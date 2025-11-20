Avanza la ejecución del nuevo palio de la Virgen de Gracia y Amparo en el taller de 'Paquili'

La hermandad de los Javieres ha dado a conocer el avanzado estado de la confección del nuevo palio de la Virgen de Gracia y Amparo, un conjunto que se está ejecutando en el taller de Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili', bajo el diseño de Javier ... Sánchez de los Reyes.

Tres de las cuatro caídas del palio están finalizadas. Solo en la Semana Santa de Sevilla se estrenó la gloria del techo del palio. Sin duda, es uno de los grandes proyectos realizados por la hermandad en los últimos años, junto a la llegada a su nueva sede canónica, la restauración de la fundacional y la del Cristo de las Almas, entre otros.

La idea detrás de este palio era invertir el lenguaje ornamental que Rodríguez Ojeda utilizaba en sus obras a finales del siglo XIX y principios del XX. En aquellas obras, recurría a una decoración vegetal en la parte externa y a una decoración mixtilínea en el interior, cruzando galones para formar figuras geométricas con algún elemento vegetal.

En el día de ayer, la Junta de Gobierno visitó el taller de Francisco Carrera Iglesias “Paquili” para ver el progreso de las nuevas bambalinas del palio de María Santísima de Gracia y Amparo. #Javieres pic.twitter.com/d6GqWcp5Sp — Los Javieres (@HdadJavieres) November 20, 2025

Javier Sánchez de los Reyes, creador de este palio, colocó la concepción de líneas mixtas en el exterior, mientras que eliminó las líneas geométricas en el interior, dejando únicamente la decoración vegetal en el techo del palio, con el fin de crear una unidad con este.

El desarrollo de la obra, según explicó su autor, consiste en lo siguiente: «Un galón a modo de pequeña moldura separa una suave crestería del resto del paño de la bambalina. El dibujo, dividido en paños en esta parte exterior, se articula en torno a galones que describen formas mixtilíneas y curvadas de diversos grosores, acompañadas de ornamentación vegetal. En la parte inferior, tanto en la cara externa como en la interna, otro pequeño galón recto da paso a tres lóbulos por paño, a modo de 'lambrequines' o 'guardamalletas', con un corte mixtilíneo también extraído de la obra de Ojeda, reelaborando y otorgando sello y personalidad propia a ideas presentes en las bambalinas de su diseño».

«En lo que respecta a la gloria del techo del palio, el objeto central es un corazón llameante y resplandeciente entre rayos, símbolo del Amparo, que también está representado en el llamador del palio. Alrededor del corazón se encuentra la inscripción 'Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix' (Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios). Se trata de la oración más antigua dirigida a María, conservada en un papiro egipcio datado alrededor del año 250, que recoge un himno bizantino en el que, por primera vez, se alude a María como Theotokos, la Madre de Dios.

Se trata de un corazón elaborado «en ladrillo con volumen, manteniendo exactamente el diseño de Javier. Las llamas son independientes para que presenten diferentes texturas y volúmenes. La base de las llamas está hecha de hojilla que conecta con el corazón, mientras que las alas se realizan a pespuntes moteados con lentejuelas del número 12, muy pequeñas, y cartulina. La leyenda está completamente realizada en cartulina, todo ello enmarcado por un galón tejido a media onda.

Para la confección de la pieza, «una vez copiado el clásico dibujo en papel transparente, este se pasó a la chapa mediante la técnica del punteado, que consiste en recorrer todas las líneas del dibujo con golpes de punzón, dejando el diseño grabado en la chapa. Una vez finalizado este proceso, se pegó la chapa sobre pez rubia, un material parecido al lacre que permite, mediante cinceles, dar volumen a la pieza por la cara posterior».