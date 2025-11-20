Suscríbete a
Avanza la ejecución del nuevo palio de la Virgen de Gracia y Amparo en el taller de 'Paquili'

Este importante proyectos de los Javieres fue diseñado por Javier Sánchez de los Reyes

Caídas del palio de los Javieres
Caídas del palio de los Javieres hermandad
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad de los Javieres ha dado a conocer el avanzado estado de la confección del nuevo palio de la Virgen de Gracia y Amparo, un conjunto que se está ejecutando en el taller de Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili', bajo el diseño de Javier ... Sánchez de los Reyes.

