cuerpos y repitiendo victoria. El segundo puesto estuvo muy igualado, con un emocionante duelo entre Benijo’s Brave y Port Grimaud. En un momento de la pelea, parecía que Port Grimaud conseguiría ser segundo, ya que pasó a su “enemigo”, pero Benijo’s Brave, no se dio por vencido y volvió, consiguiendo la recompensa por una cabeza en el mismo poste.

Cerró esta primera jornada de “AfertWork”, el Premio Paulino García, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Siete candidatos al triunfo partieron desde el poste de los 2.400 metros. Tondero salió decidido a coger la cabeza, a favor de escala, entrando en esa privilegia posición en la recta definitiva en la que dando tirón se fue hacia la meta, mientras Bertuchi, presentando su ataque, se fue acercando al conductor que a priori, parecía imposible de alcanzar, pero con un fortísimo rush final, se emparejó con él en el mismo poste de llegada. La foto no los pudo separar quedando así, empatados. Tercero ya en otra carrera, a más de 15 cuerpos, llegó Roneo.

FOTO FINISH 5ª CARRERA - EMPATE - TONDERO / BERTUCHI Foto cedida por "HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA" CUADRO DE HONOR 1ª CARRERRA GANADOR Nº 2 “SIR ROQUE” – E. J. ARGUINZONES – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF SEGUNDO Nº 1 “PELLIQUERO”– J. L BORREGO – J. A. RODRIGUEZ – CIELO DE DE MADRID TERCERO Nº 4 “HEADHUNTER” – A. MARTÍNEZ – J. L. MAROTO – PALCO 7 2ª CARRERA GANADOR Nº 6 “DERDAS”– V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – VALLADOLID SEGUNDO Nº 3 “INTOCABLE”– J. L. BORREGO – P. OLAVE – ALEX Y SOFÍA TERCERA Nº 11 “NAVABUENA” – F. MARTÍNEZ – O. ANAYA – DARIUSH KHAN 3ª CARRERA GANADOR Nº 6 “AS DE OROS” – R. SOUSA. – J. A. RODRÍGUEZ – YEPES - MONTANCHEZ SEGUNDO Nº 4 “LEE BAY”– B. FAYOS – A. CARRASCO – LAS ÁGUILAS TERCERO Nº 5 “PALACE GUARD” – N. DE JULIÁN – D. FARLETE – ALEGRE 4ª CARRERA GANADOR Nº 7 “SO HI STORM” – M. E. FERNÁNDEZ – J. C. CERQUEIRA – MEDITERRÁNEO SEGUNDO Nº 3 “BENIJO’S BRAVE” – N. DE JULIÁN – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO TERCERO Nº 1 “PORT GRIMAUD” – J. GELABERT – M&M RACING – SHOSHOLOZA SRL 5ª CARRERA GANADOR Nº 7 “BERTUCHI” – M. MONCEAUX – J. LÓPEZ – YEGUADA LLIBERIS GANADOR Nº 5 “TONDERO” – M. HRUBOSOVA – T. MARTINS – SIEMPRE FANI TERCERO Nº 2 “RONEO”– R.SOUSA – M. GOMES – HERDADE GOMES