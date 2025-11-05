Suscríbete a
+Pasión

historia

El Stabat Mater en la Semana Santa de Sevilla: Una historia de Idas y venidas

Es una iconografía que volverá a tomar protagonismo el 7 de noviembre de este año, cuando El Museo conmemore sus 450 años de antigüedad

Cuatro siglos y medio de una obra maestra

El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, preparados para el Stabat Mater
El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, preparados para el Stabat Mater hermandad
Javier Comas

Javier Comas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este pasaje volverá este mes de noviembre, de manera extraordinaria, en uno de los conjuntos más imponentes que tuvo la Semana Santa hasta 1921 en la hermandad del Museo. Un misterio que tuvo su protagonismo en la Semana Santa de Sevilla y que fue decayendo ... a medida que las modas y los cambios se fueron imponiendo en las cofradías. Los Javieres contó con él en sus orígenes, también la propia corporación del Lunes Santo o, en este caso, Santa Cruz, la única que actualmente conserva este pasaje; han sido y son algunas de las corporaciones que han tenido este misterio como emblema de su cofradía. Durante la segunda semana de septiembre, la hermandad de Las Aguas regaló esta estampa en San Jacinto en su estancia extraordinaria en su templo fundacional en Triana. Pero, ¿qué provocó su pérdida de la Semana Santa hasta la recuperación en Santa Cruz en 2004?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app