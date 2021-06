El 23-F, minuto a minuto | ABC reconstruye en directo el golpe de Estado de 1981

Cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado del 23-F, ABC reconstruye minuto a minuto los momentos más importantes que se vivieron los días 23 y 24 de febrero de 1981.

17.30

El Rey preside la Junta de Defensa Nacional

Don Juan Carlos ha presidido la Junta de Defensa Nacional, en la que también está participando el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, para que informe del intento del golpe de Estado. Durante la reunión, Laína ha puesto una grabación de una conversación telefónica mantenida entre Tejero, desde el Congreso de los Diputados, y Juan García Carrés, el único civil oficialmente involucrado en el golpe. En la grabación se oye a Tejero decir que «el cabrón de Armada» le había propuesto entrar en el Congreso para ser investido presidente de un Gobierno «en el que mete a los comunistas, y le he echado fuera». Cuando el Rey conoció hasta dónde llegaba la implicación de Armada se cubrió la cara con las manos y se le saltaron las lágrimas que enjugó con un pañuelo que sacó del bolsillo. Luego dijo a Laína: «Paco, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por la Monarquía y por mí».

12.30

Consejo de Ministros en La Moncloa

Desde La Zarzuela el presidente del Gobierno en funciones se ha trasladado a La Moncloa para presidir el Consejo de Ministros, cuyos miembros le han recibido con aplausos.

12.25

El presidente del Congreso entra en el Palacio

Tan pronto como se produce esta salida, el presidente del Congreso y los miembros de la Mesa entran en el Palacio, dirigiéndose al despacho del presidente.

12.20

Salen las fuerzas ocupantes

Justo después de la salida de los diputados, las fuerzas ocupantes empiezan a abandonar el Palacio de Congresos.

12.15

Los miembros de la Mesa salen en último lugar

La salida de los diputados termina con los miembros de la Mesa del Congreso. A las 12.15 de la mañana, el hemiciclo ha quedado vacío de diputados.

12.00

Suárez sale del Congreso hacia Zarzuela

Ojeroso y con barba de dos días, el presidente del Gobierno en funciones ha salido del Congreso de los Diputados y se traslada directamente a La Zarzuela. Suárez siempre se había mostrado contrario al nombramiento de Armada como segundo jefe de Estado Mayor, pero en ese momento le considera el hombre que ha vencido a los golpistas. En cuanto ha visto al Rey, Suárez le ha dicho: «Me equivoqué respecto a Armada, y el Señor tenía razón». Don Juan Carlos le ha contestado: «No, Adolfo, tenías tú razón. Armada es un traidor».

11.55

Los diputados que salieron del hemiciclo regresan

Se incorporan al hemiciclo Gutiérrez Mellado, Suárez, González, Guerra, Rodríguez Sahagún, Carrillo y Fraga. A continuación, el presidente del Congreso comienza a ordenar la salida de los diputados.

11.05

Laína rompe a llorar

El director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, ha bajado al Salón Regio del Ministerio del Interior para comunicar a la Comisión el final del secuestro: «No olvidaré mientras viva el cálido aplauso que me dedicaron y, roto por la tensión acumulada, me eché a llorar. Nos abrazamos con alegría y satisfechos de haber cumplido con nuestro deber». Se ha hecho público un último comunicado en el que la Comisión agradece «al pueblo español, a los partidos políticos y a las fuerzas sindicales y sociales, la actitud demostrada y el apoyo brindado en todo momento a esa comisión...».

11.00

«El desayuno no va a ser necesario»

El teniente Álvarez vuelve a dirigirse a los diputados. Pide silencio y se disculpa porque el desayuno tarda, pero aclara que no va a ser necesario. «Da la sensación de que se está llegando a una solución del problema».

10.45

Algunos guardias civiles salen por las ventanas del Congreso

Algunos guardias civiles que estaban encerrados en el Congreso de los Diputados, al mando de Tejero, han empezado a abandonar el edificio y varios de ellos han escapado por las ventanas.

10.30

Armada vuelve a entrar en el Congreso para negociar la rendición de Tejero

El general Armada ha vuelto a entrar en el Congreso para negociar con Tejero las condiciones de su rendición. Entre otras, el guardia civil exige que se le garantice la salida sin la presencia de periodistas y que los guardias de rango inferior hasta teniente no serían juzgados. Este pacto se conoce como el pacto del capó porque se firmó sobre un Land Rover.

