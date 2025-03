Casco Antiguo Lola por Dios en Alameda: carta, precios, reservas y opinión Terraza

Abierto los domingos

Ir en grupo

Comer al aire libre

Para salir de cervezas

Tapear en mesa

Tomar algo rápido Tipo de cocina Tradicional

Quesos

Guisos

Conservas

Salazones

Productos ibéricos Tapas y platos Mejillones en escabeche

Croquetas

Ensaladilla

Costillas al horno

Tortilla de patatas

Bacalao

Flamenquines

Montaditos

Berza

Croquetas de bacalao Datos útiles Dirección: Alameda de Hércules, 58, Casco Antiguo, 41002 Sevilla Mapa

Mapa Redes:

La Alameda es una de las zonas que más se mueven últimamente en Sevilla y donde acabo encontrando conceptos más particulares. En este caso he ido a una pequeña taberna-vermuteria llamada Lola por Dios, comanda por Jota, que también tiene otros conceptos como Ultramarinos Macareno en la Plaza del Pumarejo.

Un rincón muy animado y en el que un soleado día de diario me encontré hasta con cola para disfrutar de una de sus mesas de terraza. El interior de decoración castiza y haciendo homenajes al flamenco y sobre todo a la figura de Lola Flores con el que juegan en su nombre.

Los platos destacados de su carta

No podía empezar por otro plato que no fuese su ensaladilla, una particular versión que recuerda mucho a la de Puratasca, ganadora de mejor ensaladilla de Sevilla para GURMÉ en el 2023, ya que se hace con pollo, pepinillo, cebollino y una salsa de miel y mostaza que a mí me acaba recordando más a una ensalada de patata alemana que a nuestra clásica tapa, pero que resulta notable.

Ensaladilla de Lola por Dios GURMÉ SEVILLA

Una de las razones de mi visita son sus magníficas e imaginativas tortillas de patatas. Si queréis probarlas preguntad a vuestro camarero, ya que ni aparecen en la carta ni te la cantan ellos cuando os atienden. Las dos que disponían ese día eran de cebolla caramelizada y queso de cabra y una segunda de queso brie, jamón y trufa, ambas de una textura casi perfecta, pero a mí de sabor me convenció más la primera.

Tortilla de patatas de Lola por Dios GURMÉ SEVILLA

Sigue una codorniz guisada picante, otro plato que convenció y que acompañan con un pan de tosta con tomate para rebajar el picante del ave. El último plato salado fue la punta de solomillo especial, con jamón y queso, que con el postre, que fue una tarta de queso, fueron los que menos destacaron en la comida.

Codorniz picante de Lola por Dios GURMÉ SEVILLA

Divertida experiencia en este Lola por Dios, tienen platos muy resultones que lo hacen ser una buena alternativa para un tapeo en el Centro.

Además, disponen de varios vermuts -rojo, blanco y rosado- y una carta de vinos de Jerez apetecible, sobre todo pensando que estamos en un ambiente informal. El punto más débil quizás sea el servicio y la inflexibilidad que muestran. Entiendo que una zona llena de turistas y el constante flujo de gente no acompañan a que la atención mejore, pero sería deseable.

Cómo reservar

Lola por Dios no acepta reservas de mesas, ni si quiera en las fechas más señaladas como la Semana Santa o la Navidad. Para evitar que no se presenten los comensales y que todos tengan las mismas opciones de comer en el local, la única manera será la de acudir temprano para conseguirlo.

Están en la avenida Alameda de Hércules, número 58. Una de las calles más céntricas de Sevilla y con una gran oferta de locales gastronómicos.