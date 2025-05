Horóscopo de hoy jueves 29 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy jueves 29 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo la pujanza de movimientos astrales determinantes que van a supeditar algunos aspectos del jueves. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sustos. A continuación, consulta las predicciones para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Si constatas que hay demasiados obstáculos, deberías dejar ese proyecto para más adelante. Luchar contra los elementos es algo que requiere de mucha energía. Tu interés por el estudio y la lectura aumentan estos días y tenderás a robarle tiempo al sueño para poder dedicarte a ello. Aprovecha, tu mente absorbe como una esponja. Muestra una actitud negociadora, pero no claudiques ante las presiones a la primera de cambio. En el amor, las cosas marchan incluso mejor de lo esperado.

Tauro

Gente que no es lo que aparenta disfraza la verdad para hacerte caer en una trampa llevado por la avaricia. No trates de ganar demasiado en poco tiempo. No le niegues la comprensión a la persona que amas, aunque no estés muy de acuerdo con sus proyectos. Tu deber es apoyarla en todo lo que emprenda. Cambian algunas coordenadas en tu entorno y eso puede afectar pronto a tu vida amorosa. Tendrás que poner mucho de tu parte para no perjudicar tu relación.

Géminis

Hoy tendrás que andar con cuidado, especialmente con las cosas de valor, porque podrías perder algo o podrían robártelo. Dificultades para encontrar a un amigo. Últimamente te muestras muy crítico en el trabajo con lo que hacen los demás, y eso te está restando apoyos entre tus compañeros. Baja un poco el pistón y sé amable. Tu apuesta por métodos novedosos en el ámbito laboral atraviesa por un momento delicado, pero no debes echarte atrás ahora. Tienes mucho que perder si lo haces.

Cáncer

No tienes por qué hacer caso de los consejos que te dan, especialmente si no los has solicitado, pero tampoco te enfades por ello, porque puede haber buena intención. Se concreta en estas fechas un plan de viaje que te llevará a espacios que no conoces. Te encontrarás con personas muy cariñosas que te harán sentir bien. Las cuestiones relacionadas con la economía centrarán hoy toda tu atención y llegarán a preocuparte más de lo que deberían. Tómatelo con mucha calma.

Leo

Reflexiona sobre un grave problema al que te enfrentas. Soluciónalo cuanto antes, pero después analiza su origen, porque puedes haber sido tú el causante del desorden. Los cambios que estás imprimiendo a las cosas que controlas pueden molestar a alguien, pero es tu responsabilidad y no debes atender a todo el mundo. No reacciones de forma exagerada cuando las cosas no te salen como tú quieres, procura aplacar tus enfados, especialmente con personas que no tienen culpa alguna.

Virgo

La inestabilidad y las irregularidades tienen como resultado la sucesión de rachas buenas y malas, pasando de buenos momentos a periodos depresivos. Algunos cambios en tu ámbito laboral, quizá nuevas propuestas en otras empresas, marcarán los días próximos. La fidelidad pesará, pero te tentará alguna buena oferta. Tus prontos pueden meterte en líos que luego lamentarás haber provocado. Mejora tu situación económica ligeramente, pero todavía no es nada definitivo.

Libra

Debes potenciar la capacidad de valerte por ti mismo, depender de los demás es un riesgo que no te puedes permitir. Atraviesas momentos económicamente delicados. Las cosas se te complican en más de un frente, y tendrás que hacer muchos esfuerzos para atender adecuadamente a todos los problemas. No desesperes, pasará. Una persona de tu entorno laboral te desafiará veladamente y no tendrás otro remedio que aceptar el envite. Despierta ahora tu adormecido temperamento.

Escorpio

Tus iniciativas serán aceptadas en tu entorno con mucha facilidad, así que da rienda suelta a tu creatividad y verás que puedes construir con libertad. Molestias de garganta. Ha llegado el momento de sentarte a hablar, de expresar en el trabajo todo aquello que te molesta y siempre te has callado. Ocasiones de mucha sensualidad. No juzgues las opiniones de tu pareja, simplemente apóyala, no tienes motivos para desconfiar de ella. En el trabajo, regresa alguien que estaba fuera.

Sagitario

Antes de lanzarte a realizar una propuesta arriesgada deberás analizarla y contrastarla muy seriamente. No puedes permitirte cometer errores de nuevo. No te conformes con menos de lo que puedes conseguir con un poco de esfuerzo. En el amor, tendrás la posibilidad de cerrar un compromiso. No dejes pasar esta oportunidad. Es el momento de regenerar tu vida, de dar un vuelco radical a tu existencia manteniendo sólo lo esencial y respetando únicamente las relaciones más sinceras.

Capricornio

No te fíes en lo que se refiere a propuestas que llegan desde algún conocido que hace tiempo que no ves. Podría estar intentando aprovecharse de tu habitual inocencia. Es hora de abandonar ciertas compañías y hábitos que te están retrasando en el avance hacia una existencia plena. Decídete y abre las puertas del futuro. Si estás a punto de comprar algo o contratar un servicio, busca todos los presupuestos que puedas en el mercado, porque podrías perder dinero si no comparas.

Acuario

Sorprenderás a los que te rodean por tu deseo de arriesgarte y de enfrentarte a situaciones que parecen insuperables. Haces bien en probar suerte, no abandones. No tienes por qué aguantar las impertinencias de nadie, ni siquiera las de tus superiores en el trabajo. Ante todo defiende tu dignidad, cueste lo que cueste. Jornada muy interesante tanto para el amor como para el sexo. Con el dinero tendrás algunos problemas pasajeros, pero en general las cosas te van como tú quieres.

Piscis

El ambiente hogareño es el que más te conviene en este momento. La tranquilidad y el calor de los tuyos te ayudarán a reflexionar sobre los últimos acontecimientos. Tus proyectos vitales comienzan a dar sus frutos. Al principio será muy poco a poco, pero pronto se irán consolidando las bases para un futuro prometedor. Tanto pensar las cosas a veces te puede llevar a conclusiones equivocadas. Hoy lo mejor es que te quedes con las primeras impresiones, porque serán las más acertadas.