10.15

«No ha habido sangre»

El teniente Álvarez lee un teletipo de Europa Press. La diputada de UCD Camen Solano ha transmitido un mensaje a los familiares de los diputados, para decirles que se encuentran bien, que están tranquilos y que no se ha producido sangre

10.00

Se autoriza la salida de las diputadas del Congreso

El teniente Álvarez anuncia que, a petición de varios miembros del Gobierno y de otros diputados, se va a autorizar la salida de los diputadas. Estas se resisten tenazmente a abandonar la Cámara, pero al final ceden y salen las que se encuentran en el Salón de Plenos, con excepción de María Izquierdo Rojo y Pilar Brabo Castells. Algunas de ellas se trasladan a Interior para informar a la Comisión de Secretario de Estados y Subsecretarios que preside Laína.

08.55

Fraga abandona el hemiciclo

Fraga, con voz alta, dice: «Yo ya no aguanto más. Disparen contra mí». Se ha abierto la chaqueta. «No paso por esto. Es una traición a España en estos momentos». Antes de abandonar el hemiciclo, Fraga dice: «Prefiero morir con honra que vivir con vilipendio».

08.50

Fraga se encara a Tejero

Fraga se levanta de su escaño y se dirige a Tejero: «¿Puede la Guardia Civil tenernos como una pandilla de forajidos a tantos hombres indefensos?». Se ordena callar a Fraga. Se unen a los ocupantes que estaban en el hemiciclo alrededor de cuarenta guardias civiles, con sus armas en posición de hacer uso de ellas. Puede escucharse el chasquido de montar las armas.

08.45

La portada de ABC del 24 de febrero

Esta fue la portada de ABC tras el 23-F.

Portada de ABC del 24 de febrero de 1981

08.00

Hora del desayuno

Algunos ujieres colocan en la mesa que está debajo de la tribuna de oradores paquetes o cajas con leche, jamón de york, queso y otros productos. Un oficial dice que los diputados podrán desayunar en pocos minutos. Se oyen voces: «No queremos comer, queremos desayunar en casa». El oficial ordena a los ujieres que retiren los paquetes

05.30

El ex sindicalista García Carrés, detenido

Juan García Carrés, antiguo dirigente de los sindicatos verticales, ha sido detenido en su domicilio de Madrid, según informa Europa Press. Según su ama de llaves, numerosos policías acudieron a la casa y se llevaron a García Carrés a la comisaría de Chamberí.

05.15

El general Milans del Bosch anula el estado de excepción

El teniente general Jaime Milans del Bosch ha dejado sin efecto su bando anterior y ha anulado el estado de excepción. En un télex enviado a La Zarzuela, señala lo siguiente:

«Hago saber: Que recibidas instrucciones dictadas por S.M. El Rey y garantizando el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta Región de mi mando,

Dispongo, Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de Febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado.

Quiero agradecer a todas las Autoridades, Entidades, Corporaciones, particulares y medios de comunicación social, la colaboración prestada y la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicado.

Igualmente, ante la imposibilidad de hacerlo personal o individualmente, quiero agradecer en nombre propio y en el de esta Capitanía General cuantas adhesiones y ofrecimientos he recibido.

Al propio tiempo informo que las unidades militares seguirán adoptando el despliegue y medidas de seguridad pertinentes que les permita una pronta y eficaz actuación si fuera necesario, para garantía de la paz, orden y seguridad ciudadana.

En todo momento, la intención de este Mando ha sido y es el Servicio de España, el respeto a la Ley bajo el mando supremo de S.M. El Rey (Q.D.G.) cuya adhesión inquebrantable queda patente hoy más que nunca. ¡Viva el Rey, Viva siempre España! Valencia, 24 de Febrero de 1981».

02.30

El Rey envía un télex a Milans del Bosch.

Don Juan Carlos ha enviado el siguiente mensaje al general Milas del Bosch:

«1.Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás.

2. Cualquier golpe de Estado no puede escudarse en el Rey, es contra el Rey.

3. Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento de la bandera, muy conscientemente, pensando únicamente en España; te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido.

4. Te ordeno que digas a Tejero que deponga su actitud.

5. Juró que no abdicaré la Corona ni abandonaré España; quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil y será responsable de ella.

6. No dudo del amor a España de mis generales; por España primero, y por la Corona después, te ordeno que cumplas cuando te he dicho».

01.30

Los golpistas reciben apoyos: una columna de Policía Militar

El comandante Pardo Zancada ha acudido al Congreso de los Diputados con una unidad de Policía Militar para apoyar a Tejero. Al mismo tiempo, el director de la Seguridad del Estado ha pedido al Grupo Especial de Operaciones (GEO) que planifique sobre el terreno una posible operación de asalto para poner fin al secuestro protagonizado por Tejero.

