Juan del Val dice lo que muchos piensan sobre el bofetón que recibió el presidente Macron de su mujer: «Si fuera al revés...»

La vida del presidente de un país está expuesta no solo profesionalmente, si no que, en parte, también personalmente. Lo que ocurre con su pareja, si la tienen o amigos y otros seres cercanos, trasciende en la sociedad, sobre todo si es algo llamativo.

Esto es lo que le ha ocurrido al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, al hacerse virales unas imágenes en las que se puede ver como su mujer, Brigitte, le da una bofetada en la cara cuando se encontraban en un avión llegando a Vietnam.

Aunque el entorno de presidente ha indicado que solo estaban bromeando, a los ojos del mundo se interpretó como una situación tensa y violenta que dejaba entrever problemas en la pareja.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y, en redes sociales, han sido muchas las especulaciones sobre el motivo que desencadenó el gesto o sobre la importancia de la figura de Brigitte en el mandato de Macron.

La opinión de Juan del Val sobre la bofetada de Brigitte a Macron

El análisis igualmente se ha trasladado a la televisión y, como no podía ser de otra manera, en la tertulia de 'El Hormiguero' también quiseron tratar lo ocurrido. Los colaboradores comenzaron a comentarlo desde el humor, aunque lo tildaron de «humillante», pero Pablo Motos pronto planteó un debate algo más serio al respecto: ¿qué hubiera pasado si fuese al revés?

Entre otros colaboradores, Juan del Val, quien se autodenomina polémico, quiso responder con contundencia a la pregunta que plateaba el presentador:

«Sería absolutamente intolerable, como lo es esto. Es igual, porque oigo 'es una riña de pareja', no. Las parejas cuando riñen no se pegan, no es una broma. No se puede, bajo ningún concepto», indicaba tajante y continuaba:

«Y, efectivamente, como tú dices, si fuera al revés, hay una crisis en Europa. Es que no puede ser. La gente cuando discute no se pega, no hay justificación», termina de arfumentar el marido de Nuria Roca.

Macron, en el punto de mira

Durante la tertulia, los colaboradores también aprovecharon para recordar que parece existir una campaña mediática contra el presidente francés, ya que, hace solo unos días, otras imágenes suyas volvían a hacerse virales.

En ese caso ocurrió porque le acusaban de tener una bolsa de cocaína sobre la mesa mientras se reunía con Friedrich Merz y Keir Starmer en un tren con destino a Kiev, pero el bulo se desmintió afirmando que se trataba de un pañuelo de papel que guardó por respeto e higiene.