Dónde comer cerca de La Malagueta: los mejores chiringuitos y bares

Entre el Puerto de Málaga y la playa de La Caleta se extiende La Malagueta, un barrio el ajetreo del centro desemboca en el mar y se diluye con los pies en la arena. Lo que en el siglo XIX fue una zona ... industrial —con fábricas azucareras, bodegas y astilleros— se ha convertido hoy en uno de los enclaves más atractivos para disfrutar de la gastronomía malagueña. El paseo marítimo, presidido por la icónica plaza de toros y el antiguo Palacio de Justicia de Málaga (ahora el Gran Hotel Miramar), alberga una amplia oferta de merenderos y restaurantes que van mucho más allá del clásico chiringuito de espetos.

Aquí conviven los locales de toda la vida, frecuentados por malagueños que buscan su buen pescaíto, con propuestas contemporáneas que reinterpretan la cocina mediterránea y se abren a influencias internacionales. A medida que uno se adentra por las calles interiores del barrio, surgen nuevos espacios gastronómicos donde tradición y modernidad se dan la mano. Desde el restaurante con estrella Michelin de José Carlos García, en el Muelle Uno, hasta bares, tascas y cocinas viajeras que han encontrado en La Malagueta su punto de encuentro con el mar.

Nuestros bares, restaurantes y chiringuitos favoritos para comer en La Malagueta

En esta guía —siguiendo la brújula gastronómica de nuestro editor Carlos Mateos— recorremos los sabores más destacados del barrio: desde los espetos más clásicos y el mejor pescaíto frito hasta menús creativos con guiños al mundo. Un paseo gastronómico junto al Mediterráneo para saborear uno de los barrios más visitados de Málaga.

El Refectorium

Boquerones fritos de El Refectorium gurmé

Hablar de comer bien en La Malagueta es hablar de El Refectorium. Abierto en 1973 por Francisco Ramírez, es uno de esos restaurantes que han sobrevivido a generaciones sin salirse del guion: producto excelente y cocina clásica hecha con rigor. Hoy lo llevan sus hijos —Belén, Curry y Sergio—, que mantienen intacta la esencia del original.

Aquí manda la barra, pequeña y mítica: jamón Joselito, anchoas de Santoña, boquerones en vinagre y una de las ensaladillas rusas más queridas de Málaga. En mesa, el recetario tradicional se despliega sin artificios: gazpachuelo, porra, alcachofas naturales con jamón, menestra, berza… y los históricos albondigones, que llevan más de cuarenta años en carta.

La lonja marca el ritmo y las sugerencias fuera de carta suelen ser lo mejor del día: frituras impecables —boquerones, calamaritos, salmonetitos—, marisco fresco y pescados a la plancha o a la espalda (lubina, voraz, dorada o el afortunado cogote de mero a la bilbaína).

En carnes, cordero o solomillo siempre son apuesta segura, y entre los postres destacan el milhojas de nata y el tocino de cielo. Un clásico malagueño que sigue siendo un valor seguro para comer en La Malagueta.

Dónde comer cerca de La Malagueta El Refectorium Dirección: C. Cervantes, 8, Málaga-Este, 29016 Málaga

Teléfono: 952 21 89 90

El Merendero de Antonio Martín

Tartar de atún de El merendero de Antonio Martín gurmé

Pocos restaurantes representan tan bien la historia gastronómica de La Malagueta como El Merendero de Antonio Martín. Con más de un siglo de vida y una ubicación privilegiada en el paseo marítimo, este clásico malagueño —hoy integrado en Grupo Gorki— mantiene su apuesta por la cocina andaluza tradicional, con especial atención a las recetas locales.

El espacio es amplio y luminoso, con varios ambientes: un salón principal, un reservado para grupos y una terraza con vistas al mar, la zona más informal del restaurante. La carta es extensa y combina platos de siempre con algunas propuestas más actuales.

Entre los imprescindibles: gazpachuelo malagueño, ensaladilla rusa, frituras de pescado, guisos y rabo de toro. También destacan opciones como el tartar de salchichón de Málaga, los arroces o el canelón de aguacate y atún rojo. Una dirección segura para quienes buscan comer bien a pocos metros de la arena.

Dónde comer cerca de La Malagueta El Merendero de Antonio Martín Dirección: Pl. de la Malagueta, 4, Málaga-Este, 29016 Málaga

Teléfono: 951 77 65 02

Promesa

Gilda de concha fina de Promesa gurmé

Ubicado en los bajos del hotel MS Maestranza, este espacio —recomendado por la Guía Michelin— combina una estética cosmopolita con una propuesta gastronómica que mira a Málaga de frente, pero con cocina contemporánea.

El chef malagueño Julio Zambrana firma una carta centrada en el producto local: verduras ecológicas de la Familia Hevilla, pescados de la bahía, cortes ibéricos de primera línea y elaboraciones hechas «desde cero», como él mismo reivindica. El resultado es una cocina mediterránea actual, con técnica, sabor y un punto creativo que no oculta sus raíces.

En la carta conviven clásicos reinterpretados —como su ensaladilla de atún y gambas o las croquetas de gambas al oloroso— con platos más personales, desde la gilda de concha fina hasta el brioche de guiso de choco con papas. Entre los principales destacan la corvina salvaje en gazpachuelo de miso, el salmonete de Barbate con salsa de interiores o el chivo lechal malagueño. También dispone de un menú degustación y una coctelería muy cuidada.

El local, luminoso y con un aire entre mediterráneo y europeo, busca precisamente eso: un ambiente relajado donde la experiencia importe tanto como el plato. Una dirección perfecta para una cena diferente en La Malagueta, con cocina de producto, técnica y una bodega bien construida.

