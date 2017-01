Ejemplo prÃ¡ctico de cÃ³mo tributa la devoluciÃ³n de una clÃ¡usula suelo

El Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros el decreto con el mecanismo extrajudicial para que los clientes afectados consigan la devolución de las cláusulas suelo abusivas por parte de sus bancos. Una de las principales dudas es cómo tributarán las cantidades devueltas. Desde Hacienda lo ilustran con un ejemplo, que se aplica tanto en sentencias, acuerdos o laudos arbitrales.

Si se escoge un afectado que recibe de su banco 3.000 euros por la devolución de la cláusula suelo cobrada indebidamente durante un plazo de diez años, junto a 450 euros de intereses de demora como compensación, los 3.000 euros de reembolso principal estarían exentos, describe el Ministerio. Los 450 euros restantes sí tributarían como ganancia patrimonial en el IRPF con una retención del 19%.

El PSOE había apoyado que no se gravaran pero en Hacienda señalan lo contrario. El borrador del decreto no clarifica su situación, pero fuentes del ministerio y asesores consultados señalan que, ante ello, no hay cambio frente a la situación anterior: es decir, tributan.

Deducción por compra de vivienda: 4 años

Pese a que los 3.000 euros no tributan, el cliente sí debe regularizar las deducciones por compra de vivienda habitual que se hubiera aplicado, en la parte de las cantidades correspondientes a las cláusulas suelo. Si estos 3.000 euros se aplicaron la deducción durante diez años –es decir, a 300 euros anuales–, el afectado solo deberá devolver lo deducido en los últimos cuatro años no prescritos, es decir, 1.200 euros. Como fuere, el cliente no pagará intereses de demora a Hacienda ni recargo fiscal alguno por esta regularización.

Este procedimiento también se aplica de la misma forma en el caso de que el afectado se haya deducido las cláusulas suelo que ahora le devuelven por tener un inmueble afecto a una actividad económica o por gastos de alquiler.

Amortización de la hipoteca

Solo hay una forma de evitar la regularización de las deducciones por vivienda habitual y demás: que el cliente no reciba la devolución en efectivo, sino que el banco lo amortice del préstamo principal de su hipoteca. Al considerarse que era parte de la inversión destinada a la adquisición de su casa, el cliente mantiene las deducciones pasadas.