El Museo traslada a sus titulares a la Catedral este viernes por el 450 aniversario fundacional

El Museo cierra la celebración de su 450 aniversario fundacional con una procesión extraordinaria con los titulares de la hermandad, el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas. Ambos irán en un mismo paso, formando nuevamente la iconografía del Stabat Mater ... que se perdió hace más de un siglo por las calles de Sevilla en la tarde del 7 de noviembre desde su capilla hasta la Catedral con el regreso previsto en la tarde del día 8.

Este culto externo mostrará en la calle una estampa muy cuidada por la corporación, que ha trabajado intensamente para recuperarla, pues antiguamente esta escena se representaba en un paso de menores dimensiones. Para la ocasión, las andas incorporan los candelabros de la Cena de Jerez, que pertenecieron en su origen a la hermandad del Cachorro.

Además, con el fin de no intervenir en la talla, se ha diseñado un sistema que permite que la Virgen de las Aguas aparezca en una posición similar a la de rodillas, de modo que parte del candelero queda integrado en el interior del paso. Asimismo, la titular del Museo luce sus manos originales de Cristóbal Ramos, tal y como ocurrió en la procesión que protagonizó bajo palio en 2022 con motivo del 250 aniversario de su hechura. También porta un manto bordado cedido por la Quinta Angustia; la saya con la que salía a los pies del crucificado, la más antigua de su ajuar; y completan el conjunto una diadema de Joaquín Ossorio, el puñal, que es una reproducción de la época, y un tocado de tul bordado en hojilla de plata de finales del siglo XIX.

El traslado a la Catedral de Sevilla dará inicio a las 17 horas de la tarde desde la capilla del Museo, que concluirá a las 21.30 horas de la noche. El recorrido será el siguiente: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente General Borges, plaza del Duque (por el lateral del hotel Derby), plaza de la Campana (por la zona peatonal), Sierpes, Cerrajería, Cuna, plaza del Salvador, Villegas, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo, Plaza de la Virgen de los Reyes y entrada en la Catedral por la Puerta de Palos.

El itinerario de ida, al igual que ocurriera en el vía crucis extraordinario de la pasada Cuaresma con el Cristo de la Expiración, incluirá el paso por la parroquia de San Vicente, además de recorrer lugares inéditos desde la calle Cerrajería hasta la Catedral de Sevilla, con lugares destacables como la emblemática plaza del Salvador.

Para el sábado 8 de noviembre, a las 11 horas, delante del monumento de Colón, en el interior de la Seo, se oficiará una misa estacional por el 450 aniversario de la hermandad, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. En la tarde, a partir de las 17 horas, dará comienzo la procesión extraordinaria en la Catedral con entrada prevista a las 21.30 horas. Esta salida contará con los sones de la Oliva de Salteras.

450 aniversario

Junto al vía crucis extraordinario, la celebración de la función principal en la parroquia de San Andrés —sede fundacional de la hermandad— y la salida extraordinaria, la corporación ha desarrollado diversos actos y cultos, como la colaboración con el grupo diocesano de Ecología Integral, la creación de becas para el Centro de Educación Infantil Jesús-María La Providencia o el acompañamiento a los sacerdotes de la Casa Sacerdotal y del Hospital de la Caridad. Asimismo, se ha celebrado un encuentro de hermandades de la Expiración de Andalucía, además de la puesta en marcha de una escuela teológica, otra de oración y una última de lectores litúrgicos. Todos estos actos han conformado el amplio programa conmemorativo de los cuatro siglos y medio de la hermandad del Museo.