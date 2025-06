Quién es Jean Reno: su nombre real, sus orígenes españoles y una mujer 20 años menor

Desde hace décadas, Jean Reno se ha consolidado como uno de los grandes actores franceses de nuestro tiempo, hasta hacerse un hueco en el mundo de Hollywood. El intérprete galo, nacido hace 76 años en Casablanca, cuenta con una extensa y laureada trayectoria a sus espaldas, entre los que destacan múltiples trabajos entre cine, teatro y televisión.

Sin embargo, el mundo audiovisual no ha sido el único escenario en el que el protagonista de 'León' se ha desenvuelto con soltura. El francés presentó hace unos días su primera novela de aventuras, 'Emma bajo el cielo de Omán', en la que narra una historia de amor, espionaje e intrigas que transcurre entre su país de adopción y el misterioso sultanato y que tiene como protagonista a «una mujer imposible de olvidar».

Con motivo de esta reciente publicación, Jean Reno visitará este lunes el plató de 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, donde hablará de su libro, pero también de su trayectoria en el séptimo arte. Repasamos todo lo que tienes que saber sobre su vida personal: desde sus orígenes españoles hasta sus tres matrimonios.

El nombre real de Jean Reno y su relación con España

En el mundo del cine, son muchos los que conocen a Jean Reno por películas tan conocidas como 'León', 'El gran azul', 'El código Da Vinci' o 'La pantera rosa'. No obstante, este no es su nombre real, sino un seudónimo: detrás de las cámaras, sus allegados le conocen como Juan Moreno y Herrera-Jiménez, un nombre de origen español elegido por sus padres, dos emigrantes andaluces exiliados a Casablanca en los años 40.

La madre del actor, originaria de Jerez de la Frontera, era costurera y murió cuando Jean era adolescente. Su padre, por su parte, era de Sanlúcar de Barrameda y trabajaba como linotipista. Los dos emigraron al protectorado francés de Marruecos tras la Guerra Civil española y fue allí donde nació el intérprete en 1948.

A pesar de que su idioma natal es el francés y que ha vivido desde los 17 años en Francia, Reno también habla castellano de manera fluida gracias a la influencia de sus orígenes. «España es muy importante para mí», contó hace unos años en una entrevista para ABC.

El actor francés Jean Reno durante la premiere de 'Godzilla' EPA

Tres matrimonios y dos dolorosos divorcios

En cuanto al amor, lo cierto es que el vida de Jean Reno en el plano sentimental ha sido muy movida. A sus 76 años, el actor se ha casado en tres ocasiones con tres mujeres distintas, aunque no todas sus relaciones han salido bien.

Su primera boda fue con Geneviève Reno, su primera mujer, a la que conoció mientras ambos estudiaban en la Escuela de Arte Dramático Cours Simon. Con ella se casó en 1977 y juntos tuvieron dos hijos, Sandra y Mickael. La pareja se divorció en 1988 tras una década de matrimonio, después de unos años complicados para el intérprete: «Fue difícil por eso, porque no andaba muy bien de dinero y tenía que trabajar [...] Yo no estaba allí y ya no era el hombre que se casó con ella».

Después del fin de su relación, el intérprete conoció a la modelo polaca Nathalie Dyszkiewicz, con la que acabaría casándose en 1995. Fruto de este amorío tuvo otros dos hijos, Tom y Serena, aunque el matrimonio no duró mucho: la pareja se divorció en 2001, apenas seis años después de pasar por el altar.

El punto y final de ambos matrimonios fue algo complicado de asimilar para Reno, según contó hace unos días en una entrevista para La Vanguardia. «Los divorcios fueron difíciles, no comprendes por qué no funciona la cosa», recordaba en esta charla, donde desveló que los había superado gracias a los viajes por mar que había realizado con varios amigos.

Su relación con su mujer Zofia, 20 años menor que él

Jean Reno ha encontrado la estabilidad con su tercera mujer, la modelo y actriz británica de origen polaco Zofia Borucka. La nueva esposa del actor, 22 años menor que él, le ha permitido volver a creer en el amor de nuevo tras dos fracasos amorosos: se casaron en el año 2006 y juntos han tenido dos hijos, Cielo y Deanon.

Jean Reno se casó en 2006 con su tercera mujer, la modelo británica Zofia Borucka AFP

«Es mágico. Cuando vi a mi mujer actual, Zofia, supe que era el amor de mi muerte. Antes de ella yo tenía preguntas en mi cabeza sobre el amor, me daba la sensación que mis exmujeres no me habían conocido profundamente y no me sentí muy amado. Con ella me quedé sin preguntas», contó en una entrevista en La Vanguardia.​