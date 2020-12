El 2021 será el año en el que logres hacerte rico sin necesidad de cambiar de trabajo

El 2020 está siendo un año duro y triste, pero ya se sabe que los tiempos de crisis son también el momento clave para dar un giro a nuestra vida y aprovechar la confusión y el caos para intentar entrar en nuevos mercados. Porque a nadie vamos a engañar, por mucho que digan que el dinero no da la felicidad, lo cierto es que ayuda mucho. Uno de los mayores impedimentos a la hora de cumplir tus objetivos es la propia mente, especialmente el pensar que debes cambiar drásticamente todas tus rutinas y “empezar de cero” para poder alcanzar tus sueños. Pero eso no tiene que ser así, es más, puedes aumentar notablemente tus ingresos sin necesidad de que cambies tu trabajo (aunque por experiencia te decimos que a la larga seguramente termines haciéndolo) cambiando algunos hábitos en tu día a día.

En primer lugar, debes aprender a administrar tus ingresos y ahorrar con un fin. No se trata de vivir precariamente, simplemente de pensar detenidamente cuáles son los gastos que no nos aportan realmente nada en nuestra rutina. Por ejemplo, los cafés en la oficina, suscripciones a plataformas online que no utilizamos, compras en el supermercado sin sentido… Acostumbrarte a hacer listas de lo que necesitas te ayudará a ver con claridad en qué puedes mejorar así como lo que te puedes ahorrar.

Humpfrey Bogart - © Instagram: @luxconduct

Tal y como explica el experto en finanzas Thomas C. Corley en su libro “Cambie sus hábitos, cambie su vida”, puede ser muy acertado seguir el llamado “método de los cubos” que consiste en ahorrar el 20% de los ingresos regulares y dividirlos en gastos inesperados, cíclicos, de jubilación y específicos. Una manera ordenada y efectiva de ser más conscientes de lo que realmente se posee y con qué fin.

Otros pequeños cambios que te ayudarán a ahorrar un dinero extra será no comprar por encima de nuestras posibilidades y preguntarnos si realmente lo que vamos a adquirir es necesario. Los mayores empresarios han aprendido a vivir de forma austera, que no quita que de vez en cuando se concedan un capricho. Hasta aquí todo bien, pero lo que realmente ha hecho ricos a los grandes empresarios además de su buen ojo para los negocios es la inversión. Tal y como Warren Buffet ha defendido durante toda su vida. “Si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras”. También insiste en contar siempre con un plan B en los negocios teniendo en cuenta todos los escenarios posibles para salir airosos ante cualquier situación, para él “predecir la lluvia no cuenta, construir arcas sí”.

Aprender a vivir con poco no singifica prescindir de los caprichos - © Instagram: @anthonybourdain

Pero sin duda, nos quedamos con una de sus frases que da más que pensar: “Nunca le preguntes a un peluquero si necesita un corte de pelo”. O lo que es lo mismo, siempre debes tener en cuenta las intenciones de cualquier persona con la que trabajas o te rodeas, solo así sabrás predecir su comportamiento y acertar.

Otro de los puntos clave para poder aumentar tus ingresos es aumentar tu formación, por eso no escatimes en realizar cursos y especializarte en vertientes que se encuentren en crecimiento. Intenta rodearte de gente que te inspire y busca en los libros nuevas ideas que te ayuden a crecer ya no solo en riqueza, sino en nivel mental.