José Pablo López habla por primera vez del futuro de 'La familia de la tele': «Soy conocido en el sector por no tener paciencia, pero no es verdad»

El presidente de RTVE, José Pablo López, compareció durante la mañana de este jueves en la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades ante los portavoces de los distintos grupos en el Senado. Durante la jornada, López respondió a las preguntas, que se centraron sobre todo en asuntos de actualidad como la participación de Israel en Eurovisión y el balance del primer mes de 'La familia de la tele'. Sobre el paso de Israel por el festival y la actitud que tuvo televisión española, el presidente afirmó que «el entretenimiento no es una ocasión para la irresponsabilidad ni la indiferencia».

«Creo que la postura que ha mantenido Radiotelevisión Española a partir del debate previo que se había realizado dentro de los órganos de gobierno de la propia Corporación en el consejo de Administración ha producido por primera vez en los últimos años un movimiento dentro de EBU dentro de la UER, que ha merecido la pena. Hemos de adoptar medidas fuertes frente a interferencias externas y debemos tener suficientes garantías de independencia del festival frente a los patrocinadores. Creo que desde la organización del festival no se ha realizado una gestión correcta», reconocía el presidente, enumerando algunas de las medidas que ha tomado la Corporación desde la final de Eurovisión como la auditoría externa que se está realizando ahora mismo para abordar el televoto.

José Pablo López defiende la postura de RTVE con Israel

Durante su intervención, José Pablo López ha respondido a Joan Josep Queralt, de ERC, y le explicó la intervención que hicieron los dos locutores de RTVE (Tony Aguilar y Sandra Varela) durante la segunda semifinal de Eurovisión. Los presentadores hicieron referencia al conflicto palestinoisraelí y enumeraron las cifras de los muertos en Gaza: «Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y, entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas». La UER advirtió a la Corporación Española que podrían caer multas en caso de volver a repetir un comentario de ese tipo. A partir de ahí, RTVE puso un cartel previo antes de que comenzara el festival con la siguiente información: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

López fue tajante durante su intervención: «No entiendo cuál es el problema que la EBU-UER encuentra en estas declaraciones. No se puede vivir de espaldas a la realidad. Pensar que el festival no tiene dimensión política que afecta en la actualidad es o no haber visto el festival, o querer preservar el festival de un marco donde solo se producen interferencias por una de las partes. La neutralidad no debe asociarse a la equidistancia e indiferencia nunca cuando se trata de la agresión en Gaza. A pesar de las críticas lo volveríamos a hacer igual, no es una cuestión política sino de humanidad, y en estas cuestiones debería haber un consenso».

«La UER necesita reformas porque hay normas sin sentido»

¿Qué acciones ha emprendido o tiene previsto emprender RTVE ante la censura de símbolos como la bandera LGTBI+ durante la retransmisión de Eurovisión 2025?. El portavoz del PSOE Víctor Gutiérrez preguntó al presidente de RTVE sobre las posibles acciones que ha emprendido o tiene previsto emprender ante «la censura de símbolos como la bandera LGTBI+ durante la retransmisión del festival», a lo que López contestó. «La UER necesita reformas porque hay normas sin sentido. Que haya que esconder la bandera como hizo Nemo, el anterior ganador de Eurovisión, para sacarla en el escenario en pleno 2025 dice mucho de la organización. Desde el colectivo LGTBI+ también hay que mirarlo. Es uno de los colectivos que más apoya Eurovisión y prohíben sacar su bandera. No se puede estar haciendo una cosa y la contraria, basar la recuperación del festival en el colectivo y a la vez prohibir los símbolos no tiene ningún sentido».

El futuro de 'la Familia de la Tele' tras sus malas audiencias

Han sido varios los portavoces, como Francisco Sierra Caballero, diputado del grupo parlamentario Sumar, que han pedido una valoración a la dirección de RTVE de la audiencia sobre 'La Familia de la tele'? Durante el planteamiento de su pregunta, Sierra fue contundente. «No sabemos si es disfuncional o no. Es un error por el concepto del programa. Hemos esperado tiempo y confirmamos la hipótesis de que es modelo sucedáneo de 'Sálvame', de baja e ínfima calidad y transmite valores que no son propios de una cadena pública. Es impropio de TVE».

El futuro de 'La familia de la tele' en La 1 «Soy conocido en el sector por no tener paciencia, pero no es verdad. Tengo que convencerme de que el programa no tiene posibilidad de remontar en audiencias» José Pablo López Director de RTVE

El presidente confirmó que RTVE «está construyendo una televisión para la mayoría social que quiere» y relacionó las críticas con la dificultad de llevar a cabo este deseo. «Para conseguir que 'Mañaneros' sea líder hemos tardado dos años y medio. No se construye esto en tres tardes. Y es difícil hacerlo bajo el ataque permanente. Soy conocido en el sector por no tener paciencia, pero no es verdad. Tengo que convencerme de que el programa no tiene posibilidad de remontar en audiencias».

La portavoz de Vox Carina Mejías Sánchez achacó a López el hecho de que plantearan 'La familia de la tele' como «el gran regreso del entretenimiento» cuando Mejías asegura que ha terminado siendo «un monumento a la banalidad, un reciclaje de clichés y despropósito editorial». También hizo referencia a las quejas de los periodistas históricos. «En este modelo de televisión pública nosotros no vamos a poner líneas rojas con quién sino con el qué. Prefiero equivocarme a no intentarlo», reconocía López, quien ha hecho alusión a una de sus frases que tiene en su cuenta personal de X: 'La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie». Lo hizo para arremeter de nuevo con las críticas. «Este es el objetivo de mucha gente en este país para la televisión pública y yo trato de luchar por lo contrario. Si nos hemos equivocado, se corrige y fin. Cuando tenga el convencimiento profesional, no político ni la presión de los medios de comunicación que quieren que la televisión pública vaya mal, de que no da más de sí, lo retiraré de la parrilla».

El grupo socialista también pidió a López sobre una valoración del trabajo hecho por la delegación española en Eurovisión y su impacto en la audiencia. «Han pasado ya diez días y la delegación española está recuperándose del apaleamiento público por motivos políticos. Tienen asegurada la continuidad en sus puestos. Quiero agradecer a Ana María Bordás, a María Eizaguirre y al director de TVE Sergio Calderón su trabajo. Además, queremos anunciar que durante el próximo Benidorm Fest RTVE ofrecerá un premio de 150.000 euros para poder asegurar la carrera musical del que vaya a ser el representante de Eurovisión y pueda tener así un colchón económico para que siga adelante su carrera».