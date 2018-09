Nueva Vulcano, «indie-rock» de culto en las fiestas de La Melonera La banda catalana es cabeza de cartel de una programación musical que también incluye a The Zephry Bones, Pedrina, La Dame Blanche o Hafa Swet

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 06/09/2018 10:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelve la Melonera, las fiestas del distrito de Arganzuela que este año comienzan mañana, jueves 6 de septiembre y se prolongarán hasta el domingo 16. Once días en los que tendrán lugar más de 50 actividades gratuitas y dirigidas para todos los públicos y a los que hay que sumar la tradicional carrera popular, que este año se organiza junto a la asociación del distrito Triboost el 30 de septiembre, dando fin a las fiestas con la clásica degustación de melón tras la competición.

Estos festejos son fruto del esfuerzo de la Mesa de Cultura y Fiestas y todas las personas, colectivos y vecinas que han colaborado con la Junta y su proyecto de innovación y proximidad, Mirador Arganzuela, para elaborar el programa. En él no ha faltado el tradicional pasacalles del barrio de Imperial, en el que colaboran las asociaciones Juan Duque y Pasillo Verde; la Meloncleta organizada por el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), o los bailes y competiciones de juegos de mesa coordinados por los centros de mayores. Además, este año el Día de los niños y niñas se traslada a Rutilio Gacís gracias al programa de Imagina Madrid y al proyecto En Sintonía, que viene revitalizando esta plaza a través de diversas propuestas desde abril. Los más pequeños y pequeñas también podrán disfrutar junto a grandes del concierto recital Gloria Fuertes por La Fantástica Banda.

Las fiestas de La Melonera reivindican un año más la diversidad en sentido amplio: de género, de procedencia, tendencias y edades. Por ello, en esta ocasión las invitadas para dar el pregón junto a la concejala del distrito, Rommy Arce, han sido Moha Gerehou, periodista y activista contra el racismo, y Paula Guerra, presidenta de SOS Racismo e integrante de la caravana Abriendo Fronteras.

En cuanto al cartel de artistas principales, junto a las actuaciones del grupo indie de culto barcelonés Nueva Vulcano y sus teloneros The Zephyr Bones (sábado 8), destacan las presentaciones de nuevos trabajos de los innovadores artistas de música popular Mercedes Peón y Rodrigo Cuevas (viernes 7) y la colombiana Pedrina (domingo 9). Esta última cierra su gira de verano en La Melonera con un sonido pop y electrónico después de la actuación de Hafa Swet, grupo de 7 mujeres madrileñas que mezcla estilos en una poderosa combinación que viene a demostrar que no solo los hombres pueden hacer afrobeat. A ellas hay que sumar más mujeres para completar el cartel: la cantautora granadina Patricia Lázaro y la cubana La Dame Blanche, que abrirán el jueves 6 las fiestas pasando de las canciones más íntimas a los ritmos latinoafricanos. Sin olvidar a los grupos del distrito que participan en la edición de los Premios de Música Popular 2018 y que tocarán viernes y sábado, fecha después de la cual se conocerá a los ganadores. Todos ellos actuarán en el recinto ferial de la Explanada de Madrid Río.

Asimismo, el vecindario dará cuenta de su mestizaje en el festival intercultural de Peñuelas, que contará con actuaciones, feria de artesanía, talleres y muchas más actividades en las que han participado vecinos y vecinas procedentes de más de 15 países distintos.

En el segundo sábado de fiestas, la tercera edición del Despertar de una ciudad repite encuentro vecinal bajo el Puente de la Princesa entre impulsores sociales del distrito que ofrecerán espectáculos sonoros para todas las edades y talleres para niños y niñas. El festival interdisciplinar sobre Arquitectura y Creación Audiovisual XXXO revitalizará así este emblemático espacio del distrito, situado junto al Matadero y el Mercado de Frutas y Verduras. Pero hay más. El invernadero ubicado en el Palacio de Cristal de la Arganzuela acoge gracias a Mirador Arganzuela durante los días 15 y 16 una propuesta del colectivo Possible Others donde la música electrónica busca subvertir el imaginario de nocturnidad y centrarse en la escucha del invernadero como espacio orgánico de tranquilidad. Con sesiones y directos musicales e intervenciones artísticas y arquitectónicas creadas para la ocasión.

Punto Violeta

También repite este año el punto violeta para lograr que la calle y las fiestas sean realmente espacios de diversión y libertad para las mujeres. Un espacio donde vecinas voluntarias del barrio ofrecen, previa formación, asistencia e información sobre qué hacer y cómo reaccionar en caso de agresión sexual y que estará habilitado jueves (de 20 a 24:00h) viernes (de 22 a 02:30h), sábado (de 22 a 02:30h) y domingo (de 22 a 24:00h).

Como novedad, este año, los vasos reutilizables, que la junta de distrito ha puesto a disposición de las casetas e incorporan la imagen de la campaña No es No. Por unas fiestas libres de violencias machistas del Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, podrán alquilarse por un euro y devolverse para su limpieza en puntos específicos del recinto. Con ello, la Junta busca conseguir que estas fiestas no solo sean más igualitarias sino también más sostenibles y con menos residuos, ya que se prevé que como mínimo se reduzca un 60% el consumo de plástico en estas fiestas.