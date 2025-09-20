El Escondite de San Nicolás, un lugar abierto en Córdoba al buen tapeo

La taberna gastronómica El Escondite de Ollerías se mantiene y se expande, a la vez, a la calle San Felipe con la apertura de El Escondite de San Nicolás. El tapeo acompañado de buenos vinos y cerveza es la premisa principal, de la mano del chef Rafa Conde. Él, junto con Sergio Mahedero y Carlos del Moral son las almas del proyecto.

Son imprescindibles el salmorejo, la mazamorra, «que gusta muchísimo aquí», indica Rafa Conde, así como la ensaladilla y las patatas bravas. Un nuevo plato es la tortilla de patatas con un jugo de rabo de toro, que se suma a otros como la carrillada en salsa, bikini de carrillada, steak tartar perrito caliente, manitas de cerdo con foie, lomo bajo, arroz de presa ibérica, flamenquín trufado y pescado fresco.

«Creemos que es muy buena zona para seguir creciendo y para ofrecer nuestros productos y nuestra carta», explica. La gilda con cecina de León no hay que perdérsela y tampoco «nuestra anchoa, que para muchos clientes es la mejor anchoa que hay en Córdoba: utilizamos un hojaldre dulce invertido, luego lleva una mantequilla de Calaveruela y con una buena anchoa de Santoña, la verdad que a la gente le encanta».

El chef Rafa Conde, en la cocina de El Escondite de San Nicolás Ángel Rodríguez

En El Escondite de Ollerías, que abrió en febrero de 2023, de los números uno resalta el croissant de rabo de toro relleno de rabo de toro guisado a la cordobesa de forma tradicional, acompañado de canónigos y mayonesa de soja, y también ofrecen pescado frito. En el de San Felipe cita el rabo de toro y el bacalao a baja temperatura con una salsa de tomate, que también está siendo un éxito. Rafa Conde acumula dos décadas de experiencia en cocina y reconoce que «estamos muy contentos y con muchas ganas».

Los platos El rabo de toro y el bacalao a baja temperatura con salsa de tomate, entre los que más gustan

El planteamiento es similar, sólo que en éste, al ser más céntrico, el perfil de la clientela se abre a los turistas internacionales y profesionales de oficinas, por lo que sirve más guisos, carnes a la brasa de calidad, en terraza e interior. Sergio Mahedero, jefe de sala, indica que para acompañar el tapeo hay vinos generosos de Montilla y Moriles, «algo súper importante para nosotros, son nuestras raíces, es donde estamos y al final son los que mejor acompañan a nuestra gastronomía».

Además, la oferta variada incluye cinco blancos y cinco tintos para tomar por copas. En la carta hacen hincapié en algún vino blanco de la provincia y del resto de Andalucía, o en el Viña Alberdi, Rioja, «pero luego intentamos salirnos un poco de lo más tradicional, vinos que sean diferentes, que la gente conozca un poquito menos, precisamente para poder descubrirle al público, al igual que hace Rafa con su cocina, que con los vinos hay otras regiones y otras maneras de elaborar vinos. Tenemos desde Ribeira Sacra, blancos de ribeiro, albariño, de regiones como Madrid. Tenemos el Rapolao, por ejemplo, de Raúl Pérez, que está en El Bierzo y es el mejor elaborador de vino del mundo».

Sergio Mahedero, Rocío Velasco y Rafa Conde Ángel Rodríguez

En cuanto a la decoración, los dos Escondites siguen la misma línea de color del mobiliario, la barra y las cartas. Cada uno de ellos «es un sitio donde venir cada vez que a uno le apetezca a pasar un rato alrededor de una copa de vino, de una cerveza o de alguna tapa, no le apetezca cocinar y le apetezca un ambiente distendido. Es un refugio, algo muy de aquí de Córdoba el tapeo, el poder probar más de un par de cosas o tres cuando van dos personas y que la experiencia sea un poquito más completa», apunta Mahedero. con sus tapas, medias y raciones enteras.

El horario de cocina es ininterrumpido, desde el mediodía a la noche. El Escondite de Ollerías (situado en la avenida de Ollerías, 48) está de martes a domingo por la tarde, mientras que el de San Nicolás (en la calle San Felipe, 13) cierra los domingos y los lunes.