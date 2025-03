Las 'chicas de oro' triunfan en 'MasterChef Celebrity'

«Estoy my contenta. La comida, la cocina, me está salvando la vida», analizó Victoria Abril en 'MasterChef Celebrity' tras dar una exhibición de mando en la prueba de exteriores. Es una de las 'chicas de oro', como fue bautizado en la primera gala el trío que forma con Carmina Barrios y Verónica Forqué , que también triunfaron en la gala de anoche.

Cuba, presente en la primera prueba

Una gala que arrancó con misterio: en la primera prueba apareció un billete de cinco euros bajo la campana de los aspirantes.

«Ya era hora que lleváramos algo de este programa», bromeó el periodista Juanma Castaño . «Cinco euros nunca vienen mal», continuó Miki Nadal . Las risas se cortaron cuando el chef Pepe Rodríguez preguntó al cantante cubano Yotuel Romero si podría pasar el día con cinco euros.

Yotuel: Sí, De hecho, en Cuba, el salario mínimo son 5 euros. 'Pá' un mes. Cuando vienes de un país con la cosa difícil…

Pepe Rodríguez: El dinero se estira.

Yotuel: ¿Que si se estira? ¡Un chicle, un chicle!

Medió entonces Victoria Abril : «Aquí no estamos en Cuba y con 5 euros un plato 'MasterChef' ...». Supo ver por dónde iban los tiros. La idea de la prueba partió del hecho de que, debido a la pandemia, la economía ha empeorado y a muchas familias le cuesta llegar a fin de mes, por lo que se pidió a los aspirantes hace un «plato exquisito con un máximo de 5 euros».

Más que suficiente para Yotuel , quien recordó un refrán que repetía su difunto padre. «Hijo, cuando tú no sepas a dónde vas, mira hacia atrás y encuentra de dónde vienes». «Cuando tú vienes de un país donde tienes que contar cada kilito que vas a gastar, pues la vida te hace así de precavido», remarcó el miembro de Orishas . Al salir de Cuba lo pasa también mal. Vivió en París , donde fue portero de discoteca, pero el dinero no daba para un techo, así que dormía en el metro: «El metro no es nada comparado con muchos cubanos que se tiran al mar», restó miga.

Yutuel, junto a Verónica Forqué y Victoria Abril RTVE

La filosofía vital precavida de Yotuel , que ha pasado necesidades y hambre, contrastó con la expuesta por la 'performer' Samantha Hudson . «Yo prefiero despilfarrar, y que después sea lo que Dios quiera».

Tras el cocinado, llegó la valoración. Las cebollas rellenas de atún de J uanma Castaño pasaron el corte. Miki Nadal elaboró un mal arroz con pollo. Carmina Barrios cocinó una sencilla pero rica pasta con verdura, almejas y otros elementos. Julián Iantzi fracasó con su tortilla deconstruida en forma de puré. El puré de patatas, queso y huevo de Eduardo Navarrete quedó horroroso. El bacalao con tomate que Belén López dedicó a su suegra estaba mal cocinado. La lasaña de pasta casera de Arkano tuvo «maneras», según Jordi Cruz . Samantha Hudson se la pegó con unos huevos terroríficos. Igual que Vanesa Romero con su merluza con verduras. Terelu Campos hizo un canelón de pollo desparramado nada apetitoso. La merluza con coliflor y cebolla de D avid Bustamante quedó estupenda. Como el risotto de Verónica Forqué . La pasta con almejas a la marinera y pico de gallo de Victoria Abril estaba rica. Iván Sánchez no redondeó las brochetas de pollo en escabeche. Yotuel presentó un plato llamado 'Balsero' , que resultó ser un revoltijo sin sentido presidido por una mala merluza con mantequilla.

Hubo dos triunfadoras: Victoria Abril y Verónica Forqué , elegidas, por este orden, las mejores aspirantes. Apoteosis, pues, de las bautizadas como 'Las chicas de oro' de ' Masterchef' .

Hubo tirón de orejas para Samantha Hudson , Miki Nadal , Vanesa Romero , Yutuel y Julian Iantzi , los peores de la prueba.

Exteriores en Aranjuez

Cien artistas españoñes esperaban a los aspirantes en Aranjuez , incomparable marco de la prueba de exteriores.

La capitana Victoria Abril formó el equipo azul con Yutuel , Belén López , Juanma Castaño , Carmina Barrios , Julian Iantzi , Terelu Campos y David Bustamante . Les tocó elaborar el entrante (ensalada de lengua estofada con mostaza, hierbas y pipas de calabaza) y el segundo (faisán con tosta de su paté y albaricoques al vino tinto). Jordi Cruz supervisó su cocinado.