Dónde comer cerca de La Malagueta Promesa Dirección: Av. de Cánovas del Castillo, 1, Málaga-Este, 29016 Málaga

Teléfono: 669 00 70 70

6700 by Bacus

Wonton de cordero de 6700 by Bacus gurmé

La apertura más viajera del barrio se llama 6700 by Bacus, el nuevo proyecto del chef Pablo Fuente, conocido por su restaurante Bacus en Aguadulce (Almería). Abierto en Fernando Camino desde principios de año, este local trae a La Malagueta un concepto muy distinto a lo habitual: una cocina inspirada en la street food del sudeste asiático, con guiños a otras gastronomías que el chef ha explorado en más de 15 años de viajes.

El nombre —6.700 millas, la distancia hasta Hong Kong— es una declaración de intenciones. Su carta es un recorrido por Singapur, Tailandia, Malasia o Perú, con platos pensados para compartir y dejarse llevar: wonton de cordero con aceite de chile, sándwich peruano de chicharrón, perrito nikkei de atún rojo, o varios ceviches (peruano, nikkei y tailandés).

Entre los principales, opciones contundentes como el nasi goreng, el pad thai malasio, el cochinillo crujiente, o incluso cangrejo chili al estilo Singapur. También hay hueco para elecciones más clásicas —entrecot gallego, steak tartar— y para amantes del picante: curries de Sri Lanka, Tailandia y otros rincones de Asia.

La sección de postres sigue el mismo espíritu global: coulant de lúcuma, mango sticky rice o una tarta de queso muy cremosa.

Una dirección ideal para quienes buscan sabores diferentes en La Malagueta, con una propuesta fresca, viajera y divertida.

Dónde comer cerca de La Malagueta Promesa Dirección: C. Fernando Camino, 17, Málaga-Este, 29016 Málaga

Teléfono: 951 72 53 64

Anyway Wine Bar

Tabla de quesos de Anyway Wine Bar gurmé

A un paso del centro pero lejos del bullicio, Anyway Wine Bar se ha convertido en uno de los rincones más especiales del barrio para quienes disfrutan del vino sin complicaciones. Su terraza, con vistas al atardecer del puerto, y su interior íntimo —siempre con jazz de fondo— marcan el tono de un espacio pensado para desconectar.

Su propuesta gira en torno a vinos naturales, ecológicos y biodinámicos, procedentes de pequeñas bodegas y elaborados con mínima intervención. Una carta muy cuidada que apuesta por productores independientes, levaduras autóctonas y un enfoque sostenible que conecta con una nueva forma de beber y entender el vino.

Para acompañar, ofrecen quesos artesanos, ibéricos de bellota, aperitivos y una selección de platos con influencias internacionales que encajan a la perfección con la filosofía del local.

Un wine bar relajado y honesto, ideal para picar algo, dejarse sorprender por nuevas etiquetas y disfrutar del ambiente pausado de La Malagueta.

Dónde comer cerca de La Malagueta Anyway Wine Bar Dirección: P.º de la Farola, 8, Málaga-Este, 29016 Málaga

Teléfono: 695 37 77 99

Príncipe de Asturias

Tartar de atún de Príncipe de Asturias gurmé

En el Gran Hotel Miramar se encuentra Príncipe de Asturias, uno de los espacios más elegantes y refinados de La Malagueta. Su propuesta combina alta cocina, producto de primera y un servicio impecable en un entorno que mira directamente al Mediterráneo.

La carta mezcla tradición y vanguardia, con entrantes como su steak tartar elaborado en mesa, caviar de Riofrío u osetra, anchoas artesanas con pan de algas o una burrata con tartar de tomate. Entre los platos principales destacan las carnes maduradas a la brasa —chuleta retinta, ribeye de angus o presa ibérica— y pescados como el rodaballo, la lubina a la sal o el lenguado.

Para quienes buscan algo más ligero, ofrece propuestas como el gazpacho verde, la ensalada de quinoa o el tataki de atún con kimchi. Y en los postres se mueve en clave clásica y golosa: tiramisú, milhojas con crema de vainilla o una esfera de chocolate con helado de cacahuete.

Un restaurante pensado para ocasiones especiales, donde cada detalle —de la sala a la carta— está a la altura del hotel que lo acoge. Ideal para quienes buscan una comida o cena sofisticada dentro del propio corazón de La Malagueta.

Dónde comer cerca de La Malagueta Príncipe de Asturias Se encuentra en: Gran Hotel Miramar GL

Dirección: La Caleta, 29016, Málaga

Restaurante Miguel

Guiso de alubias de Restaurante Miguel gurmé

A un paso de La Malagueta, el Restaurante Miguel es uno de esos lugares que sorprenden por su autenticidad. Abierto por Miguel —vallisoletano afincado en Málaga desde hace más de dos décadas—, este local defiende una cocina castellana tradicional en pleno centro de la ciudad, basada en producto, sabor y memoria culinaria.

En su carta conviven guisos, legumbres y platos de cuchara con carnes y pescados de primera. Son imprescindibles su solomillo de buey, las alcachofas, el bacalao con compota de tomate o los calamares en su tinta. También destaca el lechazo de Castilla y León, IGP desde 1997, una de sus especialidades más celebradas.

Las raciones para compartir, el trato cercano y un salón amplio y clásico hacen de Miguel un lugar perfecto para quienes buscan cocina honesta, bien hecha y sin artificios, a pocos metros del paseo marítimo.