Las claves de estilo de Bárbara Lennie, nominada a mejor actriz en los Goya

El 2023 ha empezado con muy buen pie para Bárbara Lennie, disfrutando de su recién estrenada maternidad y nominada por cuarta vez a los Premios Goya. Un galardón que consiguió llevarse a casa en 2014 por su interpretación en 'Magical Girl'. En esta ocasión su nombre resuena con fuerza gracias a su papel en 'Los renglones torcidos de Dios' y no hace más que confirmar que es una de las actrices con más proyección del panorama cinematográfico en nuestro país. Pero más allá del séptimo arte, la madrileña ha sabido hacerse un hueco también en el mundo de la moda, gracias a un estilo que ha ido depurando desde que pisase sus primeras alfombras rojas hace más de una década.

En una entrevista que tuve el placer de hacerle hace algunos años, Lennie se definió a sí misma como «trabajadora, positiva y vital», adjetivos que se extrapolan a su forma de vestir, siendo capaz de amoldar sus outfits al momento y las diferentes tendencias de una manera muy natural, sin que en ningún caso se vean forzados.

Bárbara Lennie con José, Paco, y su representante, Jorge Andrés García Luján

Porque si por algo es conocida Bárbara es por su espontaneidad, dentro y fuera de la pantalla. «Cuando me visto, me gusta llevar el menor número de prendas posible, sin tenerlas que pensar especialmente», me contó en su día. Un detalle que corroboran sus estilistas, José Juan Rodríguez y Paco Casado, fundadores de 'Change is good', y artífices un gran elenco de looks de algunas de las actrices más importantes del panorama español. Para conocer en profundidad los detalles del vestidor de la intérprete, ABC Estilo ha hablado con ellos.

- ¿Cómo definiríais el estilo de Bárbara?

El estilo de Bárbara Lennie lo definiríamos como bastante ecléctico. Con ella siempre tenemos una constante, recurrir a líneas muy pulidas. Además, al no tener mucho pecho y poseer una estructura ósea bastante fuerte y bonita, hemos querido acentuar su figura con escotes muy abiertos, hasta la cintura. Así podemos permitir que los vestidos tengan un punto de desnudez. En su caso, queremos elaborar un look un tanto andrógino, aportando el toque de sensualidad con esos pequeños detalles.

En los looks de Bárbara Lennie, a sus estilistas les gusta jugar con la sensualidad. Gtres

- ¿Cómo ha evolucionado su manera de vestir desde que empezasteis a trabajar juntos?

Con Bárbara llevamos trabajando más de una década. Para nosotros el trabajo con las actrices es súper importante, es quizás uno de los que más amamos. Nos gusta crear con ellas una relación cercana, de amistad -aunque obviamente siempre sabiendo separar los límites-. Gracias a que nos vemos, quedamos para elegir looks, hacemos fittings… todo crea un nexo.

El estilo de Bárbara ha evolucionado según lo ha hecho la moda. El primer estilismo que le hicimos a fue un vestido de Bottega Veneta negro con unas correas de cuero, cuando estuvo nominada al Goya por primera vez y desde aquel momento nos hemos ido adaptando a los cambios todos, ella y nosotros.

Su estilo nunca es demasiado femenino. Gtres

- ¿Cuáles son los patrones y prendas que, desde tu punto de vista, más le gustan y favorecen?

Siempre jugamos con Bárbara con lo andrógino, nunca demasiado femenino. Por ejemplo, no le hemos puesto vestidos de princesa ni faldas de tul, cuando hemos jugado con el tul lo hemos hecho de la mano de Chanel añadiendo una capa. No añadimos volúmenes porque no le encaja a ella, además Bárbara, de todas las actrices con las que trabajamos, es con la que más rápido vemos si está guapa o no. Tienen que ser piezas contundentes y un poco especiales. Tenemos un nexo de unión muy fuerte con Bárbara y Gucci, porque puede llevar looks difíciles o complicados y sabe darles la importancia justa. En ella siempre quedan como que no se nota todo tan elaborado. Jugamos bastante con la ambigüedad, sobre todo.

A Bárbara Lennie le gusta arriesgar en la alfombra roja. Gtres

- Cuando tienes que vestirla, ¿dónde encuentras la inspiración?

La inspiración con Bárbara la encontramos en los desfiles. Por ejemplo, en esta edición, cuando supimos que estaba nominada (aunque finalmente no asista a la gala por su baja maternal), de pronto empiezas a pensar en marcas con looks que le puedan encajar. Pensamos en Loewe con JW Anderson, en Bottega Veneta, Valentino o Gucci. Ella nos inspira muchísimo, pero creemos que la propia moda y las nuevas colecciones son las que nos dan las ideas de lo que le puede encajar.

Sus estilistas suelen decantarse por firmas internacionales. Gtres

- ¿Hacéis un trabajo conjunto a la hora de elegir los looks?

Nosotros el trabajo que hacemos con Bárbara, y en general con todas las mujeres con las que trabajamos, es en equipo siempre. La primera pregunta que le hacemos es… ¿vamos en plan relax o quieres algo más sexy? Y ya nos cuenta el 'mood' que tiene. A partir de ahí nos ponemos a buscar los looks, primero le mandamos una selección a ella para hacer una primera criba juntos y desde ese momento empezamos a contactar con las firmas. Además, dependiendo de la época del año puede ser bastante complicado conseguir estilismos porque, por ejemplo, ahora con los Goya se han juntado los César, los Critics Choice Awards, los Globos de Oro… Hay una cantidad de premios a nivel mundial ahora mismo que es una locura.

Sus estilismos están impregnados de un toque masculino. Gtres

- Para Bárbara, ¿os decantáis por marcas nacionales o internacionales?

Normalmente con Bárbara trabajamos con marcas internacionales, no por ningún motivo en especial, pues también trabajamos con muchos diseñadores españoles. Pero con Bárbara tenemos un especial enamoramiento con firmas extranjeras porque quizás son más atrevidas en el diseño. Con Lennie siempre nos gusta arriesgar en el red carpet.

Imagínate, llevamos casi veinte años dedicándonos a las alfombras rojas… Si no nos divertimos en esto y jugamos un poco, estaríamos ya poniendo vestidos de Lycra o con cristales, y eso es lo que no queremos (cuentan entre risas).

- ¿Cuáles son las firmas con las que más trabajáis a la hora de vestirla?

La marca que más se ha repetido ha sido Gucci porque hay un enamoramiento bastante especial con la firma y con Bárbara, además, la casa italiana aprecia mucho su trabajo. También con Loewe hemos hecho bastantes cosas, con una firma ucraniana que se llama Bevza. Tampoco faltan diseños de Valentino, Chanel, Dior y Bottega Veneta.

- En el día a día, ¿cuáles diríais que son sus básicos?

Le gustan mucho los tejidos y en su vida cotidiana prefiere tener menos outfits, pero los que tiene han de ser de calidad y con un toque muy cool. Si lleva un jersey tiene que ser de cashmere, le gustan los vaqueros y pantalones de pana. Le gustan los looks un poco 'Tomboy'. De pronto cuando llega la noche puede ponerse mucho más sensual. Lo que nos gusta de ella es ese mix que hace, masculino durante el día y más femenino por la noche.