El equipo rojo lo formaron Verónica Forqué (capitana), Eduardo Navarrete , Miki Nadal , Samantha Hudson , Vanesa Romero , Arkano e Iván Sánchez . Eligieron cocinar, bajo la vigilancia de Pepe Rodríguez , el primero (mero asado con trigueros de Aranjuez y holandesa ahumada) y el postre (fresas –con cinco elaboraciones– con nata).

Al rato de cocinado, y para animar un poco el cotarro, la organización decidió que las capitanas otorgasen un delantal negro al miembro de su equipo que menos estuviese trabajando. La Forqué no dudó en colgárselo a la 'cotorra' Eduardo Navarrete , que más que cocinar se dedicaba a charlar. Victoria Abril decidió sacrificarse ella: «Yo soy como el capitán del 'Titanic'. Meto a mi equipo en balsas y yo me hundo», bromeó la actriz. Uno y otra tuvieron que dejar los fogones y seguir el cocinado desde el 'banquillo', desde el que podían animar, en el caso de Navarrete , y mandar, en el de Abril .

A Verónica Forqué le pasó aquello que siempre decía Súper García en la hora cero, que hay españoles a los que le das una gorra y se creen un general. La actriz, de carácter dulce, optó por ser una capitana de mano dura y malas pulgas. «Sois muy rebeldes, qué poco os han mandado». lamentaba con una vocecilla, pues estaba afónica. Además de a Navarrete , le cayó un rapapolvos a Miki Nadal . Lo que impuso la actriz fue una «autocracia», como bien denunció Pepe Rodríguez . En ese mal ambiente, los miembros del equipo rojo elaboraron unos espárragos desastrosos y cortaron mal la merluza. Fueron advertidos de ello por el chef Fernando del Cerro , que se pasó por las cocinas a lucir sus dos soles Repsol.

Victoria Abril dirigió a su equipo desde el banquillo RTVE

Desde su banquillo, Victoria Abril se mostró firme, decidida y tranquila. Dio mando sereno a un equipo que olió a ganador desde el primer momento. Así fue: aunque falló el emplatado, los platos estaban muy ricos. La protagonista de 'Kika' fue elegida la mejor de la prueba.

Prueba de eliminación

«Fui más una pinche insoportable que una capitana», admitió Verónica Forque ya de vuelta a los fogones del plató, junto al resto de su equipo. Afrontaban todos la prueba de eliminación en teoría junto a Victoria Abril . Pero al equipo azul, que estaba en la galería, se le dio la ocasión de indultar a alguien y obviamente eligieron salvar a su gran capitana. A su vez se le concedió el mismo privilegio a la actriz, y optó por su compañera de profesión Vanesa Martín .

El reto consistía en elaborar un plato ideado por tres ganadores de 'MasterChef' : Arnau , Ana Iglesias y Aleix Puig . Se trataba de una modernización de la liebre a la royal, con dados de remolacha, aire de cacao y bombones de foie gras, entre otras elaboraciones. Para cocina, pudieron seguir la receta a través de varios códigos QR, que estaban desordenados para poner un poco de sal al asunto.

Miki Nadal bautizó lo suyo «Arroz con leche» (cambió el arroz por liebre y la leche por cacao). «Tiene defectillos, pero estamos empezamos a ver el Miki que cocina», elogió Jordi Cruz .

No era bonito, ni estaba ordenado, el plato de Verónica Forqué , pero le quedó rico.

Eduardo Navarrete hizo un mal trabajo, quemando la seta y maltratando la carne.

«Tienes un talento natural. Para mí eres el caballito ganador de esta temporada», anunció Jordi Cruz tras probar la propuesta de Arkano , pese a que falló con la salsa. La sala le quedó saladísima a Iván Sánchez , al que le salvó el bueno punto de la liebre.

Por último se acercó a los chefs, plato en mano, Samantha Hudson . Se temía lo peor. «El plato es infumable. Tiene todos los defectos que podría tener», lamentó Pepe Rodríguez .

Miki Nadal y Verónica Forqué fueron elegidos los mejores de la prueba. Tras ellos subieron a la galería Arkano e Iván Sánchez . La eliminación quedó entre Samantha Hudson y Eduardo Navarrete . Se fue la primera. Entre lágrimas, como es habitual.

Navarrete besa a Samantha Hudson, ya eliminada RTVE

«Me ha podido la situación totalmente», admitió la eliminada. «Soy una catástrofe, pero llevo muy buen tinte», bromeó, poniéndole humor a la vida.