01.13

El Rey llama a mantener el orden constitucional en su mensaje televisivo

TVE acaba de emitir el mensaje que todos los españoles están esperando. Don Juan Carlos ha afirmado lo siguiente:

«Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas la orden siguiente:

Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum».

Don Juan Carlos, durante su discurso (EFE/TVE)

Armada abandona el Congreso sin convencer a Tejero

El general Armada ha estado conversando unos 45 minutos con Tejero, pero el teniente coronel le ha respondido a gritos que él solo acepta a Milans del Bosch, con quien ha hablado por teléfono mientras Armada estaba allí. Cuando Armada le ha mostrado un papel con los nombres de las personas que integrarían su gobierno, Tejero le ha respondido que él no ha dado un golpe para acabar con un gobierno con comunistas. Armada también ha ofrecido a Tejero un avión, que le está esperando en Getafe, para salir de España, pero lo ha rechazado.

El Gobierno propuesto por Armada incluye los siguientes nombres:

Alfonso Armada, presidente. Felipe González (PSOE), vicepresidente para Asuntos Políticos. José María López de Letona, vicepresidente para Asuntos Económicos. José María de Areilza (Coalición Democrática), ministro de Asuntos Exteriores. Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular), ministro de Defensa. Gregorio Peces-Barba (PSOE), ministro de Justicia. Pío Cabanillas (UCD), ministro de Hacienda. General Manuel Saavedra Palmeiro, ministro de Interior. José Luis Álvarez (UCD), ministro de Obras Públicas. Miguel Herrero de Miñón (UCD), ministro de Educación y Ciencia. Jordi Solé Tura (PCE), ministro de Trabajo. Agustín Rodríguez Sahagún (UCD), ministro de Industria. Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE), ministro de Comercio. Antonio Garrigues Walker, ministro de Cultura. Ramón Tamames (PCE), ministro de Economía. Javier Solana (PSOE), ministro de Transportes y Comunicaciones. General José Antonio Sáenz de Santamaría, ministro de Autonomías y Regiones. Enrique Múgica Herzog (PSOE), ministro de Sanidad. Luis María Anson (presidente de la agencia Efe), ministro de Información.

01.00

El Rey ordena a Milans que retire las tropas

Poco después de grabar el mensaje que se va a transmitir por televisión, Don Juan Carlos ha llamado por teléfono al teniente general Jaime de Milans del Bosch y le ha ordenado la retirada de las tropas.

00.30

Sale el equipo de televisión de Zarzuela

Tras una larga espera, en la que el Rey y sus colaboradores han estado pegados al teléfono, los técnicos empezaron a montar el equipo de grabación en el despacho de Don Juan Carlos pasadas las 23.30 horas. Después ha aparecido Don Juan Carlos con el uniforme de Capitán General y ha mostrado su discurso a Jesús Picatoste. El Príncipe de Asturias, de trece años, también se encuentra en el despacho, y la Reina se ha subido en una silla para parar el reloj y evitar que las campanadas coincidieran con la grabación. En apenas dos minutos se ha grabado el mensaje del Rey, pero Picatoste ha pedido al Rey que repitiera la grabación porque se había trastabillado al pronunciar una palabra. «¡Echando leches a televisión!», ha urgido el Rey a los periodistas, que han emprendido camino a Prado del Rey

23.50

Entran Armada y Aramburu Topete en el Congreso de los Diputados

El general Armada y el director de la Guardia Civil ha llegado al Congreso de los Diputados. Armada va a proponer a Tejero que deponga su actitud y que acepte someter a la votación de los diputados un Gobierno de salvación nacional presidido por el propio él mismo. El general ha consultado previamente su intervención con La Zarzuela y con el general Gabeiras y ambos le han dicho que si lo hace es a título personal, al tratarse de una propuesta inconstitucional y contraria a la democracia, ya que la votación se celebraría bajo la presión de las metralletas. Además, se le prohíbe que utilice el nombre del Rey.

23.45

Prohibido pasar notas

Un teniente de la Guardia Civil avisa a los diputados de que está prohibido escribir y pasarse notas.

23.35

Bolsa con medicamentos

Un oficial grita el nombre del diputado Muñoz Peirats. El diputado se levanta y el oficial le entrega una bolsa de plástico, amarilla, con medicamentos.

