Suscríbete a
+Pasión

450 aniversario

El Museo traslada a sus titulares a la Catedral este viernes por el 450 aniversario fundacional

La hermandad del Lunes Santo recupera para esta salida la iconografía del Stabat Mater más de un siglo después

El Stabat Mater en la Semana Santa de Sevilla: una historia de idas y venidas

Los titulares del Museo para el 450 aniversario
Los titulares del Museo para el 450 aniversario m. j. r. rechi
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Museo cierra la celebración de su 450 aniversario fundacional con una procesión extraordinaria con los titulares de la hermandad, el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas. Ambos irán en un mismo paso, formando nuevamente la iconografía del Stabat Mater ... que se perdió hace más de un siglo por las calles de Sevilla en la tarde del 7 de noviembre desde su capilla hasta la Catedral con el regreso previsto en la tarde del día 8.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app