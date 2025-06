Cambio de última hora en TVE que afecta desde hoy a 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

RTVE se ha visto obligada a tomar una decisión que afecta a su parrilla tras los malos resultados de 'La familia de la tele'. El programa del corazón sigue sin despegar después estrenarse por todo lo alto con un desfile el pasado seis de mayo.

María Patiño, Belén Esteban y compañía no acaban de convencer a los espectadores de La1. Desde el principio, el programa se ha emitido en dos tramos que no se han mantenido fijos sino que desde su estreno la parrilla de La1 ha estado sometida a bailes de horarios y franjas.

Los cambios en 'La familia de la tele' afectan a las novelas de La 1

El ente público decidió incluso retrasar el inicio de los seriales para dar alas al formato de La Osa Producciones y, aunque en un primer momento pareció resultar positivo, 'La Promesa' una de las series más aclamadas -tiene incluso un Emmy Internacional- y con mejores datos de audiencia de La1 se ha visto perjudicada.

De hecho, la serie producida por Bambú Producciones se llegó a dejar varios puntos en solo una semana y marcó mínimo con un 12,6% y 871.000 espectadores.

El su comparecencia de la semana pasada en el Senado, José Pablo López, presidente de RTVE, defendió a 'La familia de la tele'. «Soy conocido en el sector por no tener paciencia, pero no es verdad. Tengo que convencerme de que el programa no tiene posibilidad de remontar en audiencias», expresó López. A una crítica de Vox sobre la «banalidad» del formato el presidente del ente público expresó su preferencia de equivocarse «a no intentarlo» y añadió que «si nos hemos equivocado se corrige y fin».

'La Promesa' y 'Valle Salvaje' sufren un nuevo cambio en su horario

La corrección llegó sólo un día después con un nuevo cambio que afecta no sólo al espacio sino también -y nuevamente- a 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' y que tendrá efectos a partir de este mismo lunes.

RTVE ha decidido recortar 'La familia de la tele' eliminando la segunda parte y adelantando las ficciones 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. En el caso de la segunda, se emitirá a las 17:50 horas.

Así quedan las tardes de La 1 con el nuevo cambio de horario 'La familia de la tele' de 15:50 a 17:00

'Valle salvaje' de 17:00 a 17:50

'La Promesa' de 17:50 a 19:00

'El club de La Promesa' de 19:00 a 19:15

'El Cazador stars'

'Aquí la tierra'

Además, con este cambio el ente público le da alas al serial con un nuevo espacio dedicado llamado 'El club de La Promesa' donde seguidores analizarán lo más destacado del capítulo.