23.30

TVE lleva tres horas en La Zarzuela

Los equipos de televisión llevaban casi tres horas en La Zarzuela, pero tanto el Rey como sus colaboradores estaban pegados al teléfono, enganchando una llamada con otra, para tratar de parar el golpe. Se decide que el lugar más adecuado para grabar a Don Juan Carlos es su despacho, y se instala el equipo. Al rato, apareció el Rey vestido con el uniforme de Capitán General. Picatoste advirtió de que algunos de los relojes de la sala podían dar las horas durante la grabación, y la Reina se subió a una silla y paró ella misma los péndulos.

22.35

Zarzuela envía un télex a los capitanes generales

La Casa del Rey envía un télex a las Fuerzas Armadas en el que ordena:

«Ante situación creada por sucesos desarrollados Palacio Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo he ordenado autoridades civiles y Junta Jefes Estado Mayortomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubieran de tomarse deberá contar con la aprobación de la JUJEM. Ruego me confirmen que retransmiten a todas las autoridades del Ejército».

22.30

Tejero entra de nuevo en el hemiciclo

Tejero entra en el hemiciclo y dice: «¡Guardias! ¡La II, III, IV y V Región Militar han dicho sí al teniente general Milans del Bosch como presidente del Gobierno!».

21.30

Llegan los psicólogos al Ministerio del Interior para desanimar a los golpistas

José Luis Pinillos, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense, ha llegado al Ministerio del Interior para asesorar al director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, sobre las reacciones emocionales de los guardias civiles encerrados en el Congreso. Pinillos sostiene que al no tratarse de una fuerza homogénea, lo previsible es que surjan disensiones si las cosas no salen como les ha prometido Tejero. El psicólogo calcula que hacia las nueve o diez de la mañana empezarán a desmoralizarse.

21.25

Posible apagón de luz

Tejero grita, dirigiéndose a las fuerzas ocupantes, con estupor por parte de todos: «Si hubiera un apagón de luz en la puerta donde están ustedes, al recibir un roce en el cuerpo, hagan fuego». «¡Nadie empuje las puertas, si se apaga esto, porque recibirá fuego!».

20.45

TVE emite un comunicado del director de la Seguridad del Estado

TVE acaba de emitir un comunicado del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína: «Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger». El mensaje ha sido filmado a las 20.15 horas por el periodista Santiago Sánchez Casillas.

20.45

«Normalidad en el cuartel general»

Un miembro de la Guardia civil ha subido a la tribuna de oradores y lee un telex: «Normalidad en el cuartel general del Ejército». «A las 7.30 no se apreciaban movimientos especiales de las tropas. A las 7.15 de la tarde, las puertas del Ministerio del Interior habían sido cerradas».

20.35

Se constituye la Comisión Provisional de Gobierno

Al estar secuestrado el Gobierno en el Congreso de los Diputados, el director de la Seguridad del Estado ha constituido un gobierno en funciones. Se trata de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios. Está integrado por 35 miembros y se ha reunido en el Salón Regio del Ministerio del Interior, bajo la presidencia de Francisco Laína.

Gobierno en funciones constituido por secretarios y subsecretarios de Estado durante el tiempo que duró el asalto al Congreso de los Diputados (EFE)

20.30

Dos equipos de TVE se dirigen a La Zarzuela

Dos vehículos con equipos técnicos de grabación, uno de cine y uno de vídeo, acaban de salir de TVE y se dirigen al Palacio de La Zarzuela. En ellos viajan los periodistas Jesús Picatoste y Pedro Erquicia. A los conductores no se les ha informado de su destino hasta que no han cruzado la valla de Prado del Rey.

20.20

Tanques en las calles y estado de excepción en Valencia

Las radios de Valencia han sido obligadas a difundir un bando del capitán general de la 3ª Región Militar, Jaime Milans del Bosch, que ha declarado el estado de excepción. El bando señala lo siguiente:

EXCMO. SR. D. JAIME MILANS DEL BOSCH Y USSÍA, TENIENTE GENERAL DEL EJÉRCITO Y CAPITÁN GENERAL DE LA 3ª REGIÓN MILITAR

HAGO SABER

Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la Capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la Región de mi Mando hasta tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte S.M. el Rey.

En consecuencia,

DISPONGO

Artículo 1.º- Todo personal afecto a los Servicios Públicos de Interés Civil queda militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la Ley.

Artículo 2.º- Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni previo aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía.

Igualmente repelerán agresiones contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte, Servicios de agua, luz y electricidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad.

