Franco de nuevo en titulares

¿Fue el de ayer un día histórico? A juzgar por los titulares y la cobertura mediática, sin duda. Pero eso es hinchar lo ocurrido y empequeñecer los anales. Por fechas históricas se entienden aquéllas que marcan un giro en la marcha de un pueblo, ... nación o humanidad. Pero, ¿ha cambiado algo el devenir de España, Europa o el mundo con el traslado de los restos de Franco de Cuelgamuros a Mingorrubio? ¿Ha resuelto alguno de sus problemas? No lo veo aparte del gustazo de los perdedores de la guerra civil de ganar la última batalla. Pero, ¿valió la pena, a costa de revivir esta y los odios consiguientes? Es verdad que mantener un monumento a esa batalla fratricida, con clara parcialidad hacia los vencedores es incluso de mal gusto, pero ¿no hubiera sido mejor conservarlo intacto como memoria de lo que no debió ocurrir y no debe repetirse de ninguna de las maneras? En cuanto a mantener allí a Franco, que no murió en la contienda, lo que se ha conseguido es alejarle del conflicto, aunque guerra la hubiera habido con él o sin él, como muertos en las cunetas y falta de libertad, puede que mayores. Fue de los últimos en unirse a la sublevación y el designado a encabezarla, no era él, sino el general Sanjurjo. Es más, su carta a Casares Quiroga, presidente del gobierno, informándole de la «desafección» en los cuartos de banderas era casi una delación del golpe que se preparaba. Aunque, ya metido, no tardó en hacerse con todos los poderes y los mantuvo cuatro décadas. Su verdadera historia, entre panegíricos y vilipendios, está todavía por contar.

Nuestra Guerra Civil se ha presentado como el preludio de la Segunda Mundial, con el claro apoyo de los dictadores del Eje a Franco, sin que ninguno de ellos tenga hoy un mausoleo. Compartí tal teoría hasta leer la opinión del historiador alemán Golo Mann, hermano del famoso novelista, sobre la contienda: «Fue española en su carácter y no debió nunca ser identificada con los antagonismos europeos, fascismo, comunismo, capitalismo, socialismo. España era un país solitario y debió dejársela en su soledad. Como conflicto interno, español por completo, tal vez se hubiera resuelto más rápida y menos terriblemente». A lo que sólo me queda añadir que tanto Mann como Franco se hubieran sorprendido de enterarse que en 2019 los españoles seguimos librando aquella guerra, aunque, afortunadamente, no a tiros, sino con toda clase de invectivas y falsedades. Claro que con Franco nunca se supo ni se sabe. Aseguró que todo lo dejaba «atado y bien atado», pero cuando el Príncipe Don Juan Carlos le pidió asistir a los Consejos de Ministros, le respondió que no era necesario porque tendría que regir de forma muy distinta a la de él, que, por cierto, se agenció un panteón familiar en El Pardo por lo que pudiera pasar. Si algo nos enseña el lance que estamos viviendo es que Franco aún no es pasado, sino presente y lo más curioso es que lo resucitan quienes quieren ganar las próximas elecciones, como el Cid ya muerto.

