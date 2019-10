Los socialistas confían en que el PP impedirá unas terceras elecciones Su posible abstención no incomoda en la cúpula pero sí en algunos sectores

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Actualizado: 06/10/2019 12:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antes del movimiento de Albert Rivera, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, venía manifestando que imaginar en estos momentos alguna fórmula de entendimiento con Ciudadanos sería «ciencia ficción». Además, pese a este nuevo giro táctico de Rivera, ahora mismo ninguna encuesta otorga a PSOE y Ciudadanos la mayoría absoluta que sí tenían tras el 28 de abril. Con esos mimbres, en las altas esferas del Gobierno y del partido se ve con mejores ojos algún tipo de acuerdo con el PP que posibilite su abstención.

Sin embargo, otros cargos del partido consultados muestran su esperanza de que no sea así. Y de que el camino de un pacto de izquierdas con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón sea la base del futuro acuerdo. Con la confianza en que se alcance la mayoría absoluta con ellos.

La victoria de Sánchez en las primarias de 2017, con un discurso nítidamente de izquierdas y con la plurinacionalidad por bandera, sirvió para establecer una conexión con la dirigencia de algunos territorios más escorados a la izquierda o con convivencia y connivencias con las formaciones nacionalistas. El nuevo tono de Sánchez y su obstinación los últimos meses por pedir la abstención de PP y Ciudadanos mientras rechazaba la coalición con Podemos ha desorientado a los cargos depositarios de esa sensibilidad. A la par que ha colocado a los antaño barones críticos en buena sintonía con el tono de La Moncloa. Un presidente autonómico importante defiende que «si el pacto con el socio natural es imposible», la única solución para poner fin al bloqueo es «el entendimiento transversal». Y siempre desde la premisa de que «la estabilidad no puede depender de los independentistas». Altos mandos del partido y del Gobierno coinciden en ese análisis. «Es una opción real. El PP no podrá bloquear otra vez», dice un alto dirigente del PSOE. Aunque añade que la primera suma que tienen que explorar es «por la izquierda».

En el Gobierno confían en poder rondar los 130 escaños, aunque se reconoce que el voto progresista no está activado. En sus datos y en los publicados no les sale que Podemos caiga mucho. Y eso se entiende como un problema en su pretensión «irrenunciable» de que no haya coalición con Podemos. Solo si Iglesias cae mucho y suman con él y Errejón mayoría absoluta creen que podría explorarse esa vía. Pero se admite que la abstención del PP sería positiva en tanto que permitiría gobernar en solitario. Creen que «a mayor distancia» de Ciudadanos podrían abstenerse. Recuerdan que Casado llegó a plantear cinco pactos de Estado y ponen en valor que en el contexto de repetición electoral no se ha negado esta posibilidad.