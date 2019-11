Elecciones generales Álvarez de Toledo, Feijóo y Mañueco, los otros ganadores internos del PP La subida del PP en las urnas tiene sombras en Murcia y País Vasco y dudas en Andalucía

En apenas seis meses el Partido Popular ha ganado otros 22 escaños en el Congreso, y 30 más en el Senado. En total, 52 nuevos sillones en las Cortes, que convierten a esta formación en la que más ha ganado con la repetición de las elecciones. El domingo por la noche, Pablo Casado calificó de «bueno» el resultado, pero faltó la euforia de otras ocasiones. La subida en las urnas acabó sabiendo a poco porque en Génova esperaban más, y el primero que confiaba en tener un mejor resultado fue el propio Pablo Casado. En ese resultado «bueno» hubo matices importantes, unos que sobresalieron de forma positiva y otros que oscurecieron el crecimiento del PP en las urnas.

Una de las grandes vencedoras del PP en la jornada electoral fue Cayetana Álvarez de Toledo. La número uno por Barcelona apenas salió de su circunscripción en las últimas semanas, con una campaña «libre» que contrastaba con la línea más moderada marcada por Génova en el resto de España. La portavoz en el Congreso partía de una situación muy baja, ya que en abril fue la única de su partido que consiguió representación en Cataluña.

El PP logró el domingo un segundo escaño por Barcelona, el de María de los Llanos de Luna, exdelegada del Gobierno en Cataluña y poco amiga de «operaciones diálogo» con los separatistas. Pero lo más significativo fue que el PP ganó 86.000 votos más en esta Comunidad Autónoma y adelantó a Ciudadanos como primera fuerza constitucionalista de centro-derecha. Los populares consiguieron 70.000 votos más que el partido de Arrimadas, y 43.000 más que Vox.

Como dato negativo, Ciudadanos perdió 263.000 votos respecto a abril, pero el PP solo consiguió sumar 86.000 a los 200.000 que ya tenía. Vox, en cambio, creció más, al ganar 94.000 votos respecto a los comicios anteriores.

El papel de Cayetana Álvarez de Toledo se refuerza internamente en el PP, al convertirse en referencia del centro-derecha constitucionalista. Pero no es la única que gana puntos en estas elecciones.

Primeros en Galicia

En Galicia, donde las elecciones autonómicas están previstas para otoño del año que viene, el PP recupera la primera posición después de quedar por detrás del PSOE en abril. El presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se apunta este tanto dentro de su partido. El PP y el PSOE empataron a escaños, diez cada uno en toda la Comunidad, pero los populares son primeros en número de votos, con 10.000 más que los socialistas. En abril, el PP quedó por detrás del PSOE con casi 80.000 votos menos que los socialistas, y nueve diputados, frente a los diez de su adversario.

Los más de 114.000 votos que consigue Vox en toda la Comunidad no sirven para nada, ya que la formación de Abascal se queda con el marcador de escaños a cero. Lo mismo ocurre esta vez con Ciudadanos, ya que sus más de 63.000 votos no les supone ningún diputado. El PP fue primero en La Coruña, Lugo y Orense, pero no pudo adelantar al PSOE en número de votos en Pontevedra.

El PP consiguió el domingo uno de sus mejores resultados en Castilla y León. El pacto con Ciudadanos ha sentado muy bien al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. En su región, los populares han dado uno de los vuelcos más llamativos. Hace seis meses, el PSOE fue el claro vencedor en Castilla y León, con 12 diputados frente a los 10 del PP. Ahora, los populares han sumado otros tres escaños y han adelantado a los socialistas.

Pero la subida del PP está llena de claroscuros. Ciudadanos desaparece literalmente del mapa en esta región. Y el gran beneficiado ha sido Vox, que ha pasado de un diputado a seis. El partido de Abascal ha sido el que ha sabido aprovechar mejor la caída estrepitosa de Ciudadanos.

De las diez circunscripciones en las que el PP ha sido primera fuerza política en toda España, cinco son de Castilla y León: Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

En Cantabria, la relación entre la dirección nacional del PP y la regional no ha sido fácil en los últimos tiempos. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias, y la tensión fue evidente a la hora de confeccionar las candidaturas en abril. Ahora, las aguas están más calmadas, y el buen resultado del PP en esta Comunidad puede atribuirse también a Buruaga. Los populares logran pasar por delante al PSOE, que se impuso hace seis meses.

El crecimiento del PP en las urnas el pasado domingo tuvo alguna sombra destacada. Una de ellas es la del País Vasco, donde, como en Galicia, también hay elecciones autonómicas a la vista el próximo año. Y los populares no levantan cabeza. En abril, Javier Maroto no consiguió el escaño por Álava. Ahora, con Marimar Blanco como gran apuesta para esa circunscripción, ha pasado lo mismo.

El PP ha ganado apenas 8.000 votos en el País Vasco, y Ciudadanos ha perdido 27.000. Vox se ha quedado prácticamente igual. Es decir, el PP no ha sabido captar lo que ha perdido el partido de Rivera. El resultado de Álava duele más al PP, porque la división del centro-derecha les impide tener un escaño, que es el que gana Bildu por apenas 2.000 votos.

Otro de los perdedores en las urnas dentro del Partido Popular fue Juan José Cortés, el padre de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en 2008. Después de ser elegido diputado por Huelva en abril, con el PP andaluz en contra, Génova lo situó como candidato al Senado. Pese a ir como número uno, no resultó elegido. Al ser abierta la lista del Senado, logró más votos el número dos.

El punto negro más destacado de los resultados del PP se sitúa en Murcia, uno de sus feudos tradicionales. Los populares ya perdieron en abril frente al PSOE. Lo peor para el PP ahora es que el partido ganador en número de votos ha sido Vox, su competencia por la derecha. En Andalucía, el PP también rozó el mismo drama, con un Vox que le pisa los talones. Los populares ganan ahí cuatro escaños desde abril, pero solo superan al partido de Abascal por menos de 7.000 votos.