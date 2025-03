Los históricos del PSOE se rebelan contra Sánchez por ceder la Memoria a los herederos de ETA

Los históricos del PSOE se han revuelto, en bloque, contra la maniobra consumada por Pedro Sánchez con Bildu a cuenta de la Ley de Memoria Democrática. Para figuras como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Rafael Vera, Nicolás Redondo Terreros o José Luis Corcuera, el PSOE de Sánchez ha dado un paso intolerable que merecería una contestación desde el propio socialismo. Coinciden en censurar que Sánchez por pactar la Ley de Memoria Democrática con los herederos políticos de ETA, dar cobertura a los que atacaron y siguen atacando la España constitucional desde la radicalidad abertzale, y de paso convertirlos en coautores legitimados del relato de la democracia a la que los pistoleros etarras trataron de hundir.

El expresidente Felipe González pasa a convertirse en diana del discurso abertzale, al que la Ley de Memoria da cobertura: vender la tesis de que la Transición fue una extensión del franquismo y que la llegada de Felipe González a La Moncloa fue parte de la 'represión' antidemocrática en Euskadi. El GAL, la llamada 'guerra sucia' contra ETA pasa a primer plano, lo que contribuye a alimentar el relato del victimismo abertzale, de lo que fue ETA y de sus órbitas. Esa distorsión del relato preocupa, de forma coincidente, a figuras como Leguina, Redondo Terreros o Rafael Vera. «Nuestra historia democrática no la pueden administrar los que más hicieron para arruinarla», subraya a ABC el exlíder de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros. Y censura que se ceda a los herederos políticos de ETA un papel privilegiado en el relato de la democracia contra la que atentó la banda, segando la vida -entre otros- de políticos socialistas.

«Es una vergüenza», afirma el que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. «Ahora quieren cargarse la Transición», denuncia. Y remarca: el texto pactado entre Sánchez y Bildu es «una ley impresentable» que debería ser contestada con el vacío absoluto y en bloque por parte del PP, Cs y Vox: «No deberían ir ni a la ponencia ni a la comisión parlamentaria, no deberían entrar en discusión alguna respecto a una ley que deberían eliminar en cuanto llegaran al poder», declara Leguina a ABC. «Los veteranos del PSOE tendrían que movilizarse», sentencia. Y reconoce que el papel que Sánchez ha regalado a Bildu en este particular es un riesgo: distorsionar la realidad de la historia y legitimar el terrorismo etarra. Pero confía en que ese riesgo se desvanezca con rapidez: «Espero que las consecuencias de esta ley sean cortas en el tiempo, porque debe ir a la papelera en cuanto desaparezca el presidente Sánchez», indica.

Felipe González se mostró menos beligerante ayer a su llegada a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero claramente crítico con la Ley de Memoria pactada entre el PSOE de Sánchez y Bildu. A la espera de leer el texto legal resultante, González adelante que «no me suena bien». Quien fue su vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue un paso más allá ayer, durante su intervención en un acto académico en Málaga: «Quien piensa que la Transición acabó en 1983 es uno de los que jaleaba a los asesinos en el País Vasco», en alusión al 'logro' arrancado a Sánchez por los herederos políticos para extender la persecución de la represión franquista hasta el año 1983, cuando la Constitución ya llevaba cinco años en vigor, la democracia estaba totalmente consolidada y ETA trataba de arrodillarla matando más que durante el régimen de Franco.

«Esta ley es un despropósito, porque el terrorismo era el que quería subvertir el orden democrático y, ahora, a sus herederos políticos se les da paso para blanquear lo que hizo ETA», afirma a ABC otro histórico socialista de los gobiernos de Felipe González, quien fue su secretario de Estado de Seguridad durante años, Rafael Vera. Condenado por su responsabilidad en los GAL, la guerra sucia contra ETA, Vera califica de «despropósito» la maniobra legislativa trabada por Sánchez junto a Bildu.

Vera reivindica el valor ejemplar de la Transición, el gran pacto que liquidó la dictadura con una reconciliación nacional entre la izquierda democrática antifranquista y los que desde la dictadura apostaron por la Transición. La Ley de Amnistía fue otro de los grandes logros de esa Transición que ETA se empeñó en subvertir a sangre y fuego. «Y ahora se está revisando aquella realidad histórica por parte de gente que nunca estuvo allí, por un afán de revancha y de ajuste de no sé qué cuentas», lamenta Vera. «Me produce enfado y desconcierto», afirma al tiempo que se pregunta «¿qué beneficios aporta esta maniobra a la sociedad española? Si se hace para encubrir otros problemas que sufre España y de los que debe responder el Gobierno en estos momentos es convertir la Transición en una moneda de cambio gravísima», reflexiona este histórico del PSOE.

Otro destacado rostro de la vieja guardia socialista, José Luis Corcuera, que fue ministro del Interior, ironiza con la 'valentía' de Sánchez: «Si tuviera los años que yo tengo, estoy seguro que se habría jugado la vida por los montes de España luchando contra Franco», afirma, al tiempo que carga contra el ministro de la Presidencia e impulsor de esta nueva ley, Félix Bolaños. De su valía destaca, también con ironía, que fuera elegido por Sánchez como secretario de la comisión de garantías del PSOE.

«Es deleznable que se haya pactado con los herederos de ETA, no tiene nombre», declara a ABC José Luis Corcuera. «Me indigna, pero también es cierto que no me sorprende, porque hace muchos años que dije que de Pedro Sánchez se puede esperar cualquier cosa». Y remarca: «La Transición fue la operación más brillante que se ha hecho en España, una reconciliación para instaurar la democracia, y es un perfecto canalla quien ataque ese logro. Quien pretenda devaluar aquello no puede estar al frente del Gobierno ni formar parte de él».