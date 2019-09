All La Glory: «El circuito de conciertos tiende cada vez más a los festivales, y eso nos atrae mucho» La banda presenta en directo su nuevo LP «Disco Fantasma», este jueves 19 de septiembre en el Costello Club

Primero llegó el single «La noche silenciosa», después nos llevaron a «Atacama» y a «Roma», y el pasado 12 de septiembre, All La Glory por fin lanzaron al completo su nuevo trabajo «Disco fantasma». Tras publicar el aclamado «Everybody’s Breaking Everybody’s Heart» a finales de 2016, elepé con el que cosecharon alabanzas tanto por lo recogido en el disco como por su traslación al directo, el combo liderado por Juano Azagra regresa con varias novedades. La más importante, sin duda alguna: los textos de sus nueve flamantes canciones están cantados en castellano, algo a lo que Juano no era ajeno de su anterior etapa en Bombones, y que ahora recupera en un movimiento natural. En esa línea, otra de las singularidades del inminente «Disco Fantasma» es la voz solista de Pilar G. Angulo en dos de los nueve temas que serán editados de nuevo con Happy Place Records.

En «Disco Fantasma», All La Glory hna contado con los sintetizadores del finlandés Tero Heikkinen, mitad del dúo Kindata; y con los versos prestados de dos viejos conocidos, el sevillano Chencho Fernández y el chileno Sebas Orellana (La Big Rabia), que han colaborado en los textos firmados por Juano Azagra, Fran Pedrosa y Pilar G. Angulo. Además, para la portada han contado con la norteamericana Angela Deane, que ya ha dejado su firma en artworks de artistas como la californiana Phoebe Bridgers.

All La Glory presentará en directo estas nuevas canciones en el Costello Club de Madrid este jueves 19 de septiembre ( entradas aquí), antes de reencontrarse con su amado público sevillano el próximo viernes 27 en la primera edición del Hype Me! Sevilla Music Fest, donde comparten cartel con otras bandas como The Parrots, Los Nastys o Los Estanques.

¿Podéis contarnos los aspectos técnicos del disco? Dónde, cuándo y con quién ha sido grabado, etc…

Las sesiones de «Disco Fantasma» empezaron en Sputnik el verano del 2018 y han terminado bien entrados en el 2019. Ha sido como descubrir las américas. Sabíamos la dirección que queríamos tomar, pero no a que puerto íbamos a llegar. Jordi Gil ha sabido llevar la producción a un nuevo nivel, es un genio. Nos ha enseñado a gestar las canciones trabajando en su estudio, avanzando a medida que íbamos acertando en cuanto a los arreglos y las mezclas, de ahí que el disco haya ganado en riqueza estilística. Como lo más significativo, cabe destacar la participación de Pilar Angulo como voz solista en dos de las canciones del álbum, amén de una gran presencia de sintetizadores gracias a la colaboración de Tero Heikkinen (Kindata).

¿Cómo ha sido la transición al castellano?

Lo vemos como una evolución natural. Teníamos claro que necesitábamos dar los pasos necesarios para conectar con el oyente musical y líricamente. Fran, Pilar y yo hemos trabajado mucho en las letras y hemos contado con las colaboraciones de viejos amigos como Chencho Fernández y Sebastián Orellana (La Big Rabia). Ha sido un trabajo arduo y satisfactorio a partes iguales. A día de hoy nos encontramos muy cómodos y satisfechos. Era un reto al cual queríamos enfrentarnos sin demora.

Además del castellano, hay un profundidad compositiva diferente al anterior disco. ¿Fue una idea premeditada ir en esta dirección, algo que hablasteis como punto de partida? ¿Quizá el castellano ha retroalimentado ese proceso?

Normalmente suelo maquetar las canciones en casa y tiendo en cada trabajo a salir de mi zona de confort. Al igual que el sonido americana o el power pop marcaron el camino del primer y el segundo disco, el cambio de rumbo de disco fantasma sigue una senda mas ochentera, mas banda sonora de peli de terror si me apuras. Extrañamente, estas canciones empezaron cargadas de imagen. Una vez tuve clara la senda, la banda empezó a allanar el terreno. En All La Glory todos aportamos ideas, la suma de las partes es fundamental para el resultado final. Las letras fueron lo último en aparecer.