Artículo 3.º- Quedarán sometidos a la Jurisdicción Militar y tramitados por procedimientos sumarísimos todos los hechos comprendidos en el Artículo anterior, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los Agentes de la Autoridad. Los de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca. Igualmente los de tenencia ¡lícita de armas o cualquier otro objeto de agresión.

Artículo 4.º- Quedan prohibidos los lock-outs o huelgas. Se considerará como sedición el abandono del trabajo siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales.

Artículo 5.º- Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social.

Artículo 6.º- Se establece el Toque de Queda desde las veintiuna a las siete horas, pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios.

Artículo 7.º- Sólo podrán circular los vehículos y transportes públicos, así como los particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente las Estaciones de Servicio y Suministro de Carburantes que diariamente se señalen.

Artículo 8.º- Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos.

Artículo 9.º- Todos los Cuerpos de Seguridad del Estado se mantendrán bajo mi Autoridad.

Artículo 10.º- Igualmente asumo el poder judicial y administrativo, tanto del Ente Autonómico como de los Provinciales y Municipales.

Artículo 11.º- Estas Normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de S.M. el Rey o de la Superioridad.

Este Bando surtirá efectos desde el momento de su publicación.

Por último se espera la colaboración activa de todas las personas patriotas amantes del orden y de la paz, respecto a las instrucciones anteriormente expuestas.

Por todo ello termino con un fuerte: ¡VIVA EL REY! ¡VIVA POR SIEMPRE ESPAÑA!

Valencia, 23 de febrero de 1981

EL TENIENTE GENERAL

JAIME MILANS DEL BOSCH

Los tanques del Ejército comandados por Jaime Milans del Bosch ocupan las calles valencianas tras la toma del Congreso de los Diputados

20.10

El Rey apoya la constitución de la Comisión Provisional de Gobierno

El Rey llama a Laína: «Que se constituya la Comisión lo antes posible en el Ministerio del Interior, y mantened contacto permanente con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que está reunida, y actuad de forma coordinada». El equipo de Interior convoca a todos los secretarios de Estado y subsecretarios a la Dirección de Seguridad del Estado en la calle Amador de los Ríos, 7. Algunos de ellos son renuentes a incorporarse.

20.00

Tejero cuelga el teléfono a La Zarzuela

El secretario general de la Casa del Rey ha llamado por teléfono a Tejero al Congreso de los Diputados. El número se lo ha facilitado Laína. Sabino ha ordenado al teniente coronel que depusiera su actitud inmediatamente, y Tejero le ha dicho que no recibe más órdenes que del general Milans del Bosch. Cuando el secretario general le ha preguntado que por qué está invocando el nombre del Rey, el guardia civil le ha colgado el teléfono. Sabino ha informado al Rey, quien ha llamado a Milans del Bosch, pero le dicen que no está en su despacho. En Zarzuela tienen la impresión de que el capitán general de Valencia no quiere ponerse.

El asalto y secuestro de la cámara se prolongó durante 18 horas

19.56

Laína propone al Rey la constitución de una Comisión Provisional de Gobierno

El director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, ha llamado a La Zarzuela y plantea la constitución de una Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios de los distintos Ministerios. La idea la ha sugerido José Terceiro Lombao, secretario general del ministro adjunto al presidente, Pío Cabanillas.

19.50

El general Aramburu instala su cuartel en el Hotel Palace

Tras fracasar en su intento de detener a Tejero, el director general de la Guardia Civil general Aramburu Topete, ha instalado su cuartel general en el despacho del director del Hotel Palace, situado enfrente del Congreso de los Diputados.

Vestíbulo del Palace durante el golpe de Estado

19.48

El Ejército toma TVE y RNE emite marchas militares

Soldados del regimiento de Caballería Ligera Acorazada Villaviciosa 14 han ocupado las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. Se han desplegado por los pasillos armados con fusiles cetme. Han ordenado que RNE emita únicamente marchas militares y que TVE continúe con la emisión normal. Un brigada ha pedido un transistor a Jesús Picatoste, director del Gabinete Técnico, para confirmar que se cumplen sus órdenes, pero paradójicamente no había ninguna, lo que ha enfadado al brigada. Finalmente, ha aparecido una radio en el cajón de Pedro Erquicia, subdirector de Informativos.

19.47

El Rey consigue hablar con Milans del Bosch

Después de algún intento, Don Juan Carlos ha conseguido hablar con Milans del Bosch, quien le dice que está a sus órdenes y que ha tomado una serie de medidas para prevenir desórdenes en las calles.

19.45

El Rey avisa a Laína: «¡Paco, cuidado con Armada!»

