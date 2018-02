Netanyahu califica a Irán como «la mayor amenaza del mundo» y le advierte de que no ponga a prueba a Israel El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho estas declaraciones después de referirse a un dron derribado por fuerzas israelíes el pasado sábado y que presumiblemente fue enviado por fuerzas iraníes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado este domingo a Irán como «la mayor amenaza del mundo» durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich durante el que ha exhibido a los presentes una pieza del avión no tripulado derribado el pasado sábado por las fuerzas israelíes y que presumiblemente despegó desde una base militar gestionada por Irán en Siria.

«Señor Zarif, ¿reconoce usted esto?», ha preguntado Netanyahu al ministro de Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, que también participará en el foro, mientras sujetaba lo que describió como una pieza del aparato. «Debería. Es suyo. Puede llevarle un mensaje a los tiranos de Teherán: no ponga a prueba a Israel», ha añadido. El avión no tripulado, según Israel, llegó desde región siria de los Altos del Golán y fue interceptado por un helicóptero Apache.

De nuevo según Israel, el incidente ha provocado una respuesta militar israelí, que ha bombardeado una docena de instalaciones militares sirias e iraníes en territorio sirio, incluido el lugar desde el que se lanzó el dron. En esta contraofensiva fue derribado un caza F-16 israelí. Irán ha desmentido las acusaciones y niega que busque asentarse en Siria con el beneplácito de su aliado, el Gobierno sirio.

En su referencia a Zarif, el ministro de Exteriores iraní, Netanyahu le ha calificado de «boca de terciopelo» del régimen de Teherán y ha asegurado que «miente con elocuencia».

En cuanto al acuerdo nuclear con Irán suscrito en 2015 por las principales potencias mundiales, el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), Netanyahu lo ha comparado con el Acuerdo de Múnich de 1938 que sirvió para apaciguar a la Alemania nazi. El PAIC solo ha servido para «desatar al peligroso tigre iraní».

«Actuaremos sin dudar para defendernos y actuaremos si es necesario (...) no solo contra los aliados de Irán que nos están atacando, sino también contra el propio Irán», ha advertido.

«Vamos a seguir impidiendo que Irán establezca una base permanente en Siria y actuaremos contra Irán, directamente y no solo contra sus representantes, de ser necesario», ha amenazado Netanyahu. «No vamos a permitir que el régimen de Irán nos ponga la soga del terror al cuello», ha añadido el primer ministro israelí.

La respuesta del ministro de Irán

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha descrito como un «circo» la intervención previa del primer ministro de Israel, y ha añadido que el «mito de la llamada invencibilidad de Israel se ha derrumbado».

«Israel usa la agresión como una política de vecindad y es responsable de la represión en masa contra sus vecinos, así como de incursiones diarias en Siria y Líbano. Su discurso entero ha evadido esa cuestión por completo», ha dicho.

Zarif sí que hizo referencia a lo que ocurrió después del derribo del dron: la destrucción el pasado sábado de un avión de combate israelí durante las operaciones contra la supuesta base militar iraní en Siria de donde partió el avión no tripulado. «Lo que ha sucedido en los últimos días demuestra que el mito de la llamada invencibilidad de Israel se ha derrumbado», ha dicho.

Sobre la exhibición de Netanyahu, Zarif la ha descrito como «un circo de caricaturas que no merece más comentarios». Irán ha negado que el dron partiera desde una de sus bases y asegura que su labor en Siria es puramente logística y de asesoramiento al Gobierno de Damasco, su aliado.