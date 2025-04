La gran noche de Carmina Barrios en ‘Masterchef Celebrity 6’

«Clásico de ‘Masterchef’» es el eufemismo que usan los jueces del ‘talent’ para calificar las pruebas que se repiten como el ajo. Valdría también para los invitados. Después de nueve ediciones de anónimos, otras seis del ‘junior’ y seis de ‘celebrities’ contando la actual, hay programas que dan la sensación de haberlos visto repetidos unas 10 veces . Más o menos las mismas ocasiones que Florentino Fernández ha pisado las cocinas. Canta Taylor Swift: ’I think I've seen this film before’; un tema que bien valdría para la gala de esta noche de ‘Masterchef Celebrity 6’.

Con la repesca de Miki Nadal y la salida de Victoria Abril la semana pasada, los aspirantes afrontan ya la recta final de la edición. Verónica Forqué, Juanma Castaño, Iván Sánchez, Eduardo Navarrete, Carmina Barrios, David Bustamante, Belén López, Arkano y el ‘repescado’ Miki Nadal han continuado su andadura en un octavo programa en el que la madre de Paco León se ha ganado todavía más la adoración del público.

Los controvertidos robos de ingredientes han sido los protagonistas de una primera prueba diseñada una vez más para sacar el lado competitivo de los concursantes, que es la forma camuflada que tiene el programa de animar a que se apuñalen entre ellos. En cada puesto han encontrado una cesta con 15 ingredientes, como boniato, alcachofas, arroz bomba, mantequilla, caballa y un pack de especias, entre otros alimentos; de ellos, cada participante ha robado 10 a otro compañero. La mayoría ha ido a degüello a por Miki Nadal y a por Juanma Castaño, que han tenido que ingeniárselas (sin éxito) para elaborar un plato con la cesta prácticamente vacía . Excepto Verónica Forqué, que ha desvalijado la de Carmina Barrios. Palabra sabia la de Barrios: «La Verónica no es mala, lo que pasa que es porculera». Carmina y amén.

A la chica Almodóvar no le ha salido bien la jugada de boicotear a su colega. En general, según los jueces, «no se han lucido»; por no decirles que culinariamente hablando son más cortos que las mangas de un chaleco. Solo dos aspirantes han conquistado a los chefs y a los dos invitados, ‘Flo’ y Gonzalo Miró: Carmina con «el único arroz comestible de la prueba», y Bustamante, que entre cante y cante ha elaborado un pastel . «Salvo por el aceite, estéticamente, está muy bonito. Da gusto ver lo bien que te lo curras y la creatividad que tiene», lo ha alabado Samantha. De los dos, el de San Vicente de la Barquera ha sido el mejor de la prueba.

Oda al Retiro en la prueba de exteriores

A continuación, la competición por equipos se ha trasladado a uno de lo infinitos rincones mágicos de Madrid, el Palacio de Cristal. Bonito homenaje al Paisaje de la Luz, que engloba el Paseo del Prado y el Parque del Buen Retiro , para celebrar su declaración Patrimonio de la Humanidad por la Unesco .

En este marco tan idílico, divididos en tres equipos y sin capitanes, los aspirantes han tenido que experimentar con los sabores de México, Malasia e India , usando el cordero como producto principal en sus menús. El equipo azul, Juanma Castaño, Eduardo Navarrete y Arkano, ha elaborado el mexicano (aguachile de pulpo, taco de cuello de cordero con pico de gallo y salsa verde y torta tres leches con espuma de cajeta); el rojo, compuesto por Miki Nadal, Bustamante y Carmina, el malasio (chili crab, satay de cordero con su espuma y flan de leche de coco con granizado de litchi); mientras que Belén López, Verónica Forqué e Iván Sánchez, han tirado para adelante con el menú indio (jhinga Curry, vindaloo de chuletas de cordero y samosa dulce con helado de masala chai).

