Cinco videojuegos ideales para pedir a los Reyes Magos esta Navidad

Los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina. Y, como cada año, el próximo día 6 de enero será bastante habitual que los niños, y los no tan niños, se encuentren con algún videojuego debajo del árbol. Especialmente ahora, que, por fin, después de tres años de sequía, hay disponibilidad de consolas PlayStation 5 y Xbox Series. Además, el 2024 ha sido uno de los años más prolíficos en lo que se refiere a lanzamientos de títulos de gran nivel de los últimos tiempos.

Por si todavía tienes dudas con la carta, en ABC seleccionamos algunas de las propuestas recientes que ha nosotros nos gustaría encontrar debajo del árbol. Los hay de todo tipo, desde propuestas familiares, hasta multijugadores y grandes mundos abiertos. También, evidentemente, aparecen representadas todas las máquinas que, actualmente, se pueden encontrar en el mercado.

'Super Mario Wonder'

2024 ha sido un gran año para Nintendo. La Switch sigue siendo un exitazo tantos años después y ha recibido un buen puñado de títulos sobresalientes. Es difícil quedarse con uno. 'Zelda: Tears of the Kingdom' es una maravilla escapista, ideal para quien busque una propuesta larga y un gran mundo abierto. 'Pikmin 4' es, directamente, uno de los juegos más entretenidos y adictivos -en el mejor sentido de la palabra- que hemos jugado en el año.

Sin embargo, si tuviésemos que destacar uno, sobre todo si se anda a la búsqueda de una propuesta familiar, tenemos que quedarnos con el recientísimo 'Super Mario Wonder', un título de plataformas con 'scroll' horizontal como los títulos más clásicos de la saga. Súper divertido, como debe ser un Mario, y apto para todos los públicos. Genial para jugar con amigos y, especialmente, con los más pequeños de la casa.

Evidentemente, al ser una propuesta de la marca del fontanero rojo, solo se puede jugar en Nintendo Switch.

'Avatar: Frontiers of Pandora'

Uno de los títulos más esperados de los últimos años. 'Avatar: Frontiers of Pandora' es una propuesta de mundo abierto en la que el usuario podrá adentrarse a fondo en el lore tejido por el director James Cameron dentro de su popular franquicia cinematográfica. No hace falta ver las pelis para seguir la comba de la aventura, aunque, sin duda, ayuda a sacarle jugo a la experiencia.

Durante el desarrollo del videojuego, muy rolero y con bastante coleccionable, el usuario controla a un na'vi huérfano que ha sido criado por humanos que lo capturaron de niño. No sabe demasiado de su pueblo, por lo que va aprendiendo y ganando habilidades al mismo tiempo que el jugador se sumerge en la historia. Los dos crecen de la mano y van ascendiendo en el escalafón social de la resistencia de Pandora, que vive en guerra para poner freno a la ocupación de 'la gente del cielo', es decir, los humanos que se han propuesto colonizar y explotar los recursos de su planeta.

La libertad que ofrece la propuesta es enorme. Básicamente, puedes hacer todo lo que es posible en las películas. Ideal para meterle muchas, muchas horas de juego y exploración. Está disponible para PS5, Xbox Series, ordenador y el reciente servicio de juego en streaming Amazon Luna.

'Marvel's Spider-Man 2'

Posiblemente, el juego que más hemos disfrutado en ABC durante todo 2024. En 'Marvel's Spider-Man 2', el usuario controla a Peter Parker, el hombre araña original, y a Miles Morales en una aventura con mucho sabor al mejor cómic y que engancha muchísimo. Todo es divertido en este videojuego: balancearse libremente por la ciudad de Nueva York, los combates o, incluso, las misiones secundarias, o, al menos, la mayoría de ellas.

El título es genial y se puede completar en unas 30 horas. Ahora bien, si no jugaste a los dos títulos anteriores de la franquicia es mejor que empieces por ahí. El primero data de 2018 y sigue siendo muy disfrutable, mientras que el siguiente es un 'spin off' protagonizado en exclusiva por Miles Morales que cuenta con una duración bastante más breve.

El último videojuego de la serie solo está disponible para PlayStation 5. Los dos anteriores cuentan con versión para PS4.

'Forza Motorsport'

Velocidad, velocidad y más velocidad. Bueno, eso, y una dosis importante de realismo. Mucho más, en todo caso, del que puedes encontrar en las propuestas de conducción más arcade, como su hermana 'Forza Horizon'. El último exponente de la saga Motorsport cuenta, además, con un apartado gráfico apabullante, de lo mejor que hemos visto en 2024, así como una jugabilidad bastante accesible para novatos que la que podemos encontrar en otras obras de simulación.

El videojuego cuenta con una amplia variedad de circuitos y más de 500 coches entre los que hay desde deportivos exclusivos hasta cualquier vehículo corriente que, fácil, puedes encontrar por la calle. Dicho esto, si tienes una Xbox y estas buscando un videojuego de conducción más o menos realista, esta es la mejor opción que tienes a tu disposición.

El título está disponible para las consolas más recientes de Microsoft, es decir, las Series X y S, y para ordenador. Si tienes el servicio de juego en streaming de la empresa, el Game Pass, puedes jugarlo todo lo que quieras sin pagar un euro de más.

'Baldur's Gate 3'

Una de las experiencias más alucinantes que puedes vivir con un mando en la mano. 'Baldur's Gate 3' no solo ha sido considerado de forma, prácticamente total, como mejor videojuego del año, también como una de las propuestas más alabadas que se recuerdan en el videojuego. Así, en general. Especialmente, dentro del terreno del rol y los grandes mundos abiertos. Seguramente, desde 'Skyrim' o 'Zelda: Breath of the Wild' no se había visto nada igual.

La propuesta, de corte fantástico, tiene una gran profundidad, personajes complejos e interesantes y una historia plagada de grande momentos que serán del gusto de los fans de títulos tipo Dungeons & Dragons. Y es que aquí todo tiene mucho de rol de mesa y papeles, del de toda la vida. Si te adentras, debes saber, además, que tienes cientos de horas de juego por delante.

La propuesta está disponible en PS5, Xbox Series y ordenador. Ahora bien, ten en cuenta que, por el momento, no está disponible con edición física, que llegará muy limitada por precompra dentro de unos meses. Por tanto, si quieres regalarlo, solo podrá ser a través de un código de descarga para el sistema de turno.