Todos contra Manuel Valls en su primera visita a Barcelona como «precandidato» a la alcaldía El exprimer ministro fracés, que no confirma ni desmiente si se presentará a las elecciones municipales de Barcelona por Ciudadanos, ha recibido ataques de Ada Colau y de casi todos los partidos del consistorio barcelonés

ANNA CABEZA - MIQUEL VERA

BARCELONA Actualizado: 23/04/2018 16:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Del PP a los Comunes, pasando por el PSC y los partidos independentistas. El primer acto del exprimer ministro francés Manuel Valls en Barcelona después de conocerse su posible aterrizaje a la política municipal presentándose a la alcaldía con Ciudadanos (Cs) ha ido precedido por una batería de ataques. Sin duda, Valls no deja a nadie indiferente, ni siquiera entre las filas del partido que pretende ficharlo de cara a los comicios del año que viene.

Así las cosas, la actual líder de Cs en Barcelona, Carina Mejías, se ha pronunciado hoy por primera vez desde que se supo de la propuesta. Tras asegurar que el proceso para escoger al nuevo alcaldable de la formación naranja para la ciudad «está muy abierto», ha defendido que si al final Valls se decide a presentarse como candidato municipal «va a ser una gran oportunidad para Barcelona y vamos a ponernos a su disposición para ayudarle».

Durante su intervención en plena fiesta de Sant Jordi -contexto que servirá como puesta de largo del francocatalán en Barcelona, donde participará hoy en un acto de Societat Civil Catalana- Mejías ha querido dar un mensaje positivo: «Queremos aprovechar la oportunidad para ofrecer una candidatura ganadora», ha apuntado. Por su parte, la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha apuntado que su formación está «abierta al talento». «Seguro que sería mucho mejor alcalde que Ada Colau», ha agregado.

La cautela con la que los dirigentes de la formación naranja han tratado el asunto Valls -que calla y se deja querer mientras observa como avanzan los acontecimientos- contrastan con la furibunda reacción de los dirigentes de los partidos con representación política en el Ayuntamiento de Barcelona, un foro político que da una gran relevancia pública al alcalde o alcaldesa, pero que como arena ideológica, ofrece poco margen de proyección a los miembros de la oposición.

La hasta ahora candidata de Ciudadanos Carina Mejías -CIUDADANOS

Paracaidista frustrado y sin proyecto

Los comentarios restando valor a la figura de Valls llegan de todo el arco del pleno municipal. Desde el PP, formación que ha participado en manifestaciones y actos con el propio exprimer ministro galo, el regidor popular Alberto Fernández Díaz, ha expresado su «respeto» hacia la figura del francés, si bien se ha preguntado por cuál es el modelo de ciudad que defiende para Barcelona: «No sé cuál es su modelo de ciudad y no sé ni si él mismo lo sabe», ha sentenciado.

A pesar de ser socialista como Valls, el regidor y candidato del PSC a las municipales del año que viene, Jaume Collboni, también ha arremetido hoy contra el potencial candidato naranja. Según el edil, la alcaldía de Barcelona no puede ser «un premio de consolación para carreras políticas frustradas». Asimismo, ha destacado su apuesta por los candidatos de 'proximidad': «Voy a reivindicar el conocer bien la ciudad, y no convertir Barcelona en un campo de batalla del 'procés' ni en un debate que no tenga que ver con Barcelona», ha aseverado

Por su parte, el líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosh, ha advertido este lunes al exprimer ministro de que la ciudad «no es una pista de aterrizaje para paracaidistas». «Más que caer del cielo, hay que pisar la calle para solucionar problemas como la vivienda, los narcopisos y el transporte público», y ha insistido en que la capital catalana tiene grandes problemáticas por afrontar.

Colau acusa a Valls de «reaccionario»

Ni siquiera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha evitado referirse el que parece que será la estrella de la precampaña de las municipales del año que viene. En este sentido, la actual primera edil ha asegurado en declaraciones a La Sexta que recela de las posiciones «reaccionarias» de Valls. Asimismo, se ha referido a las declaraciones expresadas por el exalcalde de Barcelona Xavier Trias (PDECat) que lo calificó de «facha». «Habría que ver algunas de sus posiciones, que efectivamente han sido polémicas y podríamos llamarlas reaccionarias, concretamente con el tema de inmigración», ha contestado Colau.

«Lo que más me sorprende es que salga su nombre en una de las elecciones en Barcelona cuando nunca le he escuchado hablar de Barcelona», ha añadido evitando así entrar al cuerpo a cuerpo con Valls en la pugna por el poder en Barcelona, una ciudad con centenarias aspiraciones parisinas, pero que ahora recela de la llegada de la política de pátina francesa a su casa consistorial.