El Rey ha llamado al director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, para advertirle de la implicación del general Armada en el intento de golpe de Estado: «¡Paco, cuidado con Armada!», le ha dicho y, a continuación, le ha pasado al secretario general de su Casa para que le diera más información. Fernández Campo ha añadido: «¡Ojo con Armada, que está metido hasta las cejas».

19.44

Los asaltantes hacen salir del hemiciclo a González, Guerra y Carrillo

Los guardias civiles están obligando a salir del hemiciclo a González, Gutiérrez Mellado, Guerra, Rodríguez Sahagún y Carrillo. Se ha producido un silencio profundo en la Cámara.

El teniente general Gutiérrez Mellado permanece cerca de la tribuna del Congreso de los Diputados

19.35

Suárez pide hablar con Tejero

El presidente del Gobierno en funciones ha abandonado el escaño y se ha dirigido a uno de los golpistas: «Quiero hablar con el que manda la fuerza». Se oyen gritos y voces que dicen: «¡Retírese! ¡Silencio!». Un guardia civil señala su metralleta y advierte a los diputados que no se muevan: «Tranquilos, señores; al próximo movimiento de manos se mueve esto, ¿eh? Los de las manitas esas, tranquilos. Eso cuando estén solos». Adolfo Suárez se ha vuelto a levantar pero ha sido acallado con gritos de los asaltantes: «¡Se siente, coño! ¡Que se siente!». Poco después ha llegado Tejero y se ha llevado a Suárez a una habitación, en la que permanece custodiado por dos guardias civiles.

Adolfo Suárez (i), que intenta socorrer al vicepresidente y teniente general Gutiérrez Mellado (2i), zarandeado por un grupo de guardias civiles en presencia del teniente coronel Tejero (d), en el intento de golpe de Estado del 23F

19.30

Invitados, funcionarios y periodistas salen del Congreso

Los golpistas han dejado salir del Congreso de los Diputados a civiles y funcionarios, y después a los periodistas, pero antes les han retirado las carteras, las cámaras y los carretes.

Los fotógrafos de los medios ocupaban las dos escaleras destinadas a ellos durante la sesión en la que se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo

19.25

El Rey empieza a llamar a los capitanes generales

Don Juan Carlos ha empezado una ronda de llamadas a los once capitanes generales, zonas marítimas y regiones aéreas para conocer la situación. Ha empezado por los capitanes generales más próximos a Milans del Bosch para evitar que se sumen al golpe y arrastren a todos los demás. La mayoría de los capitanes generales dicen al Rey que están a sus órdenes «para lo que sea».

Los tanques del ejército comandados por Jaime Milans del Bosch ocupan las vías valencianas tras la toma del Congreso de los Diputados por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero

19.15

El general Aramburu intenta detener a Tejero, pero fracasa

El general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, ha acudido al Congreso de los Diputados y se ha dirigido al cabecilla de los golpistas: «¡Tejero, deponga su actitud y entréguese acabando de una vez esta locura!». Pero Tejero le ha respondido: «Mi general, estoy dispuesto a todo y, antes de entregarme, primero le mato y después me pego un tiro». Aramburu ha hecho ademán de sacar su pistola, pero uno de sus ayudantes se lo ha impedido, porque los hombres de Tejero le han apuntado con sus fusiles.

19.00

Movimientos de tropas en los alrededores de Madrid

La brigada acorazada de El Goloso y la brigada motorizada de Campamento, ambas integradas en la División Acorazada Brunete, han recibido órdenes de sus superiores de salir de los cuarteles y dirigirse a Madrid. El jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de Madrid, general José María Sáenz de Tejada, ha informado de esta salida al capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, quien ha ordenado el retorno inmediato de las tropas a los cuarteles. Las órdenes tardan en ser obedecidas.

18.55

El Rey, indignado con Armada

Cuando Sabino Fernández Campo ha ido a informar al Rey de sus sospechas sobre Armada, Don Juan Carlos estaba hablando precisamente con este general, quien ha insistido en acudir a La Zarzuela para informarle personalmente. El Rey ha tapado el teléfono con la mano para oír a su secretario general y, una vez advertido, está indignado con Armada y le ha recriminado con dureza por haberse dejado involucrar en esa locura. También le ha prohibido ir a La Zarzuela y le ha ordenado que se quede en el Cuartel General del Ejército, a las órdenes del jefe del Estado Mayor de Tierra, teniente general José Gabeiras Montero.

