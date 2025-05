Isma Ruiz: «Mi primera opción siempre fue el Córdoba CF»

Isma Ruiz hizo pública su renovación hasta 2028 con el Córdoba en la sala de prensa de El Arcángel. El granadino declaró con rotundidad que no hubo mucho que pensar durante las negociaciones, ya que «mi club era el Córdoba y estaba dispuesto a renovar. Toda la confianza que han depositado en mí espero demostrarla en el campo con muchos éxitos y mucho sacrificio». No escondió que había interés de otros equipos, «pero mi primera opción siempre fue el Córdoba y los otros equipos estaban en segundo plano».

Sobre Iván Ania, confesó que «el míster en este caso ha sido una pieza fundamental para mí, cuando llegué me dijo que me tenía que ganar el sitio y así fue. La confianza que me ha dado ha sido muy buena, hemos conseguido un ascenso y una permanencia en Segunda División». Además, dejó caer que «si firmó en Córdoba es por soñar con algo grande, por ir desde abajo y qué bonito sería poder jugar en Primera con el Córdoba».

De la actualidad y las tres jornadas que restan para el final, Isma comentó que « afrontamos los partidos con la misma intensidad, como bien dijo el míster, en la clasificación siempre hay que intentar quedar lo más arriba posible. En El Arcángel somos sólidos y podemos llevarnos los tres puntos para quitarnos la espinita del primer partido de liga en Miranda del Ebro».

Una renovación ilusionante

El CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, confesó que «esto es más importante que una simple renovación. Isma Ruiz es un futbolista importante que firmamos hasta 2028 y representa una forma de hacer las cosas, consolidamos un proyecto, una identidad, futuro. Es una pieza clave de nuestra columna vertebral sobre la que pivota el equipo. Estamos felices de confirmar que Isma Ruiz estará con nosotros. Un proyecto con rumbo. Es un líder silencioso, referencia de lo que somos y queremos ser. Necesitamos jugadores como él, que nos definan».

Para él, que lo vio firmar su primer contrato profesional en Granada, «es un día muy importante porque lo veo maduro, consolidado y comprometido con un escudo. Renovamos un vínculo con el club, con la ciudad y la provincia. Se le ve feliz, eso es importante para un futbolista, agradezco la predisposición, el día que le dije vamos a renovar me dijo que cuando lo hacemos, han sido conversaciones directas y honestas, el objetivo seguir creciendo juntos».

Por su parte, el director deportivo Juanito indicó que a Isma Ruiz, «le tengo especial cariño, conseguimos la estabilidad que nos proponemos con gente tan especial tanto en el fútbol como en lo personal. Nosotros teníamos una vinculación que hicimos el año pasado, sentíamos la necesidad de firmarlo, salió todo redondo de cara al ascenso, nos metimos en la cabeza ese ascenso, se consiguió y estamos viendo como estás creciendo. No hemos dudado que queremos seguir de la mano contigo, un jugador muy importante, siempre trabajas como el que más, garantía de éxito».