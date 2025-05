La vida entre rejas de la 'viuda negra de Patraix': una mamá con pareja ajena a la película

El estreno de La viuda negra en Netflix ha resucitado de la noche a la mañana uno de los true crime más adictivos de las últimas décadas acontecidos en España. El asesinato del ingeniero Antonio Navarro en un garaje del barrio valenciano de Patraix, urdido por su mujer, María Jesús, y ejecutado su amante Salvador, enganchó a todo un país a una historia, nunca mejor dicho, de película. Mientras, en la Unidad de Madres Irene Villa del centro penitenciario de Fontcalent, donde cumple condena Maje, se vive al margen de la vorágine mediática, aunque no se pierden de vista las secuelas de un caso que sigue generando una enorme expectación.

La viuda negra de Patraix, como se le apodó en los medios a Maje, fue condenada a 22 años de cárcel por planear el asesinato con alevosía de su marido, mientras que el verdugo -su examante- fue penado con 17 años de prohibición de libertad. En el centro penitenciario de Picassent conoció a un reo con el que mantuvo una relación de la que surgió un embarazo. Dio a luz el pasado mes de julio de 2023 a un niño del que su padre, también condenado por asesinato, se habría desentendido.

Ahora, dos años después y a falta de uno para que la normativa penitenciaria le obligue a volver a Picassent y entregar al pequeño a unos nuevos tutores legales, María Jesús ha rehecho su vida al margen de la 'mala fama' que le persigue. De hecho, según ha podido confirmar ABC de fuentes penitenciarias, Maje tiene una nueva pareja: un expresidiario que ha cumplido gran parte de su condena y que la visita los fines de semana, normalmente acompañado por los padres de ella.

De acuerdo con esta información, 'la viuda negra' también recibe visitas de otros familiares, puntuales como de algún sobrino o abuelo, y tiene los vis a vis mensuales que le corresponden mientras que los fines de semana se comunica con los visitantes en los locutorios, popularmente conocidos como cristales.

Según ha podido saber este periódico, los empleados penitenciarios de la unidad de madres no han detectado ningún cambio de actitud por el estreno de la película ni en Maje ni en su nueva pareja, quienes tratan de mantenerse aislados del ruido mediático que sigue generando el crimen ocho años después. Sobre esto, destacan que normalmente no suelen producirse reacciones inmediatas, ya que en la cárcel sólo se emite televisión en abierto, por lo que no tiene posibilidad alguna de ver la película, sólo lo que le puedan contar las visitas.

La joven natural de Novelda dio a luz en julio de 2023 a un bebé en la novena planta del Hospital General de Alicante, reservada para presos en situaciones que requieren de intervención médica. Un mes antes, debido a su avanzado estado de gestación, ingresó en la Unidad de Madres Irene Villa de Fontcalent, donde ha cumplido condena los últimos dos años sin protagonizar ningún altercado y con buen comportamiento en un penal diametralmente opuesto a la imagen que se asocia a una prisión debido al cuidado de los pequeños.

Unidad de madres Irene Villa

La infraestructura, construida por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), se encuentra en el recinto de la prisión alicantina y cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados en los que se reparten 32 habitaciones equipadas con cama nido, cuna y un pequeño salón de estar con microondas y fregadero. Asimismo, dispone de zonas comunes con juegos para madres e hijos, además de aulas polivalentes donde se organizan talleres, así como una zona asistencial y sanitaria con consulta médica y farmacia.

La legislación española contempla que las madres reclusas puedan estar con sus hijos durante sus primeros tres años de vida en un entorno que procure el bienestar de los menores alejado arquitectónicamente del espacio penitenciario y que garantice sus horas de juego y descanso, del mismo modo que favorezca la reinserción de las mujeres privadas de libertad.

Imagen de archivo de una visita a la Unidad de Madres Irene Villa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2021 ABC

La Residencia de Madres Irene Villa se ha convertido en un espacio singular en el ecosistema penitenciario español cuyo objetivo humano radica en preservar el vínculo materno-filial y evitar que la infancia más vulnerable se vea marcada por el trauma del encierro, de acuerdo con el plan estratégico presentado en 2022 bajo la dirección del pedagogo y funcionario del cuerpo superior de Instituciones Penitenciarias, Leovigildo Gómez Navalón.

Inspirada en la legislación sobre el interés superior del menor, la residencia se ha transformado en una auténtica comunidad pedagógica, pionera en España, con un modelo innovador que se sustenta sobre la colaboración con fundaciones como ASMI (Salud Infantil y Perinatal), FSIE (Salud Infantil Elche) y Cruz Roja Alicante, que desempeñan diferentes laborers en la atención psicológica, pediátrica y formativa tanto de las madres como de los menores.

Talleres con fundaciones sin ánimo de lucro

ASMI, por ejemplo, ofrece psicoterapia individualizada a madres con traumas graves, mientras que FSIE realiza evaluaciones del desarrollo infantil y enseña técnicas como el masaje terapéutico para mejorar el apego madre-hijo. A su vez, Cruz Roja imparte talleres de primeros auxilios y desarrolla el programa «Escuela de Madres».

El desarrollo de esta comunidad no solo se mide por los talleres y servicios ofrecidos, sino también por su impacto real: madres con trayectorias judiciales complejas —algunas penadas por delitos graves— encuentran aquí una vía para la autorreflexión, la formación y la reconstrucción personal.

La asociación Apuntadas ofrece un taller de costura con salidas laborales, mientras que la Fundación Horizontes Abiertos facilita salidas al exterior los fines de semana para aquellas sin vínculos familiares, y organiza campamentos para madres e hijos. Estas iniciativas, enmarcadas en itinerarios individualizados y avaladas por Instituciones Penitenciarias y los jueces de vigilancia penitenciaria, buscan convertir un tiempo de condena en una oportunidad de transformación.