Ivantxu y Amara unen sus cocinas en una nueva edición de Andalusian Cooking Tour

Este 6 de noviembre, a las 21.00 horas, Ivantxu Espacio Bistronómico acogió una cena muy especial dentro del Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025, la gira gastronómica organizada por LANDALUZ bajo el sello de calidad de la Junta de Andalucía. ... El encuentro reunió a dos chefs afincados en Sevilla y enamorados de la cocina vasco-francesa: Iván Valero, anfitrión y chef de Ivantxu, y Javier Fabo, al frente del restaurante Amara.

Ambos firmaron un menú «a cuatro manos» en el que reinterpretaron la tradición vasca desde la despensa andaluza, con ingredientes de empresas adheridas a Gusto del Sur, como Panadería Artesana Obando, Frutos Secos San Blas, Hacienda Guzmán y Saladitos.

Iván Valero (Ivantxu Espacio Bistronómico) y Javier Fabo (Amara) Manolo manosalbas

Un viaje de norte a sur a través del producto

El menú —tan preciso como elegante— arrancó con ostra, piñón y lima, seguida de un foie poêlé con pera y anís, y una berenjena con miso y almendra que marcó el punto de conexión entre ambas cocinas. En materia de principales, llegaron platos de clara inspiración vasca, como la merluza al pilpil verde con almejas, y otros de corte más andaluz, como la presa ibérica con escabeche de jamón y estragón.

Ostra, berenjena con miso y foie pôelé, los tres primeros pases del menú Manolo Manoslabas

Para el cierre, dos postres que mantuvieron el equilibrio entre frescor y profundidad: cítrico con helado de limón, crema de jengibre, pomelo y piel de naranja, y un helado de altramuces con bizcocho de especias, naranja y azahar, toda una oda a tradición sevillana.

Un recorrido que une técnica, producto y sensibilidad, y que resume el espíritu de esta gira: mostrar la excelencia de la gastronomía andaluza a través del talento de sus cocineros.

Presa ibérica, helado de altramuces y los chefs en plena acción Manolo Manoslabas

Sobre los protagonistas

Ubicado en Los Remedios, Ivantxu Espacio Bistronómico es el proyecto personal de Iván Valero, cocinero catalán apasionado por la cocina vasca, con una propuesta de bistró contemporáneo centrada en carnes maduradas, mariscos gallegos y pescados de la lonja de Conil.

Por su parte, Amara, el restaurante del donostiarra Javier Fabo, ha trasladado al Arenal sevillano la esencia de la gastronomía del norte: cocina vasca reinterpretada desde la mirada andaluza y el producto local.

Productos andaluces adheridos a Gusto del Sur que los chefs de Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025 realzan en sus menús manolo manoslabas

Una gira para poner en valor el producto andaluz

El Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025 recorrerá las ocho provincias andaluzas —con paradas especiales en Madrid— para mostrar la diversidad del recetario andaluz y la calidad de sus productores. En cada cita, un chef local invita a otro cocinero de prestigio para crear juntos un menú que rinda homenaje al producto regional.

La próxima parada será en Almería, con José Álvarez (La Costa) y Dani Muñoz (Travieso), el 12 de noviembre, seguida de Granada, que unirá las cocinas de Atelier Casa de Comidas (chef Raúl Sierra) y Sr Cangrejo (chef Jesús León), el próximo jueves 20 de noviembre, y concluirá en Madrid el miércoles, 26 de noviembre, donde el chef Agustín Herrera (Torcuato) cocinará junto a José Álvarez, Juanjo Mesa y Juan Hormigo.