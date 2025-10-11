David Bustamante: «Estoy en mi prime. Hace un año dejé de fumar y he recuperado mi registro y matices»
El cantante presentará este domingo en Sevilla su 'Tour Inédito', un espectáculo en el que combinará los grandes éxitos de su trayectoria con las canciones que, por primera vez, ha compuesto en solitario
David Bustamante lleva más de dos décadas subiendo a los escenarios, pero sigue sintiendo la misma emoción que aquel joven de San Vicente de la Barquera que se presentó en la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Su voz, su carisma y su ... constancia lo han convertido en un artista querido del panorama de la música en español; muchos han crecido con sus canciones y sus historias. Temas como 'Por ella', 'Devuélveme la vida' o 'Feliz' forman parte de la banda sonora de la vida de muchos, mientras que colaboraciones con amigos y referentes como Pablo López o Antonio Orozco le han permitido seguir explorando y reinventándose.
A finales de 2024, Bustamante abrió un nuevo capítulo en su carrera con la publicación de 'Inédito', un disco en el que, por primera vez, firma la mayoría de las canciones en solitario. A esta obra la acompaña, este 2025, la gira que ha sido bautizada con el mismo nombre, en la que el cántabro busca disfrutar de la música desde la cercanía, apostando por conciertos más íntimos y cargados de emoción.
La noche del domingo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el intérprete llegará a Sevilla. No estará solo: le acompañarán los temas que han marcado su trayectoria, adaptados a su madurez artística, junto a las canciones del nuevo disco.
Tras 24 años de carrera, Bustamante sigue emocionando, aprendiendo y creciendo, y es precisamente eso lo que hace que su música siga llegando al corazón de tantas personas.
- Llevará su 'Tour Inédito' al Cartuja Center de Sevilla. ¿Qué puede adelantar del concierto?
- 'Inédito Tour' es la gira de mi vida. Está siendo muy especial. 'Inédito' ya es un paso más: es el primer disco en el que me atrevo a ser autor de canciones. Para que se diera la mano con mis éxitos, he hecho arreglos a todas las canciones de mi carrera, y me está haciendo disfrutar y enamorarme de lo que he hecho. Tengo más ganas y más energía que nunca. Es muy bonito poder presentarlo de manera que la gente, además de venir a pasárselo bien, pueda parar, escuchar, yo explicarles… Que sea como invitarles al salón de mi casa para que conozcan cómo nacieron las canciones, poder coger una guitarra o un piano y desnudar la canción por completo. Que vean la esencia pura de por qué empecé a escribir y a tener esa necesidad. Va a ser algo realmente mágico.
-¿Qué le llevó a mostrar su faceta como compositor?
-Empecé, como todos, buscando una vía de escape en la pandemia. Cuando a todos les dio por hacer pan, a mí me dio por buscar algo productivo y empecé a escribir. Me gusta mucho escribir, pero no empecé escribiendo canciones directamente, sino cosas que se me ocurrían. Cuando me puse a leerlo, tenía un puñado de canciones que me emocionaban y sentí la necesidad imperiosa de mostrarlas a mi público. Nació de forma natural. Después de muchos años haciendo lo mismo y habiendo tenido éxito interpretando canciones de otros compositores, necesitaba dar un paso más y con mis palabras explicar las historias que me conmueven. En mi caso, no tienen por qué ser personales, pueden ser historias que veo y vivo a mi alrededor.
-¿Cuánto hay de historias ajenas y cuánto de su propia experiencia en 'Inédito'?
-Hay mucho de mí siempre. Me pongo en el lugar de las personas: cuando son quejas sociales que me han tocado, cuando hablamos de bullying, de amor y desamor… Todos hemos vivido subidas y bajadas, y cuando me pongo en el lugar de alguien que he visto sufrir, es fácil que haya mucho de mí en la canción.
-¿Cuál considera que ha sido la canción más arriesgada en cuanto a mensaje?
- 'Soy capaz', porque es un hate a los haters. Es un basta ya. Sé perfectamente cómo soy, cómo estoy. La gente es muy cruel y hace muchísimo daño; hay personas que somos fuertes y nos rehacemos, pero hay quien lleva esas heridas de por vida. Esa canción es dura y necesaria.
-Después de esta experiencia, ¿se plantea componer próximos trabajos?
-Sí, ya estoy en ello. Estoy haciendo un disco muy, muy importante. Sin prisa y sin ataduras. Voy galopando hacia donde me lleve la creatividad y estoy disfrutando mucho del proceso.
-¿Cómo sabe cuándo una canción está terminada?
-Cuando no puedo aguantar más y la tengo que cantar. No fuerzo las canciones; dejo que se queden en mí hasta que, al terminar, siento que se me caen al bolsillo. Mi lenguaje es muy natural, me gusta la música orgánica y limpia, sin grandes artilugios. Cuando uno es fiel a sí mismo y es de verdad, es más fácil que salga algo bueno.
-Su trayectoria abarca más de dos décadas. ¿Cómo definiría su evolución y el momento en el que está?
-Creo que estoy en mi prime por muchas razones: mi madurez, mi energía, mi ilusión renovada y mi voz, que está en mi segunda juventud. Hace un año dejé de fumar y he recuperado todo mi registro y matices. Ahora puedo transmitir mucho más lo que llevo dentro. La evolución ha sido buena y natural, y me permite vivir mi mejor momento a los 43 años.
Concierto de David Bustamante en Sevilla
-
Fecha y hora: 12 de octubre a las 21 horas.
-
Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.
-
Entradas: en este enlace.
-Operación Triunfo le sirvió, entre otras cosas, como escaparate. ¿Está siguiendo esta nueva edición?
-Aún no he tenido ocasión de verla, pero espero poder juntarme pronto con algunos amigos y hacer una quedada para disfrutar del programa.
-¿Qué consejo le daría a los nuevos concursantes?
-Que se preparen mucho a nivel musical, instrumental, de composición, armonía y canto. Que se preparen para disfrutar de lo más bonito del mundo, que es esta profesión. Es dura, pero hay que ser optimista, apartar lo malo y quedarse con lo bueno, ser fiel a uno mismo, escuchar a su entorno y, si no es sano, seguir los instintos. Que hagan arte, porque es algo maravilloso y duradero.
-¿Cree que los nuevos concursantes tienen las mismas oportunidades para construir carreras sólidas, como la suya o las de algunos de sus compañeros de edición, en una industria musical tan cambiante?
-Lo efímero y la inmediatez de hoy está en todo, redes sociales incluidas. Yo vengo de la generación que construye con ladrillo, cosas orgánicas que el tiempo no borra tan fácil. Ellos lo van a tener más complicado, pero no imposible, porque lo que conecta con el público puede perdurar en el tiempo.
-Más allá del disco en el que está trabajando, ¿qué nuevos retos tiene en mente?
-Tengo proyectos muy bonitos y divertidos, y va a haber una sorpresa muy grande el año que viene. También habrá algunos conciertos, aunque menos, porque estoy escribiendo mi nuevo álbum. Me enamoró hacer 'Ghost, el musical', y posiblemente pueda dar pronto noticias sobre algo relacionado.
