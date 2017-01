Â«Pedro SÃ¡nchez debe pensar si su candidatura contribuye a mejorar la posiciÃ³n del PSOEÂ»

Fue el lendakari del «constitucionalismo» entre 2009 y 2012, luego presidente del Congreso y ahora el único candidato, de momento, a la Secretaría General del PSOE con permiso de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. López recibe a ABC antes de un acto en Fuenlabrada (Madrid), feudo socialista. Le respalda la plana mayor de la dirección del PSM, antes «sanchista», encabezada por su presidente y alcalde de la localidad, Manuel Robles.

-Una de las cosas que más sorprende es verle aspirar ahora, pudiendo haberlo hecho en 2012 o en 2014...

-En 2012 yo era lendakari y tenía una prioridad absoluta. No podía irme, después de 30 años intentando conseguir que hubiera un lendakari socialista en Euskadi.

-Susana Díaz también es presidenta de la Junta de Andalucía

-Bueno, yo estoy hablando de mí... Y es verdad que tuve muchas llamadas de gente que me pedía que diera ese paso, pero entendí que no podía darlo. Y, después, en 2014, pensé que ya no me tocaba competir. Pero ahora, en unas circunstancias de enfrentamiento interno, mucha gente ha venido a decirme que hay que abrir un nuevo tiempo para integrar. Y he decidido asumir ese compromiso.

-Su carrera está ligada a cargos a los que le aupó el PP: lendakari, presidente del Congreso... y ahora es el más crítico, heredero del «no es no»

-Niego la mayor: un acuerdo con el PP o con quien sea tiene que tener un «para qué». En el País Vasco fue para combatir el terrorismo, entre gente que habíamos compartido la misma trinchera y para dejar atrás el tiempo del PNV de Ibarretxe... Y lo que ocurrió es que, cuando el PP empieza a defender los recortes de Mariano Rajoy, se rompe el pacto y convoco elecciones. Ahora, en esta legislatura, el PSE tiene un acuerdo con el PNV.

-¿Lo comparte?

-Sí, claro, absolutamente, porque lo fundamental es buscar estabilidad y no volver a vías de conflicto, no volver a poner la identidad como el motor de la política. Porque, si no lo hubiéramos hecho ¿con quién estaría pactando ahora el PNV? Con Bildu.

-¿Y, con ese acuerdo, el PSE seguirá siendo garantía de que el PNV no se meta en «aventuras» secesionistas?

-Claro. Ese acuerdo está hecho para resolver los problemas de la ciudadanía y para no contribuir a la división de la sociedad. Lo tenemos radicalmente claro.

-En ese acuerdo se habla de una ponencia parlamentaria para un nuevo status del País Vasco

-¿Quién tiene miedo a eso? Quien ataca ese acuerdo desconoce la historia y la realidad. Después de 40 años de Estatuto y de la Constitución ha llegado el momento de adaptarlo. Los socialistas diremos siempre lo mismo. Para nosotros el Estatuto de Gernica no es un mero listado de transferencias, es el marco de convivencia de los que pensamos y sentimos de manera diferente. Lo que está pasando en Cataluña es lo contrario. Que se pongan de acuerdo los nacionalistas y los independentistas no tiene valor. Lo que tiene valor es que seamos capaces de ponernos de acuerdo entre diferentes.

-Cuando escucha a barones socialistas como Vara o Page, decir que Susana Díaz «gana elecciones», ¿Cree que va por usted? Porque el PSE está ahora mucho peor que cuando usted gobernaba..

… Y también las condiciones sociológicas son radicalmente diferentes en el País Vasco y en Andalucía. Yo quiero es un PSOE ganador en todas partes. He oído decir que la disyuntiva es tener un PSOE ganador o irrelevante. Y yo no conozco a nadie dentro del PSOE que no quiera un PSOE ganador. El problema es cómo lo conseguimos y yo apuesto, primero, por unir al PSOE

¿Es esa unidad el factor diferencial suyo respecto a Susana Díaz?

Hablo de unir al partido porque, si nos gritamos entre nosotros, nadie nos escuchará. Y, segundo, hablo de definir un proyecto de izquierdas exigente. Aquí la disyuntiva es: ¿acompañamos la globalización liberal o le plantamos cara?

