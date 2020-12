Los objetivos que deberías añadir a tu lista de propósitos para un 2021 repleto de éxitos

Bien, ¡por fin!, ha llegado ese día... El 2020 ha terminado para no volver nunca más, y con él se ha llevado un periodo de tristeza, incertidumbre, preocupación y sobre todo, rabia. Lo recordaremos no solo como el año que cambió nuestras vidas, sino como el momento en el que aprendimos a estar solos, a conocernos mejor a nosotros mismos, admirar las pequeñas grandes cosas cotidianas, y cómo no, valorar con creces aquello que nos rodea.

Hemos aprendido que no se puede dar nada por sentado, que echar de menos nunca había estado tan presente, que de todo se sale aunque nos cueste sudor y lágrimas, que el tiempo todo lo cura y que todos, absolutamente todos, podemos reinventarnos. Sería muy acertado hacer referencia a uno de los versos de Antonio Machado, “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Y es que, aunque no sabemos lo que nos depararán los próximos 12 meses, de una cosa estamos seguros: sabremos afrontarlos con más fuerza y entereza que nunca.

Como sucede una y otra vez, los días de cierre y de inicio del nuevo año suponen el momento de los propósitos, las buenas intenciones y las ganas de mejorar. Pero realmente, ¿cuántos llegan a hacer un verdadero balance que vaya más allá de los tópicos y se centren de verdad en conseguir sus objetivos? El 2021 será el inicio de la vuelta a la normalidad (o al menos, en eso confiamos), y si por el camino no queremos perder el tiempo, lo mejor es tener determinación y confianza en uno mismo. Solo así afrontaremos lo que viene con éxito.

Paul Newman, todo un icono - © Instagram: gentlemensgram

En tu lista de propósitos además de los típicos “dejar de fumar” o “perder unos kilitos” tendrías que añadir otros como “formarme todo lo que pueda”, “aprender a invertir”, “tomarme el deporte en serio” o “rodearme de gente inspiradora”. Más que propósitos deberían ser objetivos con un plan de actuación (o de lo contrario se trataría simplemente de meros deseos). Con el fin de inspirarte hemos elaborado una lista de nuestros imprescindibles para que hoy mismo empieces el proceso para una vida llena de éxitos.

Quererte más

Parece fácil pero no lo es tanto. Si no eres capaz de aceptarte con tus imperfecciones, será muy difícil que desprendas una imagen de seguridad y alta autoestima. Si algo no te gusta, cámbialo, pero no dejes que la pereza y la desgana se conviertan en la tónica de tu día a día.

Hacer del ejercicio un estilo de vida

Ya no se trata de lucir una silueta esbelta o verte mejor frente al espejo, sino sentirte mejor por dentro y fuera. Cada año surgen nuevas tendencias del fitness, y si no quieres desistir lo más recomendable es que pruebes varias hasta que encuentres la que más te gusta. Eso sí, no intentes conseguir en dos meses el trabajo de todo un año, la perseverancia tendrá su recompensa.

Sacar más partido a tus horas laborables

El teletrabajo debilita cada vez más la barrera entre lo laboral y lo profesional. Deja el móvil a un lado -especialmente Instagram- e intenta no procrastinar. Lo más efectivo es que cada dos horas hagas un descanso de diez minutos: mejorará tu rendimiento y aprovecharás mejor tanto los ratos de ocio como los de trabajo.

Formarte y formarte

Ya lo decía Benjamin Franklin: “Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios”. Aprovecha tus ratos en casa para apuntarte a cursos, asistir a seminarios, o por qué no, estudiar esa carrera que siempre quisiste. Según nos cuenta Pedro Moneo, CEO de la consultora de innovación Opinno, “en 2021 creo que habría que invertir en formación y especializarse en algunas vertientes que se encuentren en crecimiento, como el diseño de experiencia de usuario, hacerte un experto en datos o aprender alguna de las nuevas tecnologías emergentes como programación en lenguajes como Python o similares son alternativas con muchas salidas en el periodo actual”.

Michael Douglas en "Wall Street" - © Youtube

Aprender a invertir

Lo de ahorrar dinero está muy bien, pero siempre conviene hacerlo con un fin, y los empresarios más importantes del mundo han hecho de la inversión una fuente de ingresos. Warren Buffet, cuya fortuna supera los 63.000 millones de dólares siempre ha defendido hacer de la inversión un segundo apoyo. “Si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras”. También insiste en contar siempre con un plan B en los negocios teniendo en cuenta todos los escenarios posibles para salir airosos ante cualquier situación, para él “predecir la lluvia no cuenta, construir arcas sí”.

Rodearte de gente inspiradora

Tus compañías dicen mucho de ti. Tener una buena red es clave para poder llevar a cabo todo tipo de proyectos, pues nunca se sabe de dónde podrá venir la conexión y ayuda. Hay que invertir un tiempo en estrechar este tipo de lazos y no descuidarlos por muy ocupado que se esté.

George Peppard y Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes" - © Youtube

Vivir con menos

Una vida de lujo no significa tener que estar rodeado de caprichos. Si aprendes a llevar una vida plena con pocos bienes materiales, focalizarás tus energías en otras actividades, estarás más inspirado y serás más feliz. Así lo confirma el creador de Tesla y segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk.

Perder el miedo

“Tienes que actuar y estar dispuesto a fracasar. Si tienes miedo a fracasar, no vas a llegar muy lejos”, estas sabias palabras de Steve Jobs encierran una enseñanza que deberías aplicarte a todos los ámbitos de la vida, no solo al económico, ya que la experiencia es el nombre que ponemos a nuestros errores. De absolutamente todo se aprende.