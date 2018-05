Las protestas en Armenia logran su objetivo y el líder opositor será primer ministro Alcanzará el suficiente apoyo en la votación que se celebrará el próximo día 8 en la Asamblea Nacional

El líder opositor armenio, Nikol Pashinián, presentó ayer de nuevo su candidatura para el puesto de primer ministro en la votación que se celebrará el próximo día 8 en la Asamblea Nacional (Parlamento). El documento lleva la firma de 41 diputados, más del tercio de los escaños que exige la Ley, pero, si la formación mayoritaria en la Cámara, el Partido Republicando, no incumple su promesa, Pashinián logrará el apoyo de por lo menos 53 parlamentarios, sobre un total de 105, con lo que logrará hacerse con la jefatura del Gobierno.

Así se lo confirmó ayer al dirigente opositor el jefe del grupo parlamentario del Partido Republicano, Vagram Bagdasarián, quien ya adelantó el miércoles que le votarán el martes si cuenta con el respaldo de un tercio de los diputados. Bagdasarián dijo también que su grupo no presentará ningún candidato alternativo, por lo que Pashinián volverá a ser el único en liza. Lo mismo que el pasado martes, cuando no logró los votos necesarios de los republicanos en la primera votación.

Por eso, el líder de las protestas llamó a intensificar las movilizaciones con una huelga general que paralizó el miércoles gran parte del país, sobre todo los transportes en Ereván, la capital. El pulso lanzado por Pashinián a la élite dirigente tuvo un gran éxito y sin que mediara violencia alguna.

Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en Ereván y otras ciudades armenias bloqueando avenidas, carreteras y consiguiendo detener durante horas el funcionamiento del transporte, de los centros de enseñanza y de numerosas empresas.

Al aeropuerto fue imposible acceder durante la primera mitad del día mientras la multitud ocupaban los edificios de los Ayuntamientos de las ciudades de Guiumri, la segunda más grande de Armenia, y Maralik.

Ambiente festivo

La jornada discurrió ya desde por la mañana en ambiente festivo. Cánticos, gritos por la libertad, exhibición de banderas nacionales, charangas callejeras, estruendo de bocinas y enorme gentío por todas partes. Por la tarde, Pashinián pidió desbloquear las calles para facilitar el acceso a la Plaza de la República, en pleno centro de Ereván, en donde tuvo lugar otra multitudinaria concentración. La Policía y el Ejército no intervinieron en ningún momento.

Varios diputados del Partido Republicano sopesaban ya entregar el escaño y algunos ministros dimitir. Lo hizo el de Cultura, Armén Armirián, factor que contribuyó al cambio de parecer que posibilitó el acuerdo con la oposición para investir a Pashinián, quien de inmediato pidió a sus seguidores una «pausa» en las protestas hasta comprobar que sus adversarios cumplen la palabra dada. Ayer se restableció la normalidad, tras unas protestas que comenzaron el 13 de abril. Jóvenes voluntarios cooperaban en la limpieza de calles y plazas.

Si se produjera una sorpresa y la candidatura de Pashinián fuera de nuevo rechazada el día 8, la Constitución del país no deja otra alternativa que comicios anticipados. Pero la oposición no desea que el proceso electoral quede bajo el control del Gobiermo provisional, del que no se fía y al que considera corrupto.