18.45

«Ni está ni se le espera»

El secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, ha hablado con el general Juste, jefe de la División Acorazada Brunete, para saber si esta poderosa unidad se ha sumado a lo que parece un golpe de Estado. Juste ha preguntado a Sabino si está en Zarzuela el general Alfonso Armada, que hacía unos días había sido nombrado segundo jefe de Estado Mayor. Armada fue preceptor de Don Juan Carlos y ocupó altos cargos en la Casa. Sabino le ha respondido: «Ni está ni se le espera» y Juste ha añadido: «Ah, pues esto cambia totalmente las cosas».

18.30

En Zarzuela se enteran por la radio

El secretario general de la Casa, Sabino Fernández Campo, estaba siguiendo la votación de la investidura por la radio, cuando ha oído los gritos y disparos, y ha informado inmediatamente al Rey. Don Juan Carlos ha llamado al director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, y le ha preguntado si sabe lo que está pasando en el Congreso. Laína, que también se ha enterado de lo ocurrido por la radio, le ha dicho que el teniente coronel de la Guardia Civil que acaba de ocupar el Congreso puede «ser Tejero, el mismo de la Operación Galaxia». Don Juan Carlos está vestido con un chándal blanco porque se disponía a jugar un partido de squash. En Zarzuela se ha ordenado reforzar la seguridad en torno al Palacio. El Rey y sus colaboradores están intentando informarse de la situación con llamadas telefónicas: Don Juan Carlos llama al jefe del Estado Mayor de Tierra y ordena a Sabino que llame al general Juste, jefe de la División Acorazada Brunete.

18.26

Solo Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo siguen en sus escaños

Tras los disparos, todos los diputados se han tirado al suelo o agachado, excepto el presidente en funciones, Adolfo Suárez; el vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, que está fumando tranquilamente.

Los diputados del Congreso, salvo Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, parapetados tras los disparos

18.25

Gutiérrez Mellado se encara con el golpista

El vicepresidente del Gobierno, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, se ha encarado con el teniente coronel y le ha ordenado deponer su actitud. Pero el guardia civil le ha zarandeado, ha habido un forcejeo y Gutiérrez Mellado, que tiene 69 años, ha resistido la acometida.

Gutiérrez Mellado, de 69 años, se ha enzarzado con el teniente coronel Antonio Tejero

18.23

Un grupo de guardias civiles irrumpe a tiros en el Salón de Plenos

Unos 200 guardias civiles han entrado en el Congreso de los Diputados y han obligado a echarse el suelo a todas las personas que han encontrado a su paso. Uno de ellos ha irrumpido en el Salón de Plenos, pistola en mano, se ha situado en la tribuna de oradores y ha empezado a dar órdenes a gritos a los parlamentarios: «¡Quieto todo el mundo. Silencio... Todo el mundo al suelo. Se sienten coño!». Ha disparado al aire con su pistola y los guardias civiles que le acompañan han lanzado ráfagas con sus metralletas. Hay mucha confusión. Algunas fuentes aseguran que se trata del teniente coronel Antonio Tejero, conocido por su implicación en la operación Galaxia. Aparentemente, no hay heridos.

El teniente coronel Antonio Tejero, armado, ha interrumpido la sesión en el Congreso de los Diputados

18.10

El capitán Muñecas se retrasa

La columna del capitán Muñecas, dirigida también por dos hombres del Cesid desde un vehículo similar, va algo retrasada respecto de la de Tejero.

18.00

Una columna militar de 85 hombres sale hacia el Congreso

Tejero ha salido del Parque Automovilístico de la Guardia Civil con 85 hombres. El capitán del Cesid Gómez Iglesias dirige la columna desde un Seat 124.

18.00

Comienza la votación de investidura en el Congreso de los Diputados

Ha empezado la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno. Calvo-Sotelo sustituirá a Adolfo Suárez, quien el pasado 29 de enero presentó su dimisión como jefe del Ejecutivo.

17.35

Orden de tomar TVE

En la División Acorazada Brunete se da la orden de tomar TVE, algunas emisoras de radio y otras zonas de Madrid.

17.30

Milans reúne a todos los generales de su región militar: el «hecho previsto», en media hora

Milans está reunido con todos los generales de su región militar y les anuncia que el «hecho previsto» se va a producir en media hora. También que Armada va a presidir un gobierno en el que van a participar todos los partidos.

17.15

«Servicio a la Corona y a la democracia»

Tejero ha arengado a los guardias civiles reclutados, les ha dicho que hay una operación en marcha y que se trata de un servicio a la Corona y a la democracia. Ha pedido voluntarios. Cincuenta agentes han dado un paso al frente, pero se están sumando más.

