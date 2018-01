Reducir nuestra huella ecológica Diez propósitos para un año nuevo sostenible Alternativas para una forma de vida con hábitos cotidianos más respetuosos con el medio ambiente

Año nuevo, vida nueva. El comienzo de un nuevo calendario puede ser una buena excusa para poner en marcha o ampliar una serie de hábitos cotidianos sostenibles, como reciclar, ahorrar agua y energía, sustituir el coche por la bicicleta o alimentarnos de un modo más saludable para nosotros y para el planeta. Traemos a estas páginas diez propósitos que no deben faltan en su lista para vivir este año de manera más sostenible.

1. Ahorrar agua

Este año más que nunca el ahorro de agua es muy importante. Nuestro país se enfrenta a la peor sequía en casi 40 años si no llueve lo suficiente este invierno. Este último año de sequía ibérica es muy similar al padecido en 1995, 1983 y 1981, los años secos recientes más importantes por los que ha atravesado nuestro país. explica Jorge Olcina, responsable académico del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Hasta el momento, estamos en la peor sequía desde 1995, pues las de 1981 y 1983 fueron incluso algo más intensas. Pero si sigue la falta regular de lluvias este invierno, se podrá comparar entonces con las de 1981 y 1983.

Aunque en España el 80% del agua lo consume la agricultura, nuestros actos cotidianos deben ir encaminados a evitar el derroche de agua, que se puede reducir instalando sistemas de ahorro, arreglando posibles fugas, duchándose en vez de darse un abaño, usando el lavavajillas y no lavando a mano, etc.

2. Electricidad verde

Ahorra electricidad. No malgastes luz. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga las lámparas cada vez que salgas de casa. Igualmente, sustituye las bombillas por unas de bajo consumo o led, que optimizan la energía.

Además, es posible cambiar a una compañía suministradora de electricidad que provenga solo de fuentes renovables. Utilizar solo electricidad de origen renovable es una sencilla decisión que tiene muchas ventajas de carácter social y ambiental. Con tu gesto haces posible que lo que pagas por tu factura eléctrica favorezca el desarrollo de las fuentes renovables y autóctonas en lugar de fuentes mucho más contaminantes. Solo tienes que cambiar a una compañía comercializadora que certifique que el origen de la electricidad que comercializa es verde, de fuentes renovables.

3. Alimenta la sostenibilidad

Nuestra dieta está devorando el planeta. El sistema alimentario lleva tiempo en el punto de mira, pues muchos lo consideran insostenible y clave en el deterioro de nuestros recursos naturales. Lo cierto es que las dietas occidentales son ricas en carnes y grasas y exceden con creces las 2.500 calorías recomendadas al día. Comer en exceso o inadecuadamente es negativo para nuestra salud y, de manera directa e indirecta, es causante de contaminación.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la ganadería es el sector que más gases de efecto invernadero emite, aproximadamente el 18%, después del transporte (que representa un 22%). En este sentido, un estudio dirigido por la Universidad de Oxford en 2014 concluyó que las emisiones de CO2 de las personas vegetarianas son un 50% menores de las de quienes consumen carne a diario. No se trata de dejar de comer carne, pero sí de no hacerlo a diario. En el caso español bastaría con volver a la dieta mediterránea. Se calcula que esto haría las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de alimentos cayeran más de un 70%.

En cuanto al pescado y el marisco hay opciones en el mercado para hacer una elección responsable. El sello MSC certifica que los productos procedentes de pesca extractiva proceden de una pesquería bien gestionada. Aunque está muy extendido en países como Inglaterra o Alemania, no ocurre lo mismo en España, donde solo poco más de 300 productos disponen de este sello. A nivel global solo el 12% de las pesquerías del mundo están ya certificadas. La acuicultura también tiene su sello, ACS, aunque menos conocido aún.

Como norma general apuesta por aquellos productos que sean de procedencia local y de comercio justo, ya que fomentarás la economía de la zona. Los productos locales y cercanos son ricos y variados y, además, cuidan del entorno al no generar tanta contaminación por tener que traerlos a nuestra mesa desde más lejos.

Es importante tener la casa a la temperatura adecuada en verano y en invierno

4. Evitar el desperdicio

Alimentar la sostenibilidad y evitar el desperdicio es posible planificando los menús y las compras de forma consciente. También se pueden «reciclar» platos y crear nuevas recetas a partir de las sobras. La Comisión Europea estima que cada año se desaprovechan en el mundo, más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, es decir, un tercio de la producción mundial.