-Madina ha dicho que no esperemos que del 39 Congreso salga un PSOE para satisfacer «vanidades ideológicas» como Podemos. Da la sensación de que la gestora quiere reorientar al partido.

-A veces oigo que el PSOE tiene complejo de Podemos. Yo no, pero tampoco quiero ser la muleta del PP... ¿Qué hacemos, acompañamos la globalización liberal que nos impone todos los dogmas, y aquí su expresión es el PP, o plantamos cara? ¿Nos conformamos con que no se puede hacer otra cosa o renegamos?

-¿Diría que la gestora está planteando un proyecto «analgésico» de las medidas del PP?

-Yo digo lo que defiendo yo (silencio)... que se visualice un proyecto que la gente reconozca como alternativa al PP

-¿Está diciendo que el electorado del PSOE no lo reconoce ahora?

-Es evidente. Pero no es solo un problema del PSOE. Es que hay muchos partidos socialistas y socialdemócratas que han `comprado´ eso de que los márgenes son estrechos y dentro de sus propios países también juegan a los recortes. Y juegan a precarizar el mercado laboral, y a no poner límites al capital. Yo reniego de eso.

-Esta interinidad de ocho meses con la gestora, ¿Contribuye a afianzar la imagen de no diferenciarse del PP?

-No digo que sea malo, al revés, me ha parecido positivo que hayamos conseguido subir el salario mínimo, que era una cosa que no iba a hacer el Gobierno; o que se haya empezado a plantear la lucha contra la pobreza energética; o desjudicializar el problema de las clausulas suelo en las hipotecas... oposición útil sí pero se nos tiene que visibilizar como alternativa clara y radical al PP.

-¿Actúa la gestora con neutralidad?

- Hombre, al ser un proceso tan largo, que debería haberse acortado mucho, es cierto que la gestora tiene que tomar decisiones. Pero otra cosa es que hay cosas enla ponencia que no me suenan nada bien: ¿Cuando se dice que subir impuestos no es de izquierdas, quiere decir que no se los vamos a subir ni siquiera a los que más tienen?; cuando oigo que no vamos a derogar la reforma laboral: ¿quiere decir que no vamos a derogar lo que está generando una explotación brutal?; o cuando se justifica el no a la renta universal, que habría que poner «francotiradores», pues igual no se está pensando en qué red de solidaridad tejemos para los expulsados del sistema... Y que conste que me preocupa menos que aparezca en un papel porque defenderé (en el congreso) justo lo contrario.

-¿Pactaría con Podemos para llegar al Gobierno?

-Pactaré con los ciudadanos porque quiero un partido de mayorías. Entre asaltar el cielo y la resignación, hay una vía de reformas con la que quiero que el PSOE vuelva a conectar.

-En este momento se celebra en Ferraz una reunión decisiva con el PSC y sus militantes parece que van a participar en las primarias. ¿Satisfecho?

-Vamos a esperar pero, sí, me gusta la idea. No concibo un proceso de primarias para elegir al secretario general de los socialistas españoles en el que no participen los militantes catalanes.

-¿Ha vuelto a hablar con Sánchez tras comunicarle su candidatura?

-No. No he hablado. Pedro dijo que va a escuchar a la militancia y dirá lo que piensa, y eso tenemos que hacer todos, hablar de nuestro modelo de partido y luego la militancia tendrá derecho a decidir. Primero, debatir; segundo, decidir en primarias; y tercero, integrar.

-Una parte de la militancia está diciéndole a Sánchez: «preséntate»... ¿Debe escuchar solo esas voces o pensar, estratégicamente, qué beneficia más a una candidatura de cambio?

-Tiene que hacer lo que he hecho yo o cualquier otro u otra que quiera presentarse: pensar en lo mejor para el PSOE. Pensar cuál es su propuesta y si contribuye a mejorar la posición del partido en la sociedad.

-Se ha instalado la idea de que, con tres candidatos, Susana Díaz gana y usted pierde. ¿La comparte?

- No porque es muy antiguo esos cálculos de «aparato». La militancia tiene el poder en las primarias y va a decidir con absoluta libertad y es lo suficientemente madura como para elegir entre diferentes propuestas.