17.05

Tejero pide ayuda

Tejero ha llamado al capitán Muñecas porque tiene problemas para la recluta de guardias. Le ha pedido que tenga preparadas toda la fuerza de la que pueda disponer para que emprenda camino al Congreso. Hay un autobús preparado.

17.00

El capitán general de la II Región Militar, molesto, rechaza participar

Milans del Bosch llama por teléfono a Pedro Merry Gordon, capitán general de la II Región Militar, para contarle que en una hora Tejero va a tomar el Congreso. Merry Gordon está muy molesto por enterarse una hora antes y le ha dicho que no cuente con él. Se ha limitado a tomar nota y a augurar el fracaso de la operación.

16.50

Reunión de los mandos de la Acorazada

Juste y San Martín están de vuelta en Madrid. Hay una reunión de los mandos de la Acorazada en el despacho del primero. Pardo Zancada acaba de anunciarles lo que va a suceder en poco más de una hora. También asiste Torres Rojas, aunque no tiene ningún mando allí.

16.30

Nueva petición de vehículos

El capitán Gómez Iglesias, del Cesid ha convencido a los mandos del Parque Automovilístico de que el Rey está detrás de la operación. Tejero le ha pedido de nuevo al coronel Manchado seis conductores y también ahora seis vehículos.

16.15

Continúan los movimientos en el Parque Automovilístico

El capitán de la Guardia Civil Gómez Iglesias destinado en el Cesid ha llegado al Parque Automovilístico de la Guardia Civil. Ha acudido igualmente el capitán Sánchez Valiente, también del servicio de inteligencia.

16.00

Ejercicio de instrucción

El capitán Muñecas, jefe de la Primera Comandancia Móvil de la Guardia Civil, en Valdemoro, ha dado orden de que un grupo de agentes se concentre para un ejercicio de instrucción.

15.55 El capitán Abad acaba de pedir a los oficiales a su mando que convoquen a sus hombres que estén francos de servicio.

15.40

El 23-F de Miguel Ríos

14.05

El capitán Abad explica a sus oficiales el plan de toma del Congreso

El capitán Abad, del Parque de Automóviles de la Guardia Civil, ha reunido a sus oficiales. Les ha explicado que Tejero va a tomar el Congreso y les ha dado plena libertad para sumarse o no a la operación.

14.00

El general Torres Rojas llega a Madrid

El general Torres Rojas ha llegado a Madrid en un vuelo procedente de La Coruña. El antiguo jefe de la Acorazada Brunete se traslada con el comandante Ricardo Pardo Zancada a esas instalaciones.

11.00

Vehículos con matrículas falsas

El capitán García Almenta del Cesid ordena que se entreguen a tres agentes otros tantos vehículos con matrículas falsas y varias radios.

10.30

Milans del Bosch anuncia un hecho muy importante para la vida nacional

Milans del Bosch está reunido con sus principales mandos. Les acaba de anunciar que puede producirse en Madrid un hecho muy importante para la vida nacional y que se van a enterar por la radio. Asegura que el Rey está enterado, lo apoya y lo aprueba, según le dice Armada. Y les ha leído el bando que tiene previsto dictar esa tarde, con toque de queda incluido.

10.15

Tejero se reúne con Manchado

El teniente coronel Antonio Tejero está reunido con el coronel Manchado, jefe del Parque de Automóviles de la Guardia Civil en Madrid, en el despacho de éste, y le ha pedido seis conductores. El coronel le ha respondido que se los cederá a las dos de la tarde.

10.00

XXVII aniversario de la Brigada Paracaidista

Armada se traslada a la Brigada Paracaidista para asistir al XXVII aniversario de su creación. El jefe de la División Acorazada Brunete, general Juste, y el coronel San Martín, salen hacia el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.

09.00 El teniente coronel Antonio Tejero acaba de llegar al Parque de Automóviles de la Guardia Civil, en la calle Príncipe de Vergara 246 de Madrid.

08.05 El general Armada acaba de salir de su domicilio rumbo a su despacho del Cuartel General del Ejército.

08.00

Ejercicio de «alerta roja» a las 17:30

Diego Ibáñez Ingés, segundo jefe de Estado Mayor de la III Región Militar, está reunido en su despacho con dos mandos militares. Les comunica que se preparen porque el capitán general, Jaime Milans del Bosch, ha decidido hacer un ejercicio de «alerta roja» en el que van a participar unidades de Valencia y Castellón. Les ordena que todo esté preparado para las 17.30.