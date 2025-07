Míchel Salgado define así a Lamine Yamal y deja este recado: «Le preguntas a alguien del Madrid y no te lo va a decir»

Lamine Yamal parece que lleva destacando tanto tiempo que uno ya pierde la noción de que el futbolista del FC Barcelona aún no ha alcanzado la mayoría de edad. A mediados de este mes de julio cumple 18 años, pero ya ha conquistado dos Ligas, una Copa y una Supercopa a nivel de clubes, además de una Eurocopa con la Selección en 2024.

Un jugador fundamental para Flick y para Luis de la Fuente y que recibe los elogios, también, de rivales. Por ejemplo, en uno de sus últimos partidos, con España ante Francia en las semifinales de la UEFA Nations League, el extremo se llevó los halagos de la prensa internacional.

«Mantiene la figura del futbolista de calle que hace las cosas porque las siente» Míchel Salgado , sobre Lamine Yamal

También, por ejemplo, tras el duelo de ida frente al Inter en las semifinales de la Champions, en el que Yamal se salió, y eso que solo marcó un gol. Inzaghi, entonces técnico del equipo italiano, además de otras figuras del fútbol como Haaland o Henry, elogiaron a Lamine Yamal, como recientemente ha hecho unexmadridista como Míchel Salgado.

«La única pena es que no sea del Madrid»

Para Salgado, lateral derecho del Real Madrid entre 1999 y 2009, «la única pena es que [Lamine Yamal] no sea del Madrid». El Madrid goza de futbolistas desequilibrantes en ataque, como es el caso de Vinicius o Mbappé, pero el gallego no puede evitar el lamento de que pertenezca al máximo rival.

«Menos mal que es español»

Ya no solo por lo bueno que es, que también, sino por ser capaz de desmontar sistemas defensivos. «Es un chico que yo veo y digo 'el futbolista de calle'. Ahora mismo todo el mundo juega al fútbol de una manera sistemática. Y cuando llega el balón a Lamine Yamal se acabó el sistema. Si me cierra por dentro, pues me voy por fuera», comenta Salgado.

El exdefensa madridista desecha aquella teoría de que Lamine sea un «chulo». «No es que sea chulo. Es que el tío tiene claro que le da igual al que le pongan, que lo va a encarar y le va a ganar. Es un jugador impresionante, pena que no sea del Madrid. Mantiene la figura del futbolista de calle que hace las cosas porque las siente».

«Todo aficionado ahora mismo, incluso aunque le preguntes a uno del Madrid y no te lo vaya a decir... Verle jugar es algo diferente, ¿qué te voy a decir? Menos mal que es español porque si está en otra selección tendríamos problemas», asegura Míchel Salgado.