5. Reciclar más y mejor

Entre todos tenemos que interiorizar la regla de las 3R y ser conscientes de que los residuos pueden tener una segunda vida. Debemos recordar que el reciclaje es un hábito que debe formar parte de nuestras vidas los 365 días al año. La ciudadanía de nuestro país está cada vez más concienciada con el medio ambiente, tal y como reflejan los datos de Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje. De acuerdo con los datos aportados por esta entidad, en 2016 se reciclaron en España 1.351.903 toneladas de envases, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior. Durante 2016 cada habitante depositó 13,2 kg en el contenedor amarillo (envases de plástico, latas y briks) y 15,5 kg en el azul (envases de papel y cartón), lo que supone un aumento respecto a 2015 del 4% y del 2,7%, respectivamente. O lo que es lo mismo, se depositó una media de 1.081 envases por habitante en el contenedor amarillo y 628 en el azul.

En cuanto al reciclaje de vidrio, cada español recicló 62 envases de vidrio durante 2016, tres más que el año anterior. En total, los españoles reciclaron 752.234 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor verde en 2016, una media de 16,2 kilos por habitante, según los datos de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro que se encarga del reciclado de vidrio en nuestro país.

6. Transporte público y movilidad sostenible

Olvida los largos atascos desplazándote en transporte público. O, si necesitas el coche, compártelo con más personas y así, además, disfrutarás en compañía. La posibilidad de que varias personas usen el mismo coche supone un 40% menos de CO2 frente al uso del coche particular, tal y como apunta un estudio de la empresa de carsharing Respiro.

7. No al derroche energético

Tener mi casa a la temperatura adecuada tanto cuando hace frío como calor. Calienta tu hogar y no el planeta: una temperatura confortable en invierno se sitúa en unos 18- 21°C. El abuso de la calefacción y sistemas de climatización acarrea el derroche energético y un gasto de recursos innecesario. Cierra siempre las ventanas mientras uses la calefacción, intenta preservar el calor y apágala cuando no sea necesaria.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, la calefacción supone hasta el 46% del gasto energético de una vivienda. Y cada grado que subes la calefacción, el consumo energético aumenta un 7%.

Cuando el calor aprieta, lo aconsejable es que el aire acondicionado no supere los 12 grados de diferencia con la temperatura exterior. Una temperatura estable entre 24 y 26 grados es suficiente para sentirnos más frescos y no gastar demasiada energía.

8. Moda sostenible

Los consumidores son cada vez más conscientes de las medidas ambientales que llevan a cabo las empresas y marcas de los productos que consumen. Súbete a esta tendencia y apuesta por aquellos productos que mantienen una lógica de producción y consumo basada en la responsabilidad, la ética y la calidad.

9. Sé voluntario ambiental

Miles de personas participan cada año en proyectos de voluntariado que organizan diferentes organizaciones ambientales. Muchos de estos proyectos se basan en acciones sobre el terreno en favor de la biodiversidad, como los más de 1.500 árboles y arbustos que cientos de voluntarios de WWF plantaron este año simultáneamente en 13 puntos de España para llamar la atención y reclamar mayores esfuerzos en la restauración de los bosques autóctonos, o los 7.000 voluntarios que ya han participado en el programa Libera de recogida de basura de la naturaleza, puesto en marcha por SEO/BirdLife y Ecoembes.

Pero también es posible hacer ciencia ciudadana con este tipo de programas. Por ejemplo, en Libera la basura recogida permitirá caracterizar los residuos y plantear así nuevas estrategias de reciclaje. Además, cerca de 3.000 voluntarios participan cada año en los programas de seguimiento de aves de SEO/BirdLife. «El trabajo de campo de los voluntarios en los programas de seguimiento de poblaciones de aves de SEO/BirdLife facilita la información base para conocer el estado de conservación de cada una de ellas lo que nos permite identificar las prioridades y dirigir nuestro trabajo de conservación», asegura Juan Carlos del Moral, coordinador del Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife.

10. No sin bolsa de tela

Cuando vayas a comprar, acuérdate de llevar siempre tu propia bolsa reutilizable. Los españoles consumimos 8.476 millones de bolsas de plástico cada año, una media de unas 180 por habitante y año, el equivalente a una cada dos días según la memoria de impacto normativo del Real Decreto sobre reducción del consumo de estos elementos, cuya entrega gratuita quedará prohibida a partir del próximo 1 de marzo. A partir de esa fecha ya no se podrá entregar de forma gratuita a los consumidores bolsas de plástico ligera y con espesor igual o superior a 50 micras, exceptuando sólo las ligeras (aquellas que se usan para contener alimentos o por razones de higiene).

Alimentos ecológicos y de km 0 y comer menos carne ayuda a la salud del planeta

Aunque hay muchos establecimientos en los que ya se paga por las bolsas, a partir de dicha fecha, será obligatorio que los comerciantes cobren una cantidad por cada bolsa de plástico que proporcionen y deberán informa de ello a los consumidores exponiendo los precios en un lugar visible.