Crece la fuga de votos del PSOE al PP: un 7% optaría por Feijóo

Tezanos incita a culpar al Constitucional de prohibir debates parlamentarios

El pasado 20 de diciembre el Órgano de Garantías paralizó la tramitación de dos enmiendas interpuestas por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en la reforma del Código Penal para renovar por la puerta de atrás el TC. La encuesta interpela directamente sobre aquella decisión. Primero pregunta a los encuestados si saben sobre lo ocurrido aquellos días. Un 73,7 por ciento dice conocer las modificaciones del Código Penal impulsadas por el Gobierno, y un 70,7 afirma saber que en dicha reforma se incluía la renovación del órgano constitucional. No obstante, aunque la mayoría supo de los cambios que el Gobierno estaba realizando, al ser preguntados por el «grado de conocimiento» más de un 60 por ciento afirma tener poco o ninguno.

El CIS también cuestiona sobre qué opinión merece que los magistrados con «mandato caducado» tomasen decisiones sobre una votación que afectaba a su futuro. El 41,7 por ciento de los encuestados responde que les pareció «muy mal» y el 31,9 por ciento opina que «mal».

Más concretamente, se pregunta a los encuestados si están «a favor o en contra» de que los jueces del TC puedan prohibir debates parlamentarios. La respuesta mayoritaria es el no, el 57,2 se sitúa en contra de que esto ocurra. Ahora bien, esto no se produjo durante los hechos a los que se refieren las preguntas dado que tanto el debate en el Congreso como el del Senado se desarrollaron con completa normalidad. Solo se paralizó la votación de las enmiendas, no su discusión.