Prontísimo ha estallado la tensión en el rojo. Como no, ‘el show de Verónica Forqué’ ha emitido un nuevo capítulo . En ausencia de Victoria Abril y de Carmina Barrios, la mala leche de la actriz ha recaído en Belén López, a quien ha increpado cuando la ha intentado ayudar con los platos. «¡Soy más vieja que tú y soy más fuerte que tú!». Eso sí, la sangre no ha llegado al río. «Ella me ha chillado, yo le he chillado, y nos hemos conocido más. Eso es amor».

Con todo, por carambolas del destino, han funcionado bien. «Estoy contento con vosotros. Habéis sabido interpretar el menú indio y rectificar los pequeños errores . Los tres platos estaban bien», les ha felicitado Jordi.

Sin embargo, ni el azul ni el blanco han concluido un buen trabajo . «No habéis dado ni una. Habéis fallado en cosas muy básicas», les ha reclamado Pepe Rodríguez a Juanma Castaño, Eduardo Navarrete y Arkano. Una nana comparada con la bronca monumental que Samantha les ha echado al blanco en mitad del cocinado. De hecho, hoy se ha superado a sí misma en decibelios. A grito pelado, la juez ha perdido los nervios al enterarse de que los aspirantes no habían probado la carne. «¡No soporto las mentiras! ¿Por qué hacéis estas cosas? ¡No me hagáis quedar mal¡». Aunque ha sido el postre «incomible» el plato que los ha terminado de sentenciar.

Así las cosas, delantales negros para Miki Nadal, Bustamante, Carmina, Juanma Castaño, Eduardo Navarrete y Arkano. En la otra cara de la moneda, Belén López se ha coronado como la mejor de la prueba, postulándose, de paso, como la más firme candidata a ‘caballita ganadora’ .

Una eliminación muy 'healthy'

De vuelta a las cocinas para la prueba de eliminación, los aspirantes en la cuerda floja se han enfrentado a la misión de elaborar un plato rico y saludable con el que lucir todo lo aprendido a lo largo de las ocho semanas del programa.

Primera dificultad: si en la compra superaban las 600 calorías, penalización de 15 minutos menos para cocinar . De los seis en la cuerda floja, solo Carmina Barrios y Miki Nadal han obtenido los 60 minutos iniciales para sus elaboraciones.

Entre tanto, Jordi Cruz les ha regalado el privilegio a los concursantes de la galería de poder salvar a uno de los delantales negros una vez finalizado el cocinado. El elegido ha sido Juanma Castaño, «solo un milagro puede salvarme» .

El resto sí ha tenido que jugársela. Miki ha preparado un pescado en papillot con emulsión de pimientos asados de aprobado raspado. Arkano, bacalao con puré de berejenas, emulsión y un aire de alcaparras que han valorado como «fallido»; muy parecido al veredicto que le han dado al ‘Pollo Elipse’ de Eduardo Navarrete .

‘Línea Fina’ ha sido la creación de Carmina Barrios, dicho por ella misma, «un plato para cuando estás malo»; aunque celebrado por los jueces. «Están todos ustedes ante un plato que estar a dieta no está reñido con cocinar bien», ha comentado Samantha .

Bustamante, de nuevo emocionado al dedicarle su plato a su sobrino recién nacido, al que aún no conoce, también ha recibido unas muy buenas críticas . «Está espectacular. El punto de cocción del pescado es increíble. Es un plato muy creativo y bonito. Cuando tu sobrino Mateo tenga edad de comer estas cosas, cocínale este plato».

Fiel reflejo de cómo está el panorama. Por un lado, los concursantes que han evolucionado. En el otro, los que ya no dan más de sí. Después de la deliberación de los jueces, Eduardo Navarrete y Arkano han vuelto a estar con un pie fuera . Al final, le ha tocado despedirse de los fogones al diseñador. «Yo no me imaginé que iba a llegar hasta la octava semana. Ni en mis sueños. He echado a Terelu, a Victoria Abril... No voy con pena porque estoy satisfecho».