¿Qué hay de nuevo en la agenda cultural de julio?

Pocas experiencias rock en directo comparables a la catarsis que provoca «Miami» Steve Van Zandt , hoy Little Steven y sus Discípulos del Soul , el mismo Steve que incendiaba el escenario de la E Street Band de Springsteen apareado guitarra en traste con el saxo estomacal de Clarence Clemons. Little Steven, actor, presentador radiofónico, profeta del soul y el rock, aterriza con la misión de convertir a ciudadanos respetables en roqueros de día y de noche. El próximo miércoles 11 sube a las Noches del Botánico de Madrid con una mastodóntica banda, trompetas, vientos, Hammond, coristas, electricidad soul y la sensación de que, a falta de los hermanos Belushi, sigue viva la llama de los Blues Brothers. Por ÁLVARO ALONSO.

Dubuffet, el diamante en (arte) bruto

Una de las piezas de Jean Dubuffet

El Pompidou de Málaga se alía este verano con un artista de excepción, el pintor francés Jean Dubuffet (1901-1985): La muestra, comisariada por Sophie Duplaix, y que abre sus puertas en la sede del centro galo en la ciudad andaluza el próximo miércoles, no podía tener un título más acertado: «El viajero sin brújula». Porque Dubuffet fue ante todo un creador difícil de clasificar, enemigo de las convenciones (no sólo las pictóricas, también las sociales) y de todo aquello que oliera a academia. No en vano, él mismo acuñó el término de art brut (arte bruto) para toda aquella plástica desligada de la razón, de la norma, de lo que se espera de ella. Y en ese periplo sin reglas, este creador, uno de los máximos exponentes de la plástica del siglo XX, fue abandonando la figura en pos de las posibilidades que le ofrecía la materia. Por JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA.