‘Masterchef Celebrity’ la lía con la repesca

No es la primera vez que ‘Masterchef’ juega la baza de la doble expulsión como golpe de efecto, pero la inesperada salida la semana pasada de Terelu Campos y Miki Nadal dejó a los aspirantes descolocados. Sin embargo, ’show must go on’; esta noche anunciaban que todos los expulsados iban a tener una segunda oportunidad para subirse de nuevo al ‘talent’ gracias a la ya tradicional repesca. Con el Monasterio de Yuste (Cáceres) como escenario , Miki Nadal, Terelu, Julian Iantzi, Yotuel, Vanesa Romero, Samantha Hudson y Tamara iban a poder reencontrarse con sus compañeros. Hasta que ha pasado justamente lo que nadie preveía (insertar meme de ‘emosido engañado’). Ni repesca ni repesco.

Antes de la escapada a Extremadura los espectadores han asistido a un «momentazo televisivo» reuniendo en plató a cuatro de las protagonistas de la icónica película ‘Kika’, de Pedro Almodóvar: Victoria Abril, Verónica Forqué , Bibiana Fernández y Anabel Alonso. Este reencuentro de glorias del cine español ha estado motivada por la primera prueba del séptimo programa, un desafío muy musical. O cuadro picassiano, que viene a ser lo mismo.

De karaoke y a lo loco

Para él, las 'Retale's han vuelto a los fogones del programa con una misión: hacer de cicerones en un karaoke dedicado a canciones de temática relacionada con la cocina , como ‘Arroz con bacalao’ o ‘Mi limón, mi limonero’… Verónica Forqué, una vez más representando a España escuchando a Las Retales dar el cante micro en mano. «Estas locas a ver qué van a hacer».

Una vez adivinados los títulos de las canciones, y darle más alas a Bustamante y a Arkano para que confundan ‘Masterchef Celebrity’ con ‘Operación Triunfo’ , los VIPs han tenido que reproducir los platos. El menú ha quedado así: Arkano un arroz con bacalao por ‘Sarandonga’; Carmina ha identificado ‘Échale guindas al pavo’, por lo que ha tenido que replicar un pavo relleno; a Bustamante le ha tocado una crema de arroz y alubias tras identificar ‘Cocinero cocinero’ de Antonio Molina; la cuarta en acertar ha sido Verónica Forqué, encargada de elaborar un guiso de cochinillo, como manda el tema 'Las manos en la masa’, de Vainica Doble; mientras que Julio Iglesias y ‘El Bacalao’ han tenido la culpa de que Eduardo Navarrete haya tenido que cocinar un bacalao confitado.

Más lenta ha estado Belén López, que ha sido la sexta en averiguar canción. En su caso, ‘El mojo picón’, de Caco Senante, que la ha puesto en el brete de elaborar un bacalao con papas y salsa de mojo picón. Después, Victoria Abril ha acertado con la famosísima versión de Luis Aguilé de ‘Mi limón, mi limonero ’, que le ha planteado el reto de cocinar una tarta de limón; igual que a Juanma Castaño ‘ Ojalá que llueva café del campo ’, de Juan Luis Guerra, el de un bizcocho con café. Y el último ha sido Iván Sánchez, que a priori no ha acertado ningún tema, pero al final ha conseguido reconocer ‘Vino tinto’, de Estopa. Un rabo de toro con vino tinto y patatas suflé, aparentemente sin mucha dificultad, era el reto del actor. Sin embargo, no ha sido su día. Hoy no tenía ni oído ni tampoco mano para la cocina, coronándose como el peor de la prueba por culpa de una carne con falta de coción.

La otra cara de la moneda ha sido David Bustamante. De su crema de arroz y alubias, dedicada a su abuelo, los jueces han comentado que «es una réplica perfecta» . Valga la redundancia, estaba cantado el ganador tras esa valoración. El cantante ha donado sus 4.000 euros a la ONG ‘Pequeño Deseo’.

Vanguardia vs. tradición en la prueba por equipos

Llegados a la prueba de la no repesca en el Monasterio de Yuste, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han diseñado el menú para cocinar por equipos. Mismos platos, distintas perspectivas culinarias: la tradicional y la vanguardista. Según el chef del ABaC, la idea de este reto era «demostrar que no hay receta sencilla».

Spoiler: la lección les ha salido un poco regular . El equipo rojo, con David Bustamante al mando, e integrado Victoria Abril, Eduardo Navarrete, Belén López y Arkano, ha elaborado un entrante de bacalao con pimientos y berenjenas 2.0 en esferas; un plato principal de espaldita de cabrito a baja temperatura con texturas de picada; y un postre de helado de torta del casar, galleta, cereza en dos texturas, begonias y haba tonka. Mejor dicho, lo han intentado. Palmadita en la espalda de los jueces por un curro intenso, aunque han acabado sirviendo a los comensales «cocina de retaguardia» más que de vanguardia.

Capitaneados por Juanma Castaño, el equipo azul de Carmina, Iván Sánchez y Verónica Forqué, ha cocinado las versiones para principiantes de los platos diseñados por Jordi: un entrante de bacalao con pimientos y berenjenas, caldereta de cabrito con verduras torneadas de primero, y un delicioso postre de tarta de torta del casar con helado de cereza. El 12-1 de Malta y España tuvo más emoción que el veredicto de esta prueba. El ‘team’ ganador estaba más que decidido de antemano gracias al «mérito de haber presentado los platos bien, en tiempo, y con un aspirante menos».

Así las cosas, David Bustamante, Victoria Abril, Eduardo Navarrete, Belén López y Arkano han vuelto a las cocinas luciendo delantales negros para practicar ‘Batch Cooking’. O lo que es lo mismo, cocinar en un día los ‘tuppers’ de toda la semana. Eso sí, recetas sabrosas, variadas y saludables.

Todo muy en la línea de ‘Masterchef’, hasta que ¡giro dramático de los acontecimientos! Han entrado los exaspirantes para complicarles la faena decidiendo por ellos qué electrodomésticos tienen vetados usar, además de encasquetarles diversas técnicas para emplear de forma obligatoria en sus platos.

Sí hubo repesca

Y, entre tanto, la repesca. Los expulsados han tenido el mismo reto de ‘batch cooking’ para cinco días que los aspirantes. Aparentemente el reto era sencillo; aún así, la lista de fallos detectados por los jueces en las elaboraciones ha sido más larga que la peli de ‘Titanic’. «Le falta sabor, presencia»; «la crema es un horror, el arroz está aplastado»; «es un menú que me llevaría al trabajo, pero las lentejas están crudas y te falta un plato»; «de las cinco elaboraciones, una no sirve por no estar acabada y tres no tienen sabor»; «esto es una marranada», han criticado.

En otras palabras, de versatilidad culinaria no van muy boyantes. De los dos exaspirantes solo Miki Nadal y Yotuel Romero han pasado la criba de los jueces . Por un fallo de concepto, el cantante cubano se ha quedado a las puertas. Primera tragedia griega de la noche.

TVE

Idem para los concursantes de pleno derecho. Solo Belén y Eduardo han entendido la prueba ; el resto, ha conseguido salvar los muebles por los pelos, salvo Arkano y Victoria Abril, cuyos menús han sido un desastre. Finalmente, por una actitud derrotista, los jueces inclinan la balanza: la musa del séptimo arte es la expulsada. Segundo drama del programa.

«Esperaba mi salida porque estoy muy cansada, agotada, y mentalmente también. Ya era hasta incapaz de coger todos los ingredientes. Lo que no me esperaba es que ‘MasterChef’ fuese tan duro; y mira que tengo costumbre de trabajar desde los catorce años».

En ‘Masterchef Celebrity’ suele haber famosos que empiezan la aventura cayendo bien al público pero acaban en decepción; con otros sucede justamente al revés. Victoria Abril es de las que ha sorprendido para bien. De hecho, su despedida ha sido el resumen de la actitud con la que ha afrontado el concurso. «MasterChef me ha salvado la vida. Yo salía de una depresión y de una crisis existencial grave. Estaba reponiéndome en mi casita de Málaga con mi cocina, entonces llegasteis vosotros y me dije a mí misma que podría estar bien. Este ‘talent’ de toma la cabeza y no hay nada más, ni hijos, ni novios, ni mundo».