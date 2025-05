Alcaraz - Dzumhur: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Roland Garros hoy

Sigue Carlos Alcaraz en progresión en este Roland Garros en el que defiende corona. Muy seguro ante Giulio Zeppieri, también estuvo muy sólido ante Fabian Marozsan, que se revolvió con un set a favor, pero que fue aplacado con otros tres perfectos por parte del español. Ya en tercera ronda, con la competitividad alta y cada vez mejores prestaciones, Alcaraz afronta un partido en el que apenas hay referentes y el que hay casi no significa nada.

Se enfrenta el murciano a Damir Dzumhur, bosnio de 33 años que pulula por el puesto 69 del ranking aunque vivió mejores momentos, como en 2018, cuando rozó el top veinte. En esa época encontró los mejores premios a su tenis: finalista en Winston-Salem de 2017, levantó los títulos de San Petersburgo y Moscú ese año y el de Antalya en 2018.

Solo hay un antecedente entre el español y el bosnio, aunque no cuenta en los registros profesionales porque se produjo en el challenger de Barcelona de 2020. Un partido ya lejano que se llevó sin embargo Alcaraz, que con 17 años remontó un set para sentenciar por 4-6, 6-2 y 6-1.

Sin embargo, no se fía Alcaraz de este Dzumhur veterano, pues en este Roland Garros apeó al argentino Tirante por 3-6, 6-4, 6-3 y 7-5 en la primera ronda y sorprendió a todos, especialmente a los franceses, al derribar a Giovanni Mpetshi Perricard, que llegaba con fuerza con sus 2,03 metros de altura y protegido por los suyos. El bosnio hizo caso omiso a la grada en contra de la Suzanne Lenglen y firmó una de sus mejores victorias en el curso, pues incluso se levantó de una caída por la que tuvo que ser atendido pues se hizo daño en la rodilla. «Le pregunté al fisioterapeuta si solo me había golpeado, si era solo un hematoma. Si no empeora, puedo jugar. Me dijeron que no tenía nada malo en la rodilla, que era solo un golpe, así que seguí jugando», explicó después del choque.

A qué hora juega Carlos Alcaraz el partido de Roland Garros

El partido entre Carlos Alcaraz y Damir Dzumhur está programado para este viernes 30 de mayo en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier, no antes de las 20.15 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy contra Dzumhur

El partido entre Alcaraz y Dzumhur se emite por Eurosport, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam parisino.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es