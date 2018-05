Nuevo registro en la Generalitat para probar que malversó el 1-O La Guardia Civil fue el viernes a Sant Jaume a pedir datos de la web «referendum.cat»

Jesús Hierro

Barcelona Actualizado: 01/05/2018 03:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1 de octubre se afana en intentar demostrar que el Govern independentista de Carles Puigdemont malversó fondos públicos para organizar el referéndum independentista. Según ha podido saber ABC, varios agentes de la Guardia Civil, vestidos con ropa de paisano, se desplazaron el viernes al Palau de la Generalitat para buscar documentos relacionados con la página web «referendum.cat».

La intervención se centró en las oficinas de Presidencia, a las que se accede por la calle Sant Sever, la «puerta de atrás» del Palau de la Generalitat. La Guardia Civil pidió a los funcionarios localizar en los archivos todo lo relativo a la creación de esa web, a la que desde hace meses no se puede acceder al estar intervenida por las autoridades judiciales. No encontraron facturas ni tampoco documentos que acrediten que desde la Generalitat se ordenase diseñar esta página los meses previos a la consulta independentista. Localizaron, eso sí, papeles sobre la creación del dominio de esta página, que data de 2006, pero no de la web propiamente dicha. El motivo, es que la Generalitat registró ese dominio en previsión del referéndum sobre el Estatuto, que se celebró el 18 de junio de ese año. El Govern que entonces presidía Pasqual Maragall inscribió el dominio de la web «referendum.cat» con la intención de informar sobre aquellas votaciones. La Generalitat paga desde entonces por tener registrada la web «referendum.cat» al igual que hace con otros dominios. Son centenares y se pagan todos juntos.

Los agentes no hallaron en su entrada al Palau de la Generalitat del viernes, sin embargo, indicios de que el Govern de Puigdemont pagase u ordenase en los meses previos a la consulta independentista la creación y diseño de la página web ni de que de ello se encargase el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Este reclamo a la Generalitat de información sobre la página web ha sido una de las últimas diligencias ordenadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Entrada al «Diplocat»

El 12 de abril la Guardia Civil ya acudió a las oficinas del Diploca», el organismo que se creó para promover la causa independentista en el extranjero. El objetivo era entonces recopilar información sobre la eventual contratación y pago a observadores internacionales en la consulta del 1 de octubre.

Paralelamente, el juez continúa con sus interrogatorios a testigos e imputados. Mañana están citados como investigados el secretario general de la Generalitat, Joaquim Nin, y el director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet.