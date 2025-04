Un experto en seguros señala cuál es el error más evidente y evitable a la hora de hacer un parte amistoso de accidente: «Es posible que tu compañía no repare tus daños»

Los accidentes de tráfico son una pésima noticia que, a pesar de las campañas de concienciación y las incorporaciones de más medidas de seguridad tanto a carreteras como vehículos, siguen surgiendo a diario y siendo un lastre para España. A día de hoy los sinestros totales por año se sitúan en torno a los 100.000 casos.

Afortunadamente, el porcentaje de accidentes con víctimas mortales o heridas es bajo, y hay que seguir luchando por su tendencia a menos, pero en todo caso la cifra total indica que, a la práctica, muchos pueden acabar sufriendo alguna colisión y haber tenido que efectuar un parte, con lo que eso implica.

Estos documentos son necesarios para informar del accidente y que las aseguradoras se encarguen de determinar responsabilidades. Un parte puede ser un trámite farragoso, sobre todo para quien lo vive por primera vez, y por ese motivo Diego Moreno, un experto en seguros, lanzó hace unas semanas en su cuenta de TikTok (@sepaseguros) un «importante» consejo para los involucrados en un accidente que suma ya unas 100.000 visualizaciones.

«Aunque esté perfectamente rellenado...»

«Si no haces esto cuando rellenes el parte amistoso es posible que tu compañía de seguros no te repare los daños«, avisa Diego. Él mismo muestra un documento oficial de declaración amistosa de accidente como el que las aseguradoras ofrecen a sus clientes por si las moscas y habla de algo que ocurre al final de rellenar este parte.

Así, el asesor alerta de que «una vez que lo rellenamos todo, aunque esté perfectamente rellenado, podemos tener problemas si no lo firmamos». Es algo muy básico pero en lo que a veces puede haber dudas o despistes. «El parte amistoso lo deben firmar los dos conductores», reitera éñ.

«Si uno de los dos no lo firma, puede decir la otra persona que eso no lo ha rellenado, que es totalmente mentira y es posible que no tenga validez», advierte Diego, que confirma que a un cliente suyo le pasó una situación de este tipo y que acaba ejemplificando que en ese caso el otro implicado en el coche «se negó a aceptar la culpa y la compañía de seguros no cubrió nada».

En otro vídeo, además, Diego puntualizó que en un parte, cada uno de los implicados debe coger un color, o amarillo o azul, para poner sus datos, y avisó de que los campos más importantes son dónde ha ocurrido el accidente, la fecha y la hora, las matrículas, el nombre y teléfono de los implicados y marcar las casillas para explicar mejor la colisión, así como un dibujo. Eso, y la firma.