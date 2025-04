EE.UU. reconoce un primer error en las deportaciones exprés a El Salvador

Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que estaba en EE.UU. desde 2011, fue uno de los más de 250 inmigrantes indocumentados que el Gobierno de Donald Trump deportó a mediados del mes pasado en tres polémicos vuelos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador ... . Su deportación fue un error. Es algo que han clamado algunos de los afectados por aquellas expulsiones. Ellos aseguran que no son miembros de bandas criminales, como Tren de Aragua, de origen venezolano. En el caso de Abrego García, es la propia Administración Trump la que reconoce haber cometido un «error administrativo».

Lo recogen los documentos judiciales registrados esta misma semana por los abogados de la Administración Trump dentro de un caso en el que Abrego García y su familia exigen que sea sacado de Cecot, la célebre cárcel para criminales violentos de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y devuelto a EE.UU.

«El 15 de marzo, a pesar de que ICE (la policía migratoria) era consciente de que estaba protegido frente a una expulsión a El Salvador, Abrego García fue expulsado a El Salvador por un error administrativo», reconoce la Administración Trump.

Abrego García llegó a EE.UU. como inmigrante indocumentado a los 16 años. Según sus abogados, lo hacía huyendo de las bandas criminales de su país. En 2019, un «informante» le acusó de pertenecer a MS-13, la peligrosa banda criminal salvadoreña, que ahora Trump ha denominado como organización terrorista. La policía no creyó al informante, ni fue imputado por delitos. Pero fue entregado a ICE por su condición de indocumentado. Un juez le concedió una protección de estatus que impide su deportación por el riesgo de regresar a su país. Ahora está entre miles de miembros de esas bandas criminales que le amenazaban.

La Administración Trump reconoce el error, pero defiende que no hay que subsanarlo. En ese escrito, razona que ahora está bajo custodia de El Salvador y que el juez estadounidense no tiene jurisdicción para exigir su regreso. Abrego García tiene mujer y un hijo de cinco años, ambos estadounidenses, y no tiene antecedentes criminales, según su defensa.

Pese al reconocimiento del error, la Administración Trump ha insistido en mantener su lenguaje de dureza contra los sospechosos de pertenecer a bandas criminales, con independencia de las evidencias al respecto. El vicepresidente de EE.UU. J. D. Vance, acudió a la red social X para decir que «según el documento judicial», «es un miembro convicto de MS-13 y no tiene derecho legal a estar en el país». En ningún lado del documento judicial se dice eso, más allá de la existencia de ese informante que acusaba a Abrego García de pertenecer a la banda.

Sin evidencia

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, fue más allá y aseguró en rueda de prensa que había visto pruebas de que ha sido condenado por delitos, que es un «líder de MS-13» y que ha estado implicado en «tráfico de personas». Preguntada sobre dónde se había producido esa declaración de culpabilidad, Leavitt no dio respuesta.

El caso de Abrego García ha agitado las críticas en EE.UU. por detenciones de estudiantes extranjeros o deportaciones exprés. El mismo día en el que Abrego García voló a El Salvador, otros vuelos llevaban inmigrantes venezolanos a los que la Administración Trump relacionaba con Tren de Aragua y a los que expulsó de forma expedita a través de una ley de 1798 pensada para tiempos de guerra (un juez trató de paralizar los vuelos, pero el Gobierno desoyó sus órdenes). Entre ellos, hay personas que claman no tener nada que ver con las bandas y que han sido solo expulsados por sus tatuajes, desde un exfutbolista profesional que llevaba uno inspirado en el Real Madrid hasta un maquillador gay que tenía coronas en sus brazos.

Las dudas han llegado hasta personajes simpáticos con Trump, como Joe Rogan, que tiene el pódcast más popular de EE.UU., con mucha ascendencia entre el público masculino joven, cada vez más inclinado hacia el presidente.

«Es horrible, es horrible», dijo Rogan. «Da miedo que haya gente que no son criminales y que estén siendo enviados a cárceles de El Salvador», añadió antes de reconocer que es algo que va «contra la causa» del control de la inmigración.