Ivantxu y Amara unen sus cocinas en una nueva edición de Andalusian Cooking Tour

Iván Valero y Javier Fabo fusionan sus cocinas en una nueva parada del Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025, con un menú «a la vasca» elaborado con productos andaluces

Merluza con pilpil verde de espinacas y almejas, uno de los platos que pudieron probarse en este «a cuatro manos» entre Iván Valero (Ivantxu Espacio Bistronómico) y Javier Fabo (Amara)
Cristina Torres

Sevilla

Este 6 de noviembre, a las 21.00 horas, Ivantxu Espacio Bistronómico acogió una cena muy especial dentro del Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025, la gira gastronómica organizada por LANDALUZ bajo el sello de calidad de la Junta de Andalucía. ... El encuentro reunió a dos chefs afincados en Sevilla y enamorados de la cocina vasco-francesa: Iván Valero, anfitrión y chef de Ivantxu, y Javier Fabo, al frente del restaurante Amara.

