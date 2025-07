Dimite el comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, tras la controversia de su título falso

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, José María Ángel Batalla, ha presentado este jueves su dimisión por escrito tras conocer que la Fiscalía de Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la consolidación de su plaza como funcionario ante las dudas que existían de su título universitario.

El ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana ha defendido su inocencia en la carta de dimisión dirigida la Ministerio de Política Territorial. Batalla ha alegado que le avalan los 43 años de carrera en los que «ha servido y sigue sirviendo» a la ciudadanía: «Lo público es sagrado porque es de todos», ha manifestado. Ha tachado de «ruido» y «oportunismo» la investigación sobre su título porque, según él, solo se quiere sembrar la duda: «Quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto».

El Ministerio de Política Territorial pidió información sobre el informe de la Agencia Antifraude de Valencia al detectar que José María Ángel Batalla presentó un título universitario presumiblemente falso que le ha permitido mejorar su nivel y salario como funcionario. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado que «lo prudente y lo correcto» es recabar la información, después de que el informe haya sido publicado por 'El Mundo' y 'À Punt'.

José María Ángel Batalla fue nombrado funcionario de carrera del grupo C en abril de 1983, como auxiliar técnico de archivo y biblioteca, puesto para el que no se requiere una titulación superior. Sin embargo, en 1986 escaló como ayudante al grupo B, para lo que sí es necesario tener formación universitaria. Actualmente, está en una prórroga de la jubilación y mantiene una plaza de asesor técnico A1/A2 incardinada al grupo socialista, de acuerdo con fuentes de la Diputación, aunque se encuentra en comisión de servicios.