Venta El Carrito en Alcalá de Guadaíra: «El templo de la carne»

En los últimos años los productos premium han vivido una época dorada. La mayoría de los restaurantes se pelean por tener las mejores materias primas en sus vitrinas y ser ellos quienes se la ofrezcan a sus clientes. En estos casos se han construido ... casas especialistas en ciertas piezas y hoy voy a una de ellas, El Carrito.

Es una venta que lleva abierta más de medio siglo y que, como muchos asadores, comenzó de una manera humilde, siendo el sitio donde las familias alcalareñas comían el fin de semana su plato estrella, las chuletillas de cordero. Eso fue cambiando y en esta tercera generación que comanda José María Martínez, la casa se ha convertido en un templo carnívoro, uno de los mejores de la provincia sin duda.

Mesa del salón interior A.S.

La venta es amplia, con diferentes espacios y salones. Al entrar se percibe un sutil olor a brasas, una fragancia que alegra el alma, las mesas de madera maciza se encuentran vestidas perfectamente y dominan los colores marrones. Encontramos una carta amplia, en la que hay muchas cosas interesantes, pero hoy no es día para perderse.

Aquí siempre se empieza con sus 'papas aliñás', el aperitivo de la casa, simple, pero con todas las virtudes de este plato, en su punto perfecto la hortaliza y con un buen aceite que la impregna. Continuamos con una cecina de vaca con almendras fritas, uno de esos matrimonios perfectos, donde esa intensidad de sabores llega a lo más profundo, donde las texturas también juegan una parte importante del bocado y donde el recuerdo a humo y a brasas se introduce en tu cerebro.

Steak tartar de Venta El carrito, en Alcalá de Guadaíra A.S.

El steak tartar es uno de esos platos que se ha democratizado, muchas veces para mal, ya que se ven en muchas ocasiones crímenes culinarios tremendos. Por eso yo ya solo lo intento pedir en sitios donde sé se utiliza un buen producto. En esta casa se hace poco aderezado, dejando la carne casi al desnudo, con un corte grueso.

No iba dejar de probar una especialidad de la casa como es el cordero, aunque su plato estrella son las chuletillas, yo me decanté por sus mollejas fritas, tiernas por dentro y crujientes por fuera. Llegamos a su plato fuerte, una chuleta de vaca vieja, de casi un kilo, con una maduración ligera y que hacen a la parrilla. En esta ocasión venía un poco pasada del punto deseado, pero aún así se notaba la alta calidad del corte.

Chuleta de vaca vieja de El Carrito A.S.

En El Carrito todo gira en torno a la carne y al respeto por el oficio. Medio siglo después, esta venta sigue oliendo a brasas y verdad. Aquí no hay artificio, solo producto, experiencia y sabor. Un templo para los amantes de la carne.