Leo Varadkar, el hijo homosexual de un inmigrante indio, serÃ¡ el nuevo primer ministro de Irlanda

A sus 38 años, Leo Varadkar (Dublín, 1979) se convertirá en el primer ministro más joven de la historia de Irlanda. El pasado viernes salió elegido líder del partido que ahora está en el gobierno, Fine Gael, tras derrotar al otro aspirante al puesto, el ministro de Agricultura y Pesca, Simon Coveney. Se convierte así en el sucesor de Enda Kenny, quien ha estado al frente de la formación durante 15 años y ha ejercido de primer ministro desde 2011.

Homosexual e hijo de un inmigrante indio, Varadkar es el rostro visible de un un giro social y generacional sin precedentes en un país que ha estado marcado durante décadas por su carácter conservador. Su llegada al poder se produce un año después de que Irlanda aprobase el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue el primer país del mundo que lo legalizó gracias a un referéndum popular en el que el 62% de los participantes votó a favor.

El hasta ahora ministro de Sanidad, se ha transformado en el primer mandatario irlandés gay y con ascendencia de una minoría étnica. Varadkar tendrá que hacer frente a un duro desafío al ponerse al mando de un partido de centroderecha. Algo que el político dublinense enfrenta «encantado y con honor», declaró tras conocer el resultado de la votación.

Médico de formación —estudió Medicina en el Trinity College Dublin— y político de vocación, fue miembro de las Juventudes del Fine Gael. Desde junio de 2007 fue diputado en la Cámara Baja irlandesa como representante de la circunscripción de Dublín Oeste. También ha sido vicepresidente de las Juventudes del Partido Popular Europeo. Y hace apenas tres años, en 2014, tomó la posesión de la cartera de ministro de Sanidad.

Kenny, que dimitió como líder del Fine Gael el pasado mes de mayo, garantizó públicamente que su sucesor contará con todo su apoyo: «Es un honor tremedo para él y sé que dará su vida por mejorar las nuestras. También quiero darle las gracias a Simon Coveney por hacer estos comicios más interesantes. Todo esto ha sido un magnífico ejercicio de democracia para el Fine Gael». Si Coveney contaba con el apoyo de los miembros más arraigados y conservadores de la formación, Varadkar se hizo con el respaldo del colegio parlamentario.

Historia familiar

Su padre, Ashok, llegó a Irlanda procedente de Bombay. En su nuevo lugar de residencia conoció a la que luego sería su esposa y madre de su hijo, Miriam. Ambos trabajaban en el mismo hospital de Slough, al sur de Inglaterra, en la década de los 60.

A pesar de tratarse un político de centroderecha claramente conservador, Varadkar trae consigo la imagen de una Irlanda renovada, más progresista. No solo por su ascendencia india, también porque el 18 de enero de 2015 no dudó en hacer pública su homosexualidad en un programa de radio, en la cadena RTE: «No es algo que me defina. No soy un político mitad indio, ni un poítico médico, ni un político gay. Es solo parte de lo que soy, de mi carácter, pero no me define».

La comunidad LGBT irlandesa se mostró de acuerdo con la ideología de Varadkar. «Creo que es realmente significativo que tanto el partido como los medios se centren en sus políticas, más allá de que sea un hombra gay, es una persona que trata de liderar un país», explicó Brian Finnegan, el editor del programa de televisión «Gay Community News». «Es señal de cómo Irlanda ha cambiado y no le importa que un político sea gay. [...] ya tenemos a un hombre gay en el gobierno y a una lesbiana, Catherine Zappone. Eso sería impensable hace 10 años».