¿Diríais que la estela de Dream Syndicate, Posies o Teenage fanclub sigue marcando de algún modo vuestro enfoque sonoro?

Siempre estarán en nuestro subconsciente colectivo y ese poso es muy reconocible en directo. Aunque en cuestiones de producción nos hayamos alejado de ese sonido, compositivamente seguimos dando mucha importancia a las armonías vocales, es algo que siempre nos acompañará en nuestras canciones. Dudo que ninguna influencia llegue a desaparecer del todo. Solo han decidido tomarse unas vacaciones.

Igual os descuadro, pero parece que hay un ligero toque new romantic en algunos temas, ¿me equivoco?

Aciertas de lleno. Ha sido concebido desde un principio con cajas de ritmos, teclados, pedales de chorus y guitarras Rickenbaker. No deja de tener cierto espíritu punk, solo que destila mas glamour. ¿The Church? Claro que sí, pero también Duran Duran.

¿Cómo surgió y se desarrolló la colaboración con Angela Deane?

Pilar es seguidora de su trabajo y desde un principio tuvo clara la propuesta. La portada es preciosa, estamos deseando verla plasmada en vinilo.

En el plano estético del directo, creo que este disco se presta muy bien a una puesta en escena ambiciosa. ¿Os gustaría poder desarrollar algo bien potente, sobre todo de cara a festivales el año que viene?

Parece que el circuito de conciertos tiende cada vez más a los festivales, cosa que nos atrae mucho. Cuidar la puesta en escena no es fácil pues implica la colaboración de un equipo mas grande, con más recursos y eso suele llevar tiempo. Durante ese proceso, esperamos seguir cosechando buenas críticas e ir mejorando nuestro show en todas las facetas posibles. El underground es algo muy efímero y si tenemos la oportunidad de trascender en cualquier aspecto, no la vamos a desaprovechar.

¿Cómo vais a plantear la presentación en Madrid el próximo jueves?

Presentaremos buena parte de canciones de «Disco Fantasma», recordaremos temas clásicos de la banda y nos marcaremos alguna versión, cosa que siempre nos ha gustado hacer. Con tres discos a nuestras espaldas ya puedes decir que hay canciones para cerrar un repertorio bastante sólido. Esperamos ver a viejos amigos, gente de la industria y fans de la banda, hace mucho que no tocamos en la capital. Estamos muy ilusionados por conocer gente nueva y hacernos un hueco fuera de nuestro entorno.

¿Qué otras fechas jugosas tenéis por delante?

El próximo 27 de septiembre estaremos actuando en el festival Hype Me! en nuestra ciudad, Sevilla. El 10 de Octubre estaremos por Granada y hay más cosas que aún no puedo desvelar. Tendréis que estar atentos a las redes.

¿Cómo valoráis el recibimiento del single (y del disco, lo que os haya dado tiempo a ver por ahí), y más en términos generales, de la propuesta que hacéis?

Ha sido muy positiva porque hemos partido desde un planteamiento muy sincero, y eso se nota cuando lo escuchas. Se ha invertido mucho cerebro y corazón en el disco, no es gratuito que se haya convertido instantáneamente en nuestro favorito. Es algo que se respira en el ambiente, estamos justo donde queríamos estar.

¿Después de algún que otro cambio de formación, ¿la intención es que este disco consolide la actual? ¿En qué momento de compromiso y apuesta por el futuro está el grupo?

Nos hallamos en un momento de compromiso y apuesta totales, ya que para todos los miembros de la banda este es el disco con mayor nivel de implicación. El grupo goza de una salud excelente gracias a que nos une una larga amistad y estamos deseando ver que nuevos horizontes nos depara este nuevo trabajo. Estamos muy contentos con nuestra agencia de management, Loveplugged y nuestro sello discográfico, Happy Place. De momento nuestra prioridad es defender el disco ante el mayor público posible. Nos encanta tocar en directo, el escenario es nuestro hábitat natural.

La tienda de discos Record Sevilla ha jugado un importante papel en la historia de la banda, ¿verdad? ¿nos lo podéis contar?

Yo trabajo ahí, era la tienda de discos de mi padre. Podría decirse que es una segunda casa para muchos músicos sevillanos. Ha sido siempre una fuente de inspiración para All La Glory, un ente con vida propia. «Tiempo Record» es nuestro pequeño homenaje a 35 años llenos de música en la calle Amor de Dios.