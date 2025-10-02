Daviles de Novelda: «Me resulta inevitable llevar conmigo el flamenco, sin importar el tipo de música que esté haciendo»

Con apenas siete años, Daviles de Novelda ya tocaba la guitarra y a los once componía sus primeras piezas flamencas. Fiel a sus raíces flamencas, pero abierto a la fusión con géneros como el rap, el pop, el reguetón o la bachata, ha hecho del ' ... flamencotón' su sello personal.

Su carrera comenzó subiendo canciones a YouTube, aunque el gran punto de inflexión llegó en 2021 con 'Flamenco y bachata', un tema que superó los 143 millones de reproducciones en Spotify y con el que alcanzó el doble disco de platino. A partir de ahí, el alicantino ha compartido estudio con referentes como C. Tangana, Becky G, Omar Montes, Abraham Mateo, Lérica o Demarco Flamenco.

'El camino que elegí' es su primer álbum, un trabajo que presentará este viernes en el Cartuja Center de Sevilla y que refleja su evolución como artista. En él, conviven el amor, el desamor y también las historias de vida que lo han acompañado desde pequeño.

- Hace poco publicó un álbum titulado 'El camino que elegí', que está llevando por diferentes escenarios del país, y que traerá a Sevilla este viernes. ¿Qué puede esperar la ciudad?

- Estamos preparando un show muy bonito, uno de los mejores que he hecho hasta ahora y al que le estamos poniendo muchísimo cariño. Vamos a vivir muchos sentimientos y habrá mucha fiesta y, como no, fusión. ¡Nadie se lo puede perder!

- ¿Ha cantado anteriormente en Sevilla?

- He estado dos veces, pero hace ya tres o cuatro años que no piso la ciudad. Tengo muchas ganas de estar allí de nuevo y disfrutar con mi gente de Sevilla, que me pide mucho que vaya.

- ¿Qué representa ese camino del que habla en el título del álbum?

- Representa la misma música que siempre me ha acompañado desde siempre. Es, nunca mejor dicho, el camino que elegí. Podría haber tomado otros, pero la música siempre me ha llevado a centrarme.

- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este álbum?

- Empecé en noviembre de 2024, después de un viaje a Miami relacionado con los Latin Grammy. Estuve rodeado de muchos artistas y me sentó muy bien estar allí, porque volví con muchas ganas de hacer música. Como nunca había hecho un álbum y era algo que tenía pendiente, pensé que era el momento. Lo empecé en noviembre y lo terminé en marzo de 2025.

- ¿Qué diferencia a este disco de trabajos anteriores, además de ser el primer álbum de su carrera?

- He ido evolucionando cada año, siempre intentando mejorar. Ahora hago un poco más de todo, y de manera más profesional. Cada año siento que vamos mejorando en todos los sentidos. Creo que este álbum tiene mucha pureza y merece la pena escucharlo. Es un disco muy libre, que me ha salido del alma y del corazón. Toda mi música ha sido así, pero este álbum tiene algo especial.

- ¿Hay algún hilo conductor?

- Empecé a escribir sobre amor y desamor, temas en los que se basa la mayor parte del disco porque a mí siempre me ha gustado la música así. De hecho, de pequeño mi hermano me decía que estaba amargado porque siempre estaba con lo mismo: amor y desamor. Poco a poco fui metiendo también un poco de calle, de barrio, de victoria. Eso también aparece en este disco.

- Si tuviera que recomendar algunas canciones a alguien que escucha su álbum por primera vez, ¿cuáles serían?

- Le recomendaría 'Sonando por tu valle', porque además de ser mi preferida, tiene muchísimo sentimiento y corazón. Habla de cómo empecé, de mi pasado, y hay una segunda parte sobre mi presente, sobre cómo estoy ahora. También recomendaría 'Si me faltara',porque para mí tiene la fusión perfecta entre lo urbano y el flamenco.

Daviles de Novelda Fecha y hora: 3 de octubre a las 21.30 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

- Su estilo ha sido definido como 'flamencotón'. En su caso, ¿cómo descubrió esa fusión?

- Ahora es verdad que hay muchísimo flamencotón, es lo que más suena, pero antes no había tanto. Recuerdo que conocí a un amigo con 12 años que era rapero. Me enseñó el rap, me enseñó cómo rapeaba y empecé a rapear con él. Ahí fue cuando empecé a fusionar flamenco y rap. Al tiempo, descubrí el reguetón. Mi hermano lo escuchaba siempre, era muy fan de Daddy Yankee, y yo también terminé escuchando y jugando con este género. Cuando hago música de cualquier tipo, me resulta inevitable llevar conmigo el flamenco. Me resulta inevitable llevar conmigo el flamenco, independientemente del tipo de música que esté haciendo.

- ¿Qué cree que tiene el flamenco para encajar tan bien con géneros como el reguetón, la salsa o la bachata?

- Que es mágico. Es tan bonito, que pongas la música que pongas de fondo, siempre va a quedar bien.

- ¿Cómo nace esa conexión tan fuerte con el flamenco?

- Nace cuando nazco yo. En mi casa siempre ha habido mucho flamenco. Yo me he criado en el culto evangélico porque mi padre era pastor en la iglesia evangélica, y en el coro tocaban todos mis primos. Yo lo veía y quería hacerlo también, por eso aprendí a tocar la guitarra a los siete años.

El artista Daviles de Novelda abc

- Todo ese bagaje desde que era tan joven le ha llevado a trabajar con artistas de renombre. ¿Qué han significado estas colaboraciones para usted?

- Es una alegría, porque cuando empiezas a colaborar con gente grande te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien. Es un orgullo. Yo estoy muy a favor de las colaboraciones entre artistas porque pienso que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Igual que hacen en Latinoamérica, con el reguetón, que siempre han estado colaborando y apoyándose. Es bonito que también lo tengamos presente en nuestro país. Independientemente del alcance que tengan los temas, cada artista aporta su magia, y el resultado es precioso. Lo que más ilusión me hizo fue conocer a Canelita, porque para mí ha sido un icono desde mi infancia. Ahí me di cuenta de que podía llegar hasta donde yo quisiera.

- ¿Hay algún artista con el que le gustaría trabajar próximamente?

- ¡La lista es muy larga! Tengo pendiente a varios. Por ejemplo, algo que pocos se esperarían: me encantaría muchísimo colaborar con El Barrio, como también ha sido fusionador del flamenco, creo que haríamos algo muy interesante.

- Además de colaboraciones, ¿tiene algún proyecto entre manos?

- De momento seguimos trabajando en el estudio haciendo temas nuevos. Nuestro plan ahora mismo es disfrutar con la gente del disco y la gira. Próximamente sacaremos un tema nuevo, y ya adelanto que lo más seguro es que sea una colaboración.