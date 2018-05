La mayoría del Congreso cambiará la Ley LGTBI de Podemos para que sea constitucional El PP pide en sus enmiendas la eliminación de 65 de los 99 artículos del texto de la formación de Pablo Iglesias

Paloma Cervilla

Seguir Madrid Actualizado: 30/04/2018 21:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los grupos mayoritarios del Congreso harán valer su posición política en la Cámara para cambiar la Ley LGTBIde Podemos y devolverla a la legalidad. Esta es la principal baza que tienen los partidos para ajustar el texto de la formación morada al informe de los letrados de la Comisión de Igualdad. Un texto que advierte sobre una posible vulneración de 23 artículos de la Constitución, así como de 18 tipos distintos de derechos, como desveló ABC en su edición de ayer.

Podemos no tiene posibilidad de mantener viva su Proposición de Ley, tal y como está redactada, ya que no tiene mayoría en la Ponencia. Este órgano, en el que se tienen que debatir y negociar las 1.144 enmiendas presentadas, se reunirá el jueves por primera vez. La posición minoritaria de Podemos le obligará a retocar su texto, ya que, si no lo hace, el informe final será rechazado por el Congreso.

Desde el Grupo Parlamentario Popular ya advierten de que «hay que recomponer la ley entera, porque el informe de los letrados es la prueba del algodón de que este texto requería una enmienda a la totalidad», señala el diputado popular, Javier Maroto. Sobre esta enmienda, que fue rechazada por la Cámara, el vicesecretario de Política Social del PP asegura que «no era contra este colectivo, sino contra esta barbaridad de Podemos». A su juicio, los partidos que votaron en contra de la enmienda a la totalidad, «se han dado de bruces con la inconstitucionalidad y ahora hay que analizar artículo por artículo. Hubiera sido más fácil utilizar nuestra enmienda a la totalidad y enriquecerla ordenadamente».

Menores de 16 años

Los populares han presentado 53 enmiendas y en ellas piden la eliminación de 65 de los 99 artículos que constituyen la ley. Uno de los bloques más importantes de las medidas eliminadas, 9 artículos en total, se refieren a la atención sanitaria y a las prestaciones que incluyen, entre ellas que los menores de 16 años puedan someterse a tratamiento hormonal, sin el consentimiento de sus padres. Los populares rechazan esta posibilidad, ya que entienden que «los menores no tienen esa capacidad», señala Maroto.

El Grupo Popular también quiere eliminar las sanciones y plantea la supresión de los 13 artículos a los que se refiere el proyecto de Podemos. Igualmente, no está de acuerda con la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia intragénero, ni con la creación de un fiscal contra los delitos de odio, entre otras propuestas del ámbito jurídico. Por ello, quiere eliminar los 7 artículos a los que hace referencia la Ley de Podemos.

Finalmente, el PP pide suprimir 14 artículos que crean un régimen jurídico diferenciado, según se perteneza a este colectivo, 7 relativos a la protección de los niños y 5 al protocolo de acoso escolar, 1 a la eliminación de la Agencia Estatal, entre otros.

«Buscar acuerdo»

Los socialistas, que han presentado 100 enmiendas, el mayor paquete, advierte a Podemos de que «tendrá que aprender a negociar y buscar el acuerdo. Lo que va a salir al final va a ser una ley mejor que la de Podemos», señala a ABC la diputada del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez.

Podemos no está dispuesto a aceptar las enmiendas del PP, «porque dejan sin validez la ley y anula la despatologización», señala la diputada Mar García Puig. Sobre las del PSOE asegura que «quiere convertirla en una ley de igualdad de trato». Sí está dispuesta a aceptar las «enmiendas técnicas» de Ciudadanos y las «competenciales de los nacionalistas.