Fausto, Francis, Daniel... indigentes en Barajas con billete a ninguna parte

«El Gallego» y sus fieles escuderos

Daniel, 24 años (La Coruña). Resolver un crucigrama no siempre resulta sencillo: encajar las letras, palabra tras palabra, en filas y columnas, del derecho o del revés; tan embarrado a veces como la vida misma. Pero él no cesa en su empeño, sentado en su pequeño hueco de un banco de llegadas de la T2, perseverando en llenar casillas de contenido mientras el flujo de abrazos y despedidas, de besos que llenarán recuerdos o de consuelos con sabor a desconsuelo pasa cada día por delante de sus ojos. Es la historia más reciente de Daniel, una piedra en el camino que a sus 24 años pesa más de la cuenta. Nació en La Coruña y guarda cosas de la tierra: su apodo («El gallego»), su acento y su claridad en el trato. Tres perros, Pluta, Pluto y Pluti, le siguen allá donde va. «Uno lo traje de Suiza y los otros dos los encontré abandonados y desde entonces vienen conmigo», explica sin quitar el ojo a alguna de las definiciones.

«¿Que por qué acabé aquí? Porque me volví loco. Me llamó mi hermano para decirme que nuestro padre había matado en Galicia a ocho de mis perros», relata entre evidentes muestras de tristeza. Pueden parecer demasiados e, incluso, poco creíble, pero bastan dos respuestas para comprender que en la mirada de Daniel hay algo más que simple tormento. La rabia no le tuerce el gesto, aunque por sus animales reconoce que es capaz de hacer lo que sea. «Cuando llegué a Barajas, había algunos que me querían joder», subraya con la tranquilidad de haber logrado el respeto del resto de vagabundos. Daniel vive ahora de la mendicidad, de sacar «unos 15 euros al día» que gasta en comida para él y sus tres canes. Según el día, ayuda también con los carros y las maletas para ganar algo más. «Mi idea es ahorrar un poco, encontrar trabajo y quedarme a vivir en Madrid. Si volviera a La Coruña, mataría a mi padre», asegura.

Gracias a la ayuda de una trabajadora del aeropuerto y otro compañero de fatigas, «El Gallego» puede darse una ducha en los baños públicos de Embajadores o ir al supermercado en Barajas sin el temor de que a Pluta, Pluto y Pluti les pase cualquier cosa. Uno de sus dientes, negro como el carbón, delata un pasado donde las drogas nunca fueron la mejor de las compañías. «Ya no consumo nada, solo si alguien me da un porrillo», enfatiza convencido de que aquella época en que no sabía decir «